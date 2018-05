Atėjo gegužė. Ar parduoti akcijas ir eiti atostogų?

Visi investuotojai žino posakį „parduok akcijas gegužę ir pasitrauk iš rinkos“ (angl. sell in May and go away). Tai reiškinys, kai nemaža dalis investuotojų išeina atostogų, aktyvumas rinkoje ir akcijų kainos pakrenta, todėl rudenį galima grįžti ir apsipirkti pigiau. Juolab, istoriškai rugsėjis yra pats blogiausias mėnuo akcijoms (taigi, galbūt verta tuomet pirkti?).

2018-ieji metai yra gerokai padidėjusių akcijų kainų svyravimų metas. Atsakyti, kaip bus šią vasarą, žinoma, niekas negali, bet apsvarstyti, ko galima būtų imtis, naudinga kiekvienam. Jei esate įsitikinęs, kad akcijos vasarą atpigs, tai tikriausiai geriausia išeitis išparduoti savo investicijų portfelį (realiau – tam tikrą jo dalį) ir grįžti į rinkas rudenį. Arba apskritai parduoti dar ir skolintų akcijų (angl. short-selling), jei esate aktyvus investuotojas. Galbūt kiti patyrę investuotojai pasiūlys dar įmantresnių būdų uždirbti iš kainų kritimo – pavyzdžiui, pasinaudoti ateities sandoriais ar susitarimais dėl kainų skirtumo. Visgi tai ne tik gerokai sudėtingesnės priemonės, bet jos neštų ir nuostolius, jei nepataikysite krypties, t.y. akcijos visgi brangs.

Dabar rinkoje toks metas, kai, ko gero, retas investuotojas gali būti užtikrintas akcijų kritimu vasarą, juolab, kad ir nemažai pasaulio analitikų pasisako, jog reiktų kiekvieną trumpalaikį pakritimą išnaudoti apsipirkimui. Taigi investuotojai nėra linkę išparduoti savo portfelių, nors tam tikromis apsidraudimo priemonėmis pasinaudoti norėtų. Štai keletas variantų, kuriuos galite apsvarstyti.

Daugelis investuotojų yra girdėję ar netgi naudoję „stop-loss“ tipo (nuostolio ribojimo) pavedimus. Tokiame pavedime savo finansų tarpininkui nurodote maksimaliai toleruojamą ribą, iki kurios nukritus akcijų kainai biržoje reiktų parduoti akcijas. Taigi akcijų nebūtina parduoti jau dabar. Jei, pavyzdžiui, manote, kad 5 proc. kainos kritimas jau yra aiški indikacija, kad prasideda reiškinys „sell in May and go away“, tuomet galite nurodyti būtent tokią ribą. Jei visgi akcijos nekris, o kils, tuomet pavedimas liks neįvykdytas, o jūs džiaugsitės augančiu pelnu.

Nuo nuostolių galima bandyti apsisaugoti ir nusiperkant pardavimo pasirinkimo sandorį (angl. put option), dar vadinamą opcionu. Jis investuotojui suteiks teisę parduoti akcijas už tam tikrą pasirinktą vykdymo kainą (angl. strike), jei biržoje kaina nukris žemiau šios ribos. Opcioną galima pasirinkti tiek konkrečiai akcijai, tiek platesniam akcijų krepšeliui, t.y. indeksui. Jei jūsų portfelį sudaro vos kelios akcijos, geriausia būtų pirkti konkrečių akcijų opcionus. Visgi jei portfelyje laikote daug akcijų, galbūt tikslingiau nusipirkti indekso, kuris tiksliausiai atspindi turimo portfelio kompoziciją, opcioną. Be abejo, indeksas ne itin tiksliai atkartos portfelio svyravimus, bet jei jų tarpusavio koreliacija bus gana nemaža, tai išvengsite didelių išlaidų, sudarinėjant daug sandorių.

Investuojantieji JAV dažnai prisimena ir dar vieną instrumentą – VIX indeksą. Formaliai jis matuoja prognozuojamą S&P 500 indekso kintamumą (angl. volatility), tačiau yra pramintas „baimės“ indikatoriumi: kuo didesnė VIX reikšmė, tuo mažiau optimizmo dėl akcijų rinkos augimo ir daugiau nerimo dėl korekcijos. VIX ir JAV akcijų rinka turi neigiamą koreliaciją, todėl VIX indeksą atkartojantys instrumentai yra gera portfelio diversifikavimo priemonė, prieinama praktiškai kiekvienam. Labiau patyrę renkasi VIX išvestines finansines priemones (ateities ar pasirinkimo sandorius), o smulkiųjų investuotojų arsenale greičiausiai aptiktume biržoje prekiaujamus fondus.

Apibendrinant galima būtų pasakyti, jog kiekvienas turi priimti individualų sprendimą, taip pat pasitarti su investicijų konsultantu, tačiau aišku viena – peržiūrėti portfelį, prieš einant atostogų, yra būtina.

Saulius Lenauskas yra FMĮ „Myriad Capital“ direktorius

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.