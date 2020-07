Euro zonos verslas grįžo į plėtros stadiją

Fabrizio Bensch („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Liepą ekonominis aktyvumas euro zonoje kilo sparčiausiai per 2 metus, parodė naujausi PMI indeksų duomenys.

Ekonominių tyrimų instituto „IHS Markit“ skaičiuojami ekonominio aktyvumo indeksai, sudaromi apklausiant apie 5.000 euro zonos bendrovių pramonės ir paslaugų sektoriuose, liepą perėjo į plėtros stadiją.

Euro zonos sudėtinis PMI indeksas liepą pašoko iki 54,8 punkto, nuo 48,5 punkto birželį. Tai – aukščiausias indekso lygis per 25 mėnesius. Regiono paslaugų sektoriaus PMI indeksas per mėnesį paaugo nuo 48,3 punkto iki 55,1 punkto, aukščiausio lygio per 25 mėnesius. Pramonės sektoriaus PMI – nuo 47,4 punkto iki 51,1 punkto, aukščiausio lygio per 19 mėnesių.

PMI indeksų reikšmės virš 50 punktų rodo sektoriuje vykstant plėtrą, žemiau 50 punktų – susitraukimą.

[infogram id="10b92c0f-4504-4988-a451-e5f797bf5d0f" prefix="dui" format="interactive" title="ea pmi"]

Aktyvumas atsigauna, regiono šalims atsiveriant po veiklos ribojimo priemonių. „IHS Markit“ pastebi, kad apklausose pagerėjo verslo lūkesčiai dėl veiklos apimties didinimo, padaugėjo naujų užsakymų, nuosaikiau prarandama darbo vietų, nors atleidimai „išlieka paplitę“, įmonėms dar tebemažinant pajėgumus. Liepą, penktą mėnesį iš eilės, įmonės vis dar atleidinėjo žmones, kad ir mažesniu tempu. Labiausiai atleidimai juntami pramonės sektoriuje.

„Euro zonos bendrovės kalba apie padrąsinančią trečiojo ketvirčio pradžią, liepą pajėgumams augant sparčiausiu tempu per 2 metus, toliau švelnėjant ribojimo priemonėms ir atsidarant ekonomikoms. Paklausa irgi rodo atsigavimo ženklų ir padeda sušvelninti darbo vietų praradimus“, – pranešime komentuoja Chrisas Williamsonas, „IHS Markit“ vyriausiasis ekonomistas.

Vokietijoje, didžiausioje Europos ekonomikoje, PMI indeksas liepą, palyginti su birželiu, pakilo nuo 47 punktų iki 55,5 punkto, aukščiausio lygio per 23 mėnesius. Vokietijos paslaugų sektoriaus PMI pašoko nuo 47,3 punkto iki 56,7 punkto. Pramonės sektoriaus – nuo 45,2 punkto iki 50 punktų.

Ypač spartus atsigavimas Prancūzijoje, kurios PMI indeksas per mėnesį pašoko nuo 51,7 punkto iki 57,6 punkto, aukščiausio lygio per 30 mėnesių. Paslaugų sektoriaus PMI pakilo nuo 50,7 punkto iki 57,8 punkto. Pramonės sektoriaus PMI slystelėjo nuo 52,3 punkto iki 52 punktų.