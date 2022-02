Medvilniniai „Lindström“ rankðluosèiai – ámonës iðtekliø ir gamtos iðsaugojimui

Aivaras Sabeckis, „Lindstrom“ generalinis direktorius Lietuvoje.

Ar kada nors susimąstėte, kokią didelę įtaką aplinkai gali padaryti toks paprastas veiksmas kaip rankų sausinimas? Faktai čia kalba patys už save – visame pasaulyje kasmet išmetama daugiau nei 254 milijonai tonų popierinių rankšluosčių, kurių, pasak „Stanford Magazine“, neįmanoma perdirbti, kadangi rankšluosčių pluoštas tam per trumpas. Deja, bet galiausiai šie rankšluosčiai atsiduria sąvartynuose. Ne ką geresnis pasirinkimas yra ir rankas džiovinantys oro vėjeliai – per jų leidžiamą oro srautą į aplinką sklinda bakterijos, o šilta terpė kuria palankias sąlygas jų dauginimuisi. Tokiu būdu rankos ne tik nenusivalo, bet tampa dar nešvaresnėmis.

Laimei, šiems higienos produktams, be kurių daugelis mūsų sunkiai įsivaizduoja kasdienybę, egzistuoja ir tvaresnės alternatyvos. Europos tekstilės paslaugų lyderė „Lindström“ jau ne vienerius metus įmonėms teikia medvilninių higienos rankšluosčių nuomos paslaugą. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Lietuvoje Aivaro Sebeckio, rinkdamiesi medvilninius rankšluosčius verslai ne tik sutaupo savo brangių resursų, bet ir tausoja gamtą. „Remiantis „Wirtex/ETSA“ tyrimų duomenimis, naudojant medvilninius rankšluosčius sugeneruojama net iki 95 % mažiau atliekų, nei naudojant popierių. Kaip tik dėl to atsakingos įmonės, besirūpinančios aplinkos apsauga, vis dažniau renkasi šį sprendimą. Pavyzdžiui, vien Lietuvoje 2021-aisiais, palyginus su 2020 metais, nuomojamų medvilninių rankšluosčių aparatų skaičius išaugo 7,5 %“, – teigia vadovas.

Medvilniniai rankšluosčiai – mitai ir tikrovė

Nors medvilnės rankšluosčiai plačiai naudojami pasaulyje, o jų pranašumas ir efektyvumas įrodytas ne vienu tyrimu, A. Sebeckis teigia, kad vis dar neretai tenka susidurti su įvairiomis klientų abejonėmis. „Natūralu ir sveikintina, jog klientai teiraujasi ir domisi medvilninių rankšluosčių paslauga – juk ji Lietuvoje dar gana nauja ir apie ją dažnai pritrūksta adekvačios informacijos. Dažniausi dėl medvilninių rankšluosčių kylantys klausimai yra jų veikimo principas ir saugumas, ypač aktualus pandemijos laikotarpiu. Galime nuraminti, jog šiandien medvilniniai rankšluosčiai yra ne tik higieniškiausias, bet ir tvariausias rankų higienos sprendimas“, – tikina Sebeckis.

Tai patvirtina ir mokslas. Helsinkio universitete atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, jog nepriekaištingai rankų higienai palaikyti ne mažiau svarbus ne tik rankų plovimas, bet ir jų sausinimas. Be to, pastarasis veiksmingiausias rankas šluostantis medvilnės arba popieriniu rankšluosčiu – taip pašalinama net iki 99,99 % bakterijų, tai yra, du kartus daugiau nei oro vėjeliais. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, jog medvilninių rankšluosčių aparatų paviršiai žymiai švaresni nei popierinių rankšluosčių ar oro vėjelių. Medvilnės rankšluosčiai užtikrina ir geresnę patalpų oro kokybę, kitaip nei, pavyzdžiui, oro vėjeliai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



A. Sebeckis pažymi ir tai, kad „Lindström“ rankšluosčių aparatas turi dvi skirtingas – švaraus ir panaudoto – rankšluosčio talpyklas, kurios niekaip nesusisieja ir neužsiteršia. „Daugkartinio rankšluosčio ritinėlis visuomet dozuojamas atkarpomis. Kiekvieną kartą sausinant rankas atvyniojama vis nauja rankšluosčio atkarpa, o panaudota susukama į jam skirtą aparato talpyklą. Taip užtikrinama visapusiška švara“, ­– teigia „Lindström“ generalinis direktorius.

