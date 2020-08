A. Dulkys: mes demonstruojame neapykantą savo ateičiai

Arūnas Dulkys – valstybės kontrolierius, Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Vyriausybės ataskaitose neminimi nepadaryti darbai, o tokių kartais būna ir beveik pusė“, – sakė buvęs Valstybės kontrolės vadovas Arūnas Dulkys. Tai vienas paskutiniųjų rugpjūčio 12 d. anapilin iškeliavusio žurnalo redaktoriaus Aurelijaus Katkevičiaus interviu „Verslo klasėje“, darytas prabėgus kelioms dienoms po to, kai Seimas A. Dulkį atleido iš vyriausiojo šalies auditoriaus pareigų.

Ar iš viso būna „buvę auditoriai“?

Daugelio profesijų žmonės mėgsta sau pritaikyti šitą posakį, jeigu neklystu, labiausiai – statutiniai pareigūnai. Apie auditorius – nežinau, aš gal labiau manau, kad auditorius bedirbdamas su laiku gali net tapti žmogumi. Jeigu sąžiningai pagal šitą profesiją gyveni, galima daug dalykų į gyvenimo pabaigą ir pačiam suprasti, galima ir kitiems pagelbėti. Ir tas misijos suvokimas kinta.

Pokalbį su A. Dulkiu galite klausyti podkastų rubrikoje: „Verslo žinios“ kalbina. A. Dulkys: „Demonstruojame neapykantą savo ateičiai“

Auditorius, jeigu gerai suprantu etimologiją, yra nuo lotyniško žodžio „audire“, tai yra „klausyti“, o šiaip mes turime stereotipą, kad tai yra toks kiek prakutęs buhalteris, kuris moka labai gerai dirbti „Excel“ ir sėdi apsikrovęs lentelėmis. Tačiau gal tas lotyniškas žodis sako, kad tai nėra tik skaičių dėliotojas, bet dar ir psichologas. Kiek svarbi auditoriaus darbe ta dalis, kuri yra atsakinga už paciento, kliento ar tiriamojo objekto girdėjimą, o ne skaičius? Kiek svarbu yra išklausyti, o ne peržiūrėti balansus?

Atėjau į valstybės auditą tikrai nebūdamas auditoriumi ir išėjau iš jo nebūdamas auditoriumi. Buvau šitoje organizacijoje toks labiau balta varna. Įdomu tai, jog vietiniai šios institucijos gyventojai itin mėgo posakį, kad Dievas ne veltui davė žmogui dvi ausis ir tik vieną burną. Su ta mintimi, kad auditoriaus profesijoje reikia dvigubai daugiau klausytis negu kad pačiam kalbėti. Man tai labai patiko, bet liko neatsakytų klausimų.

Pradėjau galvoti: o tai kaip tada, tarkim, su kokiu nors kompozitoriumi Ludwigu van Beethovenu, kuris skaičių nepažino, nemokėjo nei dauginti, nei dalyti, buvo apkurtęs, tačiau puikiai girdėjo. Ir čia, man atrodo, atsiranda tas raktas. Jeigu norime suprasti, kuo skiriasi auditorius nuo revizoriaus, to gogoliško arba paskesnio sovietinio kontrolės supratimo, tai atsakymas yra klausimų kokybė. Auditorius turi būti labai išsilavinęs, ir esmė yra ne skaičiai, skaičiai jau yra pasekmė, pats svarbiausias etapas šitoje profesijoje – ir taip galime atpažinti, ar žmogus yra tikras auditorius, – ar jis moka formuluoti klausimus. Va čia, man atrodo, geras auditorius pradeda mąstyti giliau nei standartai. Galėčiau duoti ne vieną pavyzdį.

Duokit.

Na, įsivaizduokime: turėjome daryti auditus viešųjų pirkimų srityje. Darbuotojai auditoriai paėmė Viešųjų pirkimų įstatymą ir, vadovaudamiesi standartais, na, sakykim, jie turi apimti visą įstatymo veikimo teritoriją atitinkamais klausimais, kad patikrintų šitą sritį. Pirmame etape buvo tūkstantis klausimų. Dabar įsivaizduokite, jeigu valstybėje viešieji pirkimai vyksta kas šešias sekundes, ir kiekvienam pirkimui dar po tūkstantį klausimų užduodi tam, kad galėtum patikrinti, – tai yra tiesiog revizija. Auditoriai – šita profesija tuo ir yra žavi – tada sėdėjo ir galvojo, o kokius tuos klausimus pateikti, kokie jie turi būti, kad, uždavęs vos kelis, galėtum atskleisti esmę. Įsivaizduokime tokią hipotetinę situaciją, kad jūs tikrinate viešąjį pirkimą – iš kultūros srities, pavyzdžiui, – kur, tarkim, buvo nuspręsta, kad organizacija turi įsigyti koncerto paslaugas ir jame turi būti sugrota, sakykim, simfonija. Viskas, atrodytų, elementaru.

Tai tikras pavyzdys, ar jūs išgalvojote?

