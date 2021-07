Tarptautinis „BMI Executive Institute“ investavo į vizualinį identitetą  

Svetainės atvaizdas.

Daugiau kaip prieš 20 metų Lietuvoje įkurtas „BMI Executive Institute“, organizuojantis aukščiausio lygio vadovų studijas, atnaujino savo prekės ženklą ir vizualinį identitetą. Pozicionavimo strategiją ir naująjį prekės ženklą BMI padėjo kurti ženklodaros ir reklamos agentūros „Godspeed Branding“ bei „New!“. Naują interneto svetainę kūrė NFQ.

BMI vadovai įsitikinę, kad naujasis identitetas atspindi instituto inovatyvumą, tarptautiškumą, lankstumą ir gebėjimą greitai prisitaikyti prie kintančio pasaulio bei verslo poreikių. Kartu jis išlaiko nuorodas į per kelis dešimtmečius sukauptą patirtį ir ilgametę vadovų ugdymo tradiciją.

Vizualinio identiteto pokyčiai sutapo su instituto veiklos plėtra užsienyje bei vadovų komandos pasikeitimu. Nuo praėjusių metų pavasario BMI kartu su Liuveno verslo vadybos mokykla „Executive MBA“ vadovų studijų programą siūlo ne tik Lietuvoje, bet ir Briuselyje. Pernai institutui pradėjo vadovauti Jurga Bendikaitė-Ursavas, nuo pat įkūrimo pradžios prisidėjusi prie programos kūrimo ir vystymo.

Nors ankstesnis instituto vizualinis identitetas buvo gerai pažįstamas vietinei auditorijai, tačiau pradėjus naują veiklos etapą atsirado natūralus poreikis atsinaujinti, akcentuoja vadovybė.

„Su ankstesniuoju vizualiniu identitetu verslo ir akademinei bendruomenei prisistatėme pastaruosius du dešimtmečius, tad natūralu, kad atėjo laikas atsinaujinti, jautėmės išaugę ankstesnįjį rūbą. Naujasis įvaizdis geriau atspindi mūsų vertybes bei veiklos principus, be to, jį kūrėme taip, kad būtų aktualus ir suprantamas tarptautiniu mastu“, – sako J. Bendikaitė-Ursavas.

Naujasis instituto vizualinis identitetas pasižymi minimalistiniu dizainu. Kartu, pilnąją logotipo versiją papildė ir deskriptorius „Executive Institute“ (liet. vadovų institutas).

„BMI Executive Institute“ įkurtas 4 aukštųjų mokyklų – HEC Paris verslo mokyklos (Prancūzija), Liuveno verslo vadybos mokyklos (Belgija), NHH Norvegijos ekonomikos mokyklos ir Vytauto Didžiojo universiteto. Per daugiau nei 20 metų, nuo įkūrimo 1999 m., pradžios instituto tarptautinė „Executive MBA“ programa išugdė per 900 vadovų, dabar valdančių įmones Lietuvoje ir 30-yje užsienio šalių, kuriančių savo verslus. Dar per 6.000 vadovų studijavo BMI trumposiose programose.

2021 m. „Ivy Exed“ paskelbtame pasaulio verslo mokyklų, organizuojančių vadovų studijas („Executive Master of Business Administration“ – EMBA), sąraše „BMI Executive“ instituto vadovų programa pateko tarp 16 geriausių pasaulyje, o karjeros progreso bei studijų programos kategorijose užima 3 poziciją.

Registrų centro duomenimis, viešoji įstaiga „Baltic Management Institute“ (senasis pavadinimas) 2019 m. dirbo nuostolingai (-103.276 Eur), 2018 m. deklaruotas 301.509 Eur grynasis pelnas. Lyginamuoju laikotarpiu įstaigos pajamos sumažėjo nuo 1,43 mln. Eur iki 1,39 mln. Eur. 2020 m. finansinė ataskaita RC nepateikta.

IT sprendimus klientams kurianti Kauno UAB „NFQ Technologies“ per praėjusius metus pardavimo pajamas didino 11% iki 15 mln. Eur, o šiems metams planuoja dvigubai didesnį augimą. Pernai „NFQ Technologies“ gavo pardavimo pajamų ir uždirbo 1,4 mln. Eur ikimokestinio pelno, rodo Registrų centro duomenys.