Bendrovės vadovas taip pat įvardija kitus medvilninių rankšluosčių nuomos privalumus: „Ši paslauga verslams sutaupo laiko bei išteklių, kadangi nebereikia rinkti panaudotų popierinių rankšluosčių bei šiukšlių, o besinaudodamas išmaniąja sistema „Flow Ability“ klientas gauna pranešimus, kai produktą reikia pakeisti. Tuomet „Lindström“ ekspertai surenka nešvarią tekstilę ir ją pakeičia nauja. Svarbu paminėti ir tai, jog rankšluosčių švaros lygis palaikomas pagal sertifikuotą ir saugų EN 14065 standartą, tai yra, valymo proceso metu rankšluosčiai dezinfekuojami karščiu ir cheminėmis dezinfekcinėmis priemonėmis, kurios sunaikina mikrobus“, – detalizuoja A. Sebeckis.

Negana to, nors medvilninių rankšluosčių aparatas įprastai nėra puošniausias biuro patalpų akcentas, „Lindström“ ekspertai pasirengę išspręsti ir šią problemą. „Medvilninių rankšluosčių aparatą mes galime apipavidalinti taip, kaip norisi klientui – pavyzdžiui, priderinti jį prie biuro interjero, užklijuoti informacinius ar edukacinius lipdukus. Taip aparatas atliks ne tik higieninę, bet ir estetinę ar informacinę funkciją“, – teigia A. Sebeckis.

Medvilnės rankšluosčių nauda aplinkai

„Lindström“ garsėja ilgametėmis įmonėje taikomomis tvarumo praktikomis, pradedant resursų optimizavimu, baigiant tekstilės perdirbimu. Bendrovė beveik išimtinai nepalieka atliekų, visus tekstilės produktus perdirba įmonės viduje arba su išorinių partnerių pagalba, o iki 2025 metų visame pasaulyje ketina perdirbti 100 % tekstilės atliekų. Medvilninių rankšluosčių paslauga – ne išimtis tvaria filosofija besivadovaujančios „Lindström“ veikloje. Tai patvirtina statistika.

Tekstilės paslaugų asociacijų „Wirtex“ ir „ETSA“ duomenimis, medvilniniai rankšluosčiai yra nepalyginamai draugiškesni aplinkai, nei popieriniai dėl daugelio priežasčių: jie 79 % sumažina atliekų kiekį, sunaudoja iki 63 % mažiau energijos ir sudaro net 48 % mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. „Vienu medvilnės rulonu per visą jo naudojimo laikotarpį galima nusausinti iki 11 000 rankų ir atitinkamai sumažinti apie 70 kilogramų popieriaus atliekų. Esame paskaičiavę, kad Lietuvoje mūsų klientai vos per vieną dieną sutaupo 30 000 popierinių servetėlių arba 150 kilogramų popieriaus“, – pasakoja A. Sebeckis.

Be to, medvilnės produktų naudojimas ne tik apsaugo aplinką nuo šiukšlių pertekliaus, bet ir tausoja medžius. „Per dieną Lietuvos „Lindström“ klientai išsaugo 3,6 medžio, kuris suteikia deguonies net šešiolikai žmonių, o per pastaruosius penkerius metus išsaugotų medžių skaičius Lietuvoje siekė virš 7000“, – džiaugiasi vadovas.

Medvilniniai rankšluosčiai lenkia popierinius ir kitose srityse. Pasak „Wirtex/ETSA“ atlikto tyrimo, medvilnės rankšluosčių gamybos procesas, palyginus su popieriaus, mažiau teršia orą, vasarą nesukelia smogo, ne taip rūgština ir nepertręšia dirvožemių. Vienintelis rodiklis, pagal kurį popieriniai rankšluosčiai vis dar pirmauja, yra santykinai nedidelis vandens suvartojimas, mat medvilnės auginimas reikalauja nemažų šio resurso atsargų.

Paslauga, palengvinsianti kiekvieno verslo kasdienybę

Ekonomiški ir aplinkai draugiški sprendimai – kiekvieno atsakingo verslo siekiamybė. Pasak A. Sebeckio, „Lindström“ stengiasi prisidėti prie to, kad įmonės kasdienybė taptų kuo lengvesnė ir neužgožtų susitelkimo į verslo procesus. „Tiek medvilninių rankšluosčių nuomos, tiek kitų „Lindström“ teikiamų paslaugų atveju, mes pasirūpiname viskuo – patariame ir padedame įvertinti kliento poreikius, reguliariai keičiame panaudotus produktus ir pristatome naujus, o esant gedimams sutaisome įrangą. Būtent tokia yra „Lindström“ misija – naudojant tvariąsias praktikas palengvinti kiekvieno verslo kasdienybę“, – sako vadovas.

Visiems verslams, susidomėjusiems medvilnės rankšluosčių nuomos paslauga, kviečiame plačiau su ja susipažinti čia / įmonės internetinėje svetainėje https://lindstromgroup.com/lt/medvilniniai-ranksluosciai/ ir žengti naują žingsnį tvarumo link jau dabar.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1294?placement=