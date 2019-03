„Victoria‘s Secret“ teks iš naujo atrasti sėkmės raktą

„Victoria‘s Secret“ šiemet planuoja uždaryti 53 parduotuves, nes vis daugiau moterų nusisuka nuo šio legendinio prekės ženklo, pirmenybę atiduodamos mažesniems gamintojams arba didiesiems mažmenininkams.

„L Brands“, prabangaus apatinio trikotažo gamintojos „Victoria‘s Secret“ savininkė, skaičiuoja, kad paskutinįjį ketvirtį pardavimai JAV parduotuvėse, veikiančiose bent metus, sumenko 7%. Kai tuo tarpu kitas valdomas prekės ženklas „Bath and Body Works“ skaičiavo augimą.

Kiti mažmenininkai, įskaitant „Walmart“ ar „Best Buy“, pastaraisiais mėnesiais taip pat augino pardavimus. Lygiai kaip ir ekonominė situacija, besilaikanti krypties aukštyn.

Tuo tarpu „Victoria‘s Secret“ ir jos prekės ženklas „Pink“, orientuotas į paaugles, susiduria su sunkumais, rašo CNN.

Akivaizdu, kad kiti apatinio trikotažo gamintojai atsižvelgia į pasikeitusią situaciją, vartotojų poreikius, imasi kitokių rinkodaros žingsnių, kai tuo tarpu „Victoria‘s Secret“ laikosi įsikibusi tos pačios strategijos, kuri jai padėjo ilgą laiką dominuoti: prabanga tviskančių gaminių ir juos demonstruojančių žymiųjų modelių.

Neilas Saundersas, „Global Data Retail“ analitikas, teigia, kad „Victoria‘s Secret“ per pastaruosius dvejus metus prarado apie 3,8 mln. savo klientų, kurie pirmenybę atidavė konkurentams, kaip pavyzdžiui „Amazon“ ar „American Eagle“. Be to, per praėjusius metus buvo uždaryta 30 „Victoria‘s Secret“ parduotuvių.

Vadovų kibirkštys

VŽ rašė, kad sudėtingą prabangaus apatinio trikotažo gamintojos situaciją parodo ir vadovų kaita. Pernai lapkritį iš bendrovės pasitraukė Jan Singer, „L Brands“ padalinio vadovė, kuri šioje pozicijoje dirbo dvejus metus.

Ir taip sudėtingą šio prekės ženklo situaciją dar labiau užaštrino su naujuoju kolekcijos pristatymu pernai metų pabaigoje žurnale „Vogue“ išsakyti Edo Razeko, „L Brands“ rinkodaros vadovo, teiginiai, kad translyčiams ar didesnių dydžių modeliams ant jo vadovaujamo ženklo podiumo nėra vietos.

Su šiais teiginiais jis išprovokavo dar vieną kritikos laviną prekės ženklui, tad netrukus viešai atsiprašinėjo už savo žodžius.

Konkurentai nesnaudžia

Tuo tarpu konkurencinė aplinka pastaraisiais metais šiame segmente itin sustiprėjo, rašo CNN.

Tokie prekių ženklai kaip „Adore Me“ ir „ThirdLove“ gerokai susilpnino „Victoria‘s Secret“ pozicijas, simpatijų pelnydamos jau vien tuo, kad jų komunikacijoje – eilinės moterys, o ne tobulybės nužengusios nuo podiumo.

Didieji mažmenininkai taip pat kėsinasi į „Victoria‘s Secret“ teritoriją. Pavyzdžiui, „Target“, vienas didžiausių JAV mažmenininkų, pristatė naują apatinio trikotažo prekės ženklą moterims ir paauglėms „Auden“. „Lululemon“, „Walmart“ taip pat augina šią kategoriją.

„Žmonės tebemato „Victoria‘s Secret“ tokią, kokia ji buvo per pastarąjį dvidešimtmetį, – su seksualiais ir liaunais modeliais priešakyje. Net jei jie dabar bandytų keistis, tai neatrodytų labai autentiškas šio prekės ženklo žingsnis. Surasti geriausią kelią nebus lengva“, – svarsto Janine Stichter, „Jefferies“ analitikė.

„Victoria’s Secret“ šiandien pralaimi naujiems šios kategorijos prekių ženklams, kurie prijaučia pasaulinėms feministinėms nuotaikoms, „#MeToo“ judėjimui, kalba apie lyčių lygybę. Vis dažniau prekės ženklai parduoda patogius apatinius drabužius, kurių modeliai yra įvairių dydžių ir tautybių moterys. Matome posūkį, kad sėkmę skaičiuoja tie prekių ženklai, kurie demonstruoja, kad moters seksualumas turėtų būti paremtas jų pasitikėjimu, o ne vyrų fantazijomis, pažymi „The Economist“.

Vis tik „Victoria‘s Secret“ savininkė nežada nuleisti rankų.

„Imamės naujų, sunkių sprendimų visose verslo srityse“, – CNN teigia Stuartas Burgdoeferas, „L Brands“ vadovas. „Victoria‘s Secret“ šiandien JAV turi daugiau nei 950 parduotuvių.

Lietuvių sėkmė

Nepaisant nelengvos prekės ženklo situacijos, „Victoria‘s Secret“ užsakymai geidžiamas kąsnis daugeliui verslų.

