Biržose viskas gerai – naujienos ir rezultatai įkvepia

Europos biržose nauja savaitė prasidėjo pozityvia gaida. Nuotaikas kilstelėjo pagerėję lūkesčiai dėl JAV ir Kinijos prekybos konflikto, geri įmonių trečiojo ketvirčio rezultatai, ne tokie prasti kaip nuogąstauta ekonominiai duomenys. JAV biržose – nauji indeksų rekordai.

Teigiamas viltis dėl JAV ir Kinijos konflikto pakurstė Kinijos Prekybos ministerijos pranešimas, kad derybose su JAV dėl prekybos sąlygų pasiektas principinis sutarimas. Maža to, JAV prekybos sekretorius Wilburas Ross užsiminė, kad JAV bendrovėms netrukus gali būti suteiktos licencijos parduoti produkciją įmonei „Huawei Technologies“.

Nuotaikas praskaidrino ir šiandien paskelbti galutiniai euro zonos bei didžiųjų regiono ekonomikų spalio mėnesio paslaugų bei gamybos sektorių pirkimo vadybininkų indeksai. Euro zonos gamybos sektoriaus indekso reikšmė buvo kiek didesnė, nei išankstinis rodiklis, tiesa, toliau išlieka 7-ių metų žemumose ir signalizuoja apie sektoriaus traukimąsi. Iš didžiųjų Europos valstybių vienintelėje Prancūzijoje gamybos sektoriaus indekso reikšmė viršijo 50 punktų ribą. Tai signalas, kad sektorius šalyje auga.

Beje, Vokietijos pagrindinio akcijų indekso DAX reikšmė pasiekė pastarųjų 17-os mėnesių aukštumas. Per praėjusį mėnesį DAX reikšmė ūgtelėjo 3,5%.

„Investuotojai pastaruoju metu pakankamai noriai renkasi Europos įmonių akcijas, kurios daugelio analitikų nuomone šiuo momentu yra patrauklios kapitalo alokavimo atžvilgiu. Skirtumas tarp dividendinio akcijų pajamingumo ir obligacijų pajamingumo padidėjęs, tad tai galėtų būti viena iš pastaruoju metu pastebimo akcijų, ypač Vokietijos, rinkos ralio priežasčių“,– akcijų rinkos apžvalgoje rašo FMĮ „Myriad Capital“ analitikai.

Rezultatai pranoksta lūkesčius

JAV biržose, kurios savaitę pradėjo užkopimu į naujas visų laikų aukštumas, pradžiugino dar penktadienį paskelbti šalies darbo rinkos rodikliai. Naujų darbo vietų spalį sukurta 128.000 – 43.000 daugiau, nei prognozuota. Nedarbo lygis, kaip ir tikėtasi, liko 3,6%, darbo užmokesčio metinis augimo tempas (3%) taip pat atitiko lūkesčius.

Bet svarbiausia, kad investuotojus JAV pozityviai nuteikia įmonių skelbiami trečiojo ketvirčio rodikliai.

Remiantis bendrovės „Refinitiv“ duomenimis, iki šiandien rezultatus pranešė 356 kompanijos, priklausančios S&P 500 indeksui. 75,8% iš jų pranoko analitikų lūkesčius dėl pelno. Tai – geresnis rezultatas, nei istorinis vidurkis.

Nuo 1994 m. vidutiniškai 65% bendrovių rezultatai viršija prognozes, tiesa, šį ketvirtį ir analitikų prognozės buvo gerokai sumažintos. Lyginant su praėjusių metų ketvirčiu, bendrai įmonių pelnai yra kiek daugiau nei 2,5% mažesni, pastebi „Myriad Capital“ analitikai.

JAV sekmadienį persuko laiką viena valanda atgal, tad prekyba nuo pirmadienio vėl vyksta įprastu laiku, t.y. Lietuvos laiku prasideda 16.30 val., o baigsis 23 val.

„Ryanair“ pašoko 8,5%

Pavienių įmonių fronte išsiskyrė pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ akcijos, pakilusios 8,5%. Paskelbti rezultatai pranoko lūkesčius. „Ryanair“ per praėjusį ketvirtį uždirbo 910,2 mln. Eur pelno. Tai – daugiau nei praėjusiais metais, ir daugiau, nei tikėjosi analitikai. Jie prognozavo 816,5 mln. Eur. Veiklos pajamos per metus išaugo 12%, iki 3,08 mlrd. Eur. Per metus apie 20% padidėjo išlaidos orlaivių kurui. Jos pasiekė 802,9 mln. Eur. „Ryanair“ akcijos nuo metų pradžios pabrangusios 16,7%.

Oro linijų bendrovės „British Airways“ savininkė kompanija IAG pranešė, jog už 1 mlrd. Eur įsigis Ispanijos skrydžių įmonę „Air Europa“. Įsigijimas padės IAG išplėsti savo veiklą Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione. IAG akcijos po naujienų brango.

Baltijos šalių pagrindinis akcijų indeksas „OMX Baltic Benchmark“ per dieną smuktelėjo 0,02%. 533 sandoriais akcijų trijose biržose perleista už 872.000 Eur. Daugiausiai sandorių sudaryta „Tallink Grupp“ akcijomis.

Paaiškėjo, kad Estijos kapitalo bankas „Coop Pank“ galutinai apsisprendė eiti į Talino biržą ir tapti viešai kotiruojama įmone. IPO žadama paskelbti per artimiausias 50 dienų.