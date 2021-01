„Amazon“ nutraukė „Parler“ palaikymą, socialinis tinklas išjungtas

Andre M. Chang („Scanpix“ / „ZUMA Wire“) nuotr.

Konservatyvios pakraipos socialinis tinklas „Parler“, kurį pastaruoju metu labai pamėgo Donaldo Trumpo rėmėjai ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų asmenys, tvirtinantys, kad kitose socialinės žiniasklaidos platformose susiduria su cenzūra, pirmadienį buvo priverstas išsijungti. Tai nutiko po to, kai „Amazon“ nutraukė programėlės palaikymą.

Dieną ankčiau interneto milžinė perspėjo „Parler“ valdančią bendrovę, kad ji nebegalės naudotis „Amazon Web Services“ (AWS) paslaugomis ir serveriais, dėl socialiniame tinkle skelbiamo smurtą propaguojančio turinio, jei greitai neužtikrins tinkamos priežiūros.

Interneto ryšio stebėsenos tinklalapis „Down For Everyone Or Just Me“ nurodo, kad „Parler“ išsijungė tuoj po vidurnakčio JAV Vakarų pakrantės (10 val. Lietuvos laiku), todėl galima manyti, kad platformos savininkai nesugebėjo rasti naujo prieglobos partnerio.

„Parler“ pastarosiomis savaitėmis labai išpopuliarėjo ir tapo daugiausiai parsiunčiama nemokama programėle „Apple“ parduotuvėje. Atsisiuntimų ypač padaugėjo po to, kai didžiosios socialinės platformos – „Facebook“ ir „Twitter“ – užblokavo JAV prezidento paskyrą dėl jo vaidmens praėjusią savaitę Kapitolijuje įsiplieskusiose riaušėse.

Platformoje žaibiškai plito praėjusį trečiadienį Vašingtone įvykdytam išpuoliui pritariančių vartotojų žinutės, taip pat raginimai rengti naujas demonstracijas, todėl „Google“ penktadienį pašalino „Parler“ iš savo programėlių parduotuvės „Google Play“. „Apple“ tądien programos kūrėjus tik įspėjo. Bet savaitgalį tokį patį žingsnį žengė ir ji.

„Amazon“ patvirtino, kad laikinai neteiks „Parler“ platformai savo debesijos paslaugų, nes ji leido plisti grasinimams griebtis smurto.

Pavyzdžiui, jau ištrintoje žinutėje, paskelbtoje prezidentą palaikančiam teisininkui Linui Woodui galimai priklausančioje paskyroje, buvo raginama sušaudyti viceprezidentą Mike'ą Pence'ą. Dėl šio įrašo inicijuotas tyrimas dėl grasinimo susidoroti.

Laiške „Parler“ savininkams interneto milžinė pažymėjo, kad paslaugų teikimas bus nutrauktas sekmadienį 11 val. 59 min. vietos (pirmadienį 9 val. 59 min. Lietuvos) laiku.

Johnas Matze, „Parler“ vykdomasis direktorius, per savo valdomą platformą, savaitgalį patvirtino, kad ji netrukus bus išjungta, ir apkaltino IT milžines paskelbus karą žodžio laisvei.

„Jie NENUGALĖS! Esame paskutinė pasaulio viltis dėl žodžio laisvės ir laisvos informacijos“, – pareiškė jis.

Nuo 2018 m. veikiantis socialinis tinklas yra panašus į „Twitter“.

Savo pirmomis dienomis platforma pritraukė minią ultrakonservatorių ir net ultradešiniųjų pažiūrų vvartotojų. Tačiau dabar ja naudojasi ir daugelis nuosaikesnių respublikonų veikėjų.

Štai „Fox News“ vedėjas Seanas Hannity „Parler“ turi 7,6 mln., o jo kolega Tuckeris Carlsonas – 4,4 mln. sekėjų.

Paskyrą turi ir tokie išrinkti pareigūnai kaip respublikonas Kongreso narys Devinas Nunesas bei jo bendrapartietė Pietų Dakotos gubernatorė Kristi Noem.

Manoma, kad D. Trumpas neturi „Parler“ paskyros. Tiesa, jis irgi ne kartą kalbėjo apie žodžio laisvės varžymą, ir po „Google“ bei „Apple“ sprendimo pašalinti šią latformą ir savo parduotuvių, užsiminė, kad planuoja kurti savo socialinį tinklą.