Išgalvojau. Bet matau gyvenime atitikmenų viešuosiuose pirkimuose ir tokių nesusipratimų. Tarkim, jūs žinote, kad simfonija yra muzikinis kūrinys, bet kaip auditorius neturite jokio supratimo, kas yra simfonija ir kuo jos skiriasi. Jeigu organizacija įsigis paslaugą sugroti Franzo Haydno simfoniją, bus vienos išlaidos, jeigu ten atliks Aleksandro Skriabino simfoniją, bus kitos išlaidos, bet auditorius gali žiūrėti – o kodėl jūs įsigijote simfoniją brangiau? A. Skriabino simfonijai reikia mažiausiai 110 artistų, dalyvių, muzikantų ir vokalistų. F. Haydno ir A. Skriabino simfonijos yra visiškai skirtingi dalykai. Pirkimo objektas – simfonija – kaip vienetas lyg ir tas pats, bet jis pats savaime savo turiniu yra visiškai skirtingas. Viešuosiuose pirkimuose turime daug pavyzdžių, kai yra nesutarimų arba kyla skandalų dėl to, kad štai buvo pirktas vienas dalykas, gautas kitas, ir visi klausinėja, kodėl čia tiek išlaidų.

Va jūs pasakojate apie simfonijas, o man galvoje kažkodėl sukasi mintys apie kompiuterinių sistemų kūrimo paslaugas.

Kiekvienas daiktas yra kūrinys. Teisės aktas yra kūrinys, į tai, ką visi darome pagal savo profesiją, galime žiūrėti kaip į kūrinį. Jeigu į tai įdedame savo dūšią, norime padaryti kuo geriau. O jeigu apsiginkluosime tiktai standartiniu suvokimu – standartai yra skirti vidutinybėms, aš labai atsiprašau, net kai kurie mano komandos nariai pykdavo, kai sakydavau, kad audito standartai yra skirti tik vidutinybėms, sakė, na kam, Arūnai, tu taip kalbi. Standartai jau yra koks nors pasiekimas...

Sakykim – pagrindas.

Tai tikrai yra pagrindas. Juk tos organizacijos, kurių gerosios praktikos pagrindu buvo nustatyti kokie nors standartai, jau seniai yra priekyje, jos jau seniai daro dar įdomesnius dalykus, kol mes vis dar esame su standartais. Girdėjau tokią istoriją, kaip du vienuoliai susitinka prie upės ir pamato moterį. Pagal vienuolyno standartus vienuolis neturi teisės liesti moters, bet ta moteris klausia, ar jie galėtų ją pernešti, vaikai laukia, čia tokia srauni upė, ji maistą nešanti. Vyresnysis vienuolis paima ir perneša ją per upę. O jaunesnysis vienuolis eina ir visą kelią galvoja: kaip čia su mūsų vienuolyno standartais.

nuotrauka::1left

Jis vis jaudinasi ir priėjęs vienuolyną neiškenčia ir sako vyresniajam: na negaliu, jūs esate mūsų standartų patriarchas, kaip drįsote pernešti tą moterį. O tas atsako: mielasis, tu visiškai nesupranti standartų, tau reikia mokytis – va tu visą kelią dabar mintyse lieteisi prie moters, tu ją nešeisi mintyse. O aš visą kelią nešiausi tiesiog jos akių šviesą, nes mačiau, kad jai reikia paslaugos, aš mačiau jos akyse Dievą ir visą kelią nešiau Dievo veidą, o tu, vaikeli, visą kelią buvai su moterimi. Taip ir auditoriaus gyvenime yra pavojus dėl tų standartų – galima nepastebėti ir Dievo veido.

Apie nepastebėtus Dievo veidus – jūs Vyriausybės ataskaitos proga socialiniame tinkle rašėte, kad Vyriausybė su malonumu raportuoja, ką yra padariusi, bet nėra informacijos apie maždaug pusę nepasiektų rezultatų. Apie tai, kas nepasiekiama, kas nėra padaryta, nėra raportuojama. Ar tai nėra grįžtamojo ryšio ignoravimas? Ar tai nėra sąmoningas aklumas? Ką tai reikštų privačiai įmonei ir kaip mūsų Vyriausybė išgyvena su tuo?

Čia daug klausimų viename. Trumpą laiką taip išgyventi galime. Visa esmė yra, ar laikomasi konstitucinės atsakingo valdymo kultūros valstybėje ir ar yra matomas vaizdas visoje hierarchijoje ir laike. Nes Vyriausybė savo kadenciją gali taip išgyventi, bet ar gali taip ilgą laiką išgyventi valstybė – labai abejoju. Mes tiesiog išnaikiname liudininkus, kurie prisimena tas ataskaitas. Ir tokiu būdu demonstruojame neapykantą savo ateičiai, mes išgyvename šiandien, bet skandiname savo ateitį. Taip, kiekvienais metais valstybės auditoriai žvilgteli į Vyriausybės ataskaitą. Taip, iš tikrųjų rasdavo tai keturiasdešimt, tai penkiasdešimt, tai šešiasdešimt procentų dalykų, apie kuriuos buvo nuspręsta, kad jie bus padaryti, bet apie kuriuos yra nutylima. Ir tai yra fenomenas. Man atrodo, kad taip gyvena tas, kuris nesijaučia šeimininku. Yra šeimininkai, ir yra tokie puodlaižiai. Puodlaižys tai yra tas, kuris, pasiėmęs kito virtą puodą, suvalgo, kas ten dar liko, jį išlaižo, o kai reikia ką daryti dėl ateities, sako, na reikėtų...

