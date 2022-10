Ambicingas „Carlsberg“ tikslas – gamyba be anglies pėdsako

„Švyturys-Utenos alus“ vadovas Rolandas Viršilas.

Viena didžiausių pasaulyje alaus gamybos grupių „Carlsberg“ pristatė naują tvarumo veiksmų planą, kurio dėmesio centre – siekis per mažiau nei dvidešimt metų visoje vertės grandinėje, nuo žaliavos auginimo iki gėrimų pakuočių perdirbimo, nepalikti jokio anglies pėdsako. Atsispirdamas nuo ankstesnės strategijos, nuo šiol pagal naująją programą „Kartu link nulio ir toliau“ (angl. Together Towards ZERO And Beyond) veiks ir grupei priklausantis šalies alaus rinkos lyderis „Švyturys-Utenos alus“.

Vadovaudamasi „Kartu link nulio“ (angl. Together Towards Zero) gairėmis, nuo 2015 m. įmonių grupė padarė ryškią pažangą ir pasiekė tokius rodiklius kaip 40 proc. mažesnė CO2 emisija bei 21 proc. mažesnis vienam alaus hektolitrui tenkantis vandens suvartojimas.

Naujojoje programoje performuoti aktualiausi aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei valdysenos tikslai iki 2030 ir 2040 m. veda ne tik link esminės ambicijos – nulinės emisijos – įgyvendinimo. Griežtesni tikslai užsibrėžti ir kitose prioritetinėse srityse: vandens išteklių tausojimo, atsakingo alkoholio vartojimo, įvairovės, lygybės bei įtraukties skatinimo, žmogaus teisių gynimo ir bendruomenių aktyvumo didinimo.

Didesnės ambicijos visose srityse

„Kartu link nulio ir toliau“ yra dalis mūsų plano jau šiandien puoselėti tvaresnę aludarystę, kad ateitis būtų geresnė. Šia programa dar sykį patvirtiname įsipareigojimą imtis kolektyvinių veiksmų sustabdyti pernelyg didelę emisijų taršą pasaulyje, tad visais klausimais darysime daugiau nei įmanoma, kad to pasiektume. Pradedant žaliavomis, reikalingomis gamybai, ir baigiant tuščios taros perdirbimu, kurią sąmoningas vartotojas grąžino į depozito sistemą“, – sako „Carlsberg“ grupės prezidentas Cees’tas Hartas.

Anot jo, vasaros pabaigoje startavusi tvarumo programa į korporatyvinę įmonių grupės strategiją SAIL’27 įtraukta kaip pagrindinis mechanizmas, padedantis sumažinti riziką, skatinti teigiamus pokyčius ir pagrįsti turimą viziją konkrečiais tarpiniais tikslais, veiksmais bei rezultatais.

Remdamasi tvirtu 2017 m. inicijuotos tvarumo programos pagrindu, „Carlsberg“ grupė kryptingai gerins sritis, kurioms savo veikla daro didžiausią poveikį, siekdama visiškai jį eliminuoti. Taigi šalia svarbiausio „nulio“ rikiuojasi ir kiti jau anksčiau prioritetiniais įsivardyti klausimai – pavyzdžiui, kova prieš nesaikingą alkoholio vartojimą ar vandens išteklių tausojimas.

Iki 2030 m. pasauliniame mažo alkoholio kiekio ir nealkoholinio alaus rūšių segmente kompanija ketina užimti 35 proc. dalį, o didelės vandens trūkumo rizikos zonose esančiose daryklose užtikrinti 100 proc. suvartojamo vandens antrinį panaudojimą.

Programoje dalyvaus ir „Švyturys-Utenos alus“

Įmonių „Švyturys-Utenos alus“ ir „Carlsberg“ Baltijos šalyse vadovas Rolandas Viršilas atkreipia dėmesį į naujuosius programos „Kartu link nulio ir toliau“ tvarumo tikslus, kurių bus laikomasi ir nacionaliniu mastu: aplinkai draugišką ūkininkavimą ir beatliekes pakuotes.

„Šiuo metu „Carlsberg“ grupės CO2 poveikis, susijęs su žaliavų auginimu bei perdirbimu, taip pat su pakuočių gamyba ir šalinimu, bendrai sudaro daugiau nei 65 proc. visame cikle – nuo alaus gamybos iki patekimo į kliento pirkinių krepšelį. Taigi drauge su kitomis daryklomis pereisime prie regeneracinės žemdirbystės praktikų, didinančių biologinę įvairovę, dirvožemio sveikatą ir natūralų CO2 surinkimą dirbamose žemėse. Paraleliai vystysime žiedine ekonomika grįstus pakavimo sprendimus, tobulinsime tiekimo procedūras“, – dėsto vadovas.

R. Viršilas akcentuoja, kad tokia sinergija ne tik leis kritiškai sumažinti žalingos emisijos kiekį visuose etapuose ir kryptingiau judėti link „Carlsberg“ paskelbto tikslo. Tikimasi, jog tarptautinės grupės strategijoje apibrėžtos gairės dar aktyviau skatins alaus pramonei reikalingą esminę transformaciją – tvaresnių aludarystės verslų vystymą.

„Veiklos gerinimas aplinkosaugos, socialinės atsakomybes ir valdysenos srityse neatsiejamas nuo viešumo bei skaidrumo didinimo visų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Ir toliau spręsime šiuos iššūkius orientuodamiesi į partnerystę su „Švyturio-Utenos alaus“ tiekėjais bei partneriais“, – priduria jis.

„Carlsberg“ grupės ir visų jos įmonių veikla realizuojant tvarumo ambicijas atliepia moksliškai pagrįstus tikslus, suderintus su Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos numatytu įsipareigojimu – neviršyti 1,5 ?C klimato atšilimo. Taip pat įtakingiausių pasaulinių iniciatyvų, kurioms kompanija priklauso, gaires: vartoti 100 proc. atsinaujinančiąją elektros energiją įsipareigojusios RE100, koalicijos „We Mean Business“, kampanijos „Race to Zero“, aljanso „CEO Climate Leaders“ bei Pasaulio reklamuotojų federacijos „Planet Pledge“.

