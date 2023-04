„Evernord Asset Management“ įsteigė naują atviro tipo obligacijų fondą

Eimantas Viršila, „Evernord Bond Fund“ fondo valdytojas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Investicinės bankininkystės įmonė „Evernord Asset Management“ įsteigė naują atviro tipo investicinį fondą „Evernord Bond Fund“, investuosiantį į įmonių bei valstybių obligacijas, išleistas daugiausiai Baltijos ir ES šalyse.

Siekiama fondo grąža – 6–9% po mokesčių. Šis fondas bus skirtas informuotiesiems investuotojams, o jo trukmė – neterminuota.

„Po maždaug dešimtmetį trukusio žemų palūkanų etapo pernai rinkos grįžo į įprastą palūkanų aplinką, kurioje obligacijos vėl tampa patraukliu investavimo įrankiu. Be to, Baltijos šalyse sparčiai populiarėja įmonių obligacijos, kurias vertina didesnio pajamingumo ieškantys ir šiek tiek didesnę riziką toleruojantys investuotojai. Tokia ir yra „Evernord Bond Fund“ investicinė idėja – pasinaudoti tinkamu momentu bei sukurti investuotojams galimybę diversifikuoti portfelį per fondą investuojant į skirtingas obligacijas“, – bendrovės pranešime cituojamas Eimantas Viršila, „Evernord Bond Fund“ fondo valdytojas.

Baltijos šalyse auga įmonių skaičius, kurios pritraukia kapitalą išleisdamos privačias ir viešas obligacijų emisijas. Bendra situacija motyvuoja įmones diversifikuoti finansavimo šaltinius ir kapitalą pritraukti išleidžiant obligacijų emisijas, savo ruožtu investicijos į obligacijas tampa patrauklios dėl išaugusių palūkanų.

Fondo investicijas 300 mlrd. Eur dydžio Skandinavijos obligacijų rinkoje valdytojai sieja su ilgamečiu „Evernord“ grupės bendradarbiavimu su partneriu Suomijos „Evli“ banku ir kitais Skandinavijos bankais.

Dalį grąžos fondas tikisi uždirbti ir iš obligacijų, išleistų už ES ribų, šios obligacijos, planuojama, sudarys iki 25% viso portfelio.

Didžiąją dalį investicijų sudarys įmonių obligacijos, tačiau fondas taip pat gali investuoti į vyriausybines obligacijas ir pinigų rinkos priemones likvidumo valdymo tikslais.

Siekiami fondo dividendai, kai fondo investicinis portfelis bus suformuotas, – iki 4% per metus (iki 0,34% per mėnesį), jie bus mokami kas mėnesį. Fondo vienetų išpirkimo terminas – 3 mėn. po prašymo pateikimo.

„Evernord“ įmonių grupė teikia investicijų, turto valdymo, nekilnojamojo turto ir įmonių finansų paslaugas dideliu finansiniu turtu disponuojantiems klientams, įstaigoms ir verslo klientams. Šiuo metu „Evernord“ grupė valdo daugiau nei 150 mln. Eur klientų turto.

Grupę sudaro dvi pagrindinės įmonės: „Evernord“ FMĮ ir „Evernord Asset Management“. Abi įmones prižiūri Lietuvos bankas.