Būtų gerai, kad kas padarytų...

Būtų gerai, kad padarytų. Aš čia sau leidau pakartotinai paskaityti Thomo Manno „Daktarą Faustą“, ten yra aprašytas toks nuostabus valdininkas Šildknapas. To Šildknapo vienintelis moto buvo „reikėtų“. Į jį kas nors kreipiasi, o jis sako: „reikėtų“, „žinote, aš taip manau, kad reikėtų“. Jis save taip šykščiai taupė. Kaip valdininką, kaip lobį kokį. Ir taip kūrė aplinką, kad į jį galų gale niekas ir nebesikreiptų jokių paslaugų. Tad kartais man atrodo, kad mūsų Vyriausybė va taip ir elgiasi pagal to Šildknapo modelį: visur kalbam, kad reikėtų, bet nieko nedarom ir taip atmušam norą į mus kreiptis, nes kada nors žmonių kantrybė vis tiek trūksta. Na o apie tuos rezultatus turiu tokį prisiminimą – kartą patyriau šoką. Kiekvienais metais valstybės kontrolierius eina į Seimo tribūną pristatyti ataskaitų apie biudžeto vykdymą, tai kai buvo paskutinis kartas, žiūriu darbotvarkėje yra skirtos penkios minutės. Įsivaizduojate. Ataskaita apie visus metus, o skiriamos penkios minutės. Neatsimenu, kas ten posėdžiui pirmininkavo, bet man davė gal dvylika minučių, buvau neformaliai dėkingas, bet žiūrint formaliai – penkios minutės? Tai ir yra požymis, mes jaučiamės šitos valstybės šeimininkais ar puodlaižiais.

Kiek apskritai svarbus grįžtamasis ryšys, kiek svarbūs tie keli kertiniai rodikliai – jeigu jums reikia iš kelių tūkstančių klausimų atrasti keletą jų, kurie apibrėžtų vienokią ar kitokią sistemos būseną. Ar mums tikrai visai nerūpi grįžtamieji ryšiai?

Tai juk vadybos vadovėlis. Aišku, kad kokybiškas grįžtamasis ryšys gali labai padėti. Nepamenu, kieno čia buvo mintis, bet va žmogus sako: „Daug kartų esu ėjęs per perėją, bet kartą žvilgtelėjau sau po kojomis, visą laiką jaudinausi, kad gal mano batai nekokie, bet va vieną sykį palenkiau galvą ir pamačiau, kad per gatvę eina žmogus be kojos. Ir iš karto pasikeitė mano požiūris.“ Kokybiškas grįžtamasis ryšys leidžia mums pamatyti esmę. Čia galime daug dalykų padaryti: ir įvairių baimių atsikratyti, ir patyčias išgyvendinti, ir gailestį išgyvendinti ten, kur jis nereikalingas. Mes apsidraudžiame kiekybiniais rodikliais – jie labiausiai tarnauja gailesčiui, mes ignoruojame kokybinius rodiklius. Pavyzdžiui, užtektų vieno kito kokybiško, bet kokybinio rodiklio sveikatos ar švietimo sistemoje, ir padėtume vadyboje atpalaiduoti ir kūrybiškumo, ir atsakingumo jausmą. Tarkime, kodėl švietime nedrįstame, pavyzdžiui, pasirinkti vieno vienintelio rodiklio.

Jaunų žmonių, pasirenkančių mokytojo profesiją, skaičiaus augimas? Galėtų būti?

Man labiau patiktų kad ir platesnis, kad ir ne vienas, tarkim, žiūrėti, kaip kokiai mokyklai sekasi pasiekti kokius nors ugdymo rezultatus: kiek kokių moksleivių kur įstoja, kiek kokių profesijų pasirenka baigę tą mokyklą. Estai kažką panašaus padarė, jie susitarė. Sako, žiūrėkit, dabar mes trejus artimiausius metus tikrinsime va būtent tokį rodiklį, visiems, kad ir iki šiol nelabai efektyviems ugdymo taškams duodame atitinkamą finansavimą, bet po trejų metų pažiūrėsime, kaip kam sekėsi. Tada, nepriklausomai nuo to, kur ta mokykla yra – mieste ar kaime, jeigu rezultatų nepasiekėte, mes tą tašką uždarome, atiduodame jūsų mokinius tiems, kam geriau sekėsi.

Lygiai taip pat su sveikatos apsauga. Pavyzdžiui, ar tame regione atsirado daugiau sveikų žmonių. Tada visiškai nesvarbu, ar gydytojai dirba viename darbe, ar jie dirba penkiuose, ar jie samdomi, ar