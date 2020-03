Patarimai, kaip iš namų dirbti efektyviau

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Darbui nuotoliniu būdu reikia pasiruošti, tačiau dabartinė situacija tam nesuteikė laiko. Vis dėlto yra keli bendri patarimai, kaip dirbti efektyviau.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu yra neprasta motyvacijos priemonė, tačiau šiomis dienomis daugybei darbuotojų ji tapo būtinybe.

„Daugeliui darbas iš namų yra nauja patirtis ir nauji iššūkiai – kaip susikaupti, kaip išvengti pašalinių trikdžių ir planuoti savo dienotvarkę? Pasikeitusi darbo aplinka gali neigiamai veikti mūsų produktyvumą — to rezultatas laiku neatliktos užduotys arba viršvalandžiai, kurie gali neigiamai veikti ne tik jus, bet ir jūsų santykius su namiškiais“, – sako Irinijus Steponavičius, UAB „Eurointegracijos projektai“ tyrimų ir mokymų skyriaus vadovas, ir dalinasi patarimais, kurie padės padidinti produktyvumą, darbuojantis namuose.

Planuokite laiką iš anksto

Dienos darbų planavimui skirkite 5–10 minučių. Nusistatykite, kokius darbus per dieną norite atlikti ir jų atlikimui skirtą laiką. Dienotvarkėje neužmirškite numatyti neplanuotų įvykių – skambučių, atsakymų į el. laiškus ir t. t. Nekeiskite iki šiol taikytos dienotvarkės – darbą pradėkite, pietaukite bei baikite darbą tuo pačiu metu, kaip ir darbuojantis biure.

Kontroliuokite, kiek sugaištate laiko

Stebėkite, kiek laiko per dieną sugaištate darbui, o kiek – papildomoms veikloms. Kiekvieną kartą, kai pradedate ar pakeičiate užsiėmimą, pasižymėkite jo pradžios laiką — nesvarbu, tikrinate elektroninį paštą, pradedate rašyti ataskaitą ar bendraujate su namiškiais. Dienos pabaigoje turėsite puikią ataskaitą, kuri padės pamatyti, kokioms veikloms panaudojote savo laiką. Būkite sąžiningi.

Siekite rezultato

Kiekvienai užduočiai atlikti nustatykite konkretų laiko limitą ir laikykitės darbo atlikimo principo – kiekvieną užduotį darykite tik vieną kartą, kad netektų prie jos grįžti ir gaišti laiko, bandant įsigilinti, kas buvo atlikta. Jeigu užduotys didelės – skaidykite jas dalimis.

Venkite trikdžių

Namų aplinka gali trukdyti susikaupti, todėl labai svarbu susikurti palankią darbinę aplinką. Susitarkite su namiškiais, kada darysite pertraukėles, kad nebūtumėte trukdomi nereikšmingais klausimais.

Suskirstykite darbus pagal svarbą

Siūloma naudoti principą A-B-C. A – patys svarbiausi darbai, turintys ilgalaikę reikšmę. Jie — svarbūs ir skubūs. B – ne tokie svarbūs, bet būtini darbai. Jie – svarbūs, bet neskubūs. C –jokios įtakos jūsų tikslams neturintys darbai. Jie – nei svarbūs, nei skubūs. A-B-C principas nurodo, kad per dieną reikia planuoti atlikti vieną ar du A darbus, du ar tris B darbus, o likęs laikas gali būti skiriamas C darbams.

