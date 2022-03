„Paysera“ atnaujina logotipą ir vizualinį identitetą

VŽ koliažas, atnaujintas prekės ženklas - viršuje.

Finansinių technologijų bendrovė „Paysera“ pristato naują logotipą ir šūkį „Viena programėlė – neribotos galimybės“ (angl. One app, endless possibilities). Šiuo pokyčiu ryškinamas paslaugų perkėlimas į „superprogramėlę“ ir geografinė plėtra į globalias rinkas.

Pasak bendrovės, tai pirmieji žingsniai naujojo vizualinio identiteto link. Naujoji logotipo versija bus diegiama palaipsniui visose „Paysera“ platformose – mobiliojoje programėlėje, internetinėje bankininkystėje, bilietų platinimo platformoje „Paysera Tickets“ ir kitur.

Metų eigoje „Paysera“ atnaujins e. parduotuvėms skirtą mokėjimo lango dizainą bei pristatys naują, patogesnę internetinę svetainę. Senojo dizaino mokėjimo kortelės galios iki jose nurodyto termino, tačiau, jei klientai pageidaus, bendrovė sudarys galimybę gauti naujo dizaino kortelę anksčiau.

„Priežasčių keisti logotipą buvo daugiau nei reikia – mūsų geografija ir tikslai smarkiai išsiplėtė, – pasakoja Justina Šidlauskienė, „Paysera“ Rinkodaros vadovė. – Pirkdami internetu, šį logotipą mato milijonai e. parduotuvių klientų. Mūsų įmonių tinklas Europoje driekiasi per 10 valstybių ir auga. Darbuotojų turime 4-uose žemynuose. Be to, darome ryškų posūkį programėlės koncepcijoje. Nuo pervedimams ir mokėjimams skirtos aplikacijos pereiname prie superprogramėlės – vienos platformos, kurioje galėsite apmokėti už automobilio parkavimą, investuoti į NT projektus, išsikviesti kurjerį paimti siuntinio ir daugiau“.

Į naująjį „Paysera“ logotipą jo kūrėjas grafikos dizaineris Deividas Bielskis įvedė naują simbolį – stilizuotą „P“ raidę, tarsi aliuziją į pokalbio (angl. chat) ikonėlę, kuri tuo pačiu primena žemėlapiuose naudojamą vietos žymeklį (angl. location pin).

Kuriant logotipą buvo visiškai atnaujintas ir jo koloritas. Įvestos naujos spalvos – sodri mėlyna ir žydra, žyminčios solidumą, stabilumą bei pabrėžiančios ilgametę įmonės patirtį. Pasirinkta žalia žymi bendrovės dėmesį tvariems sprendimams.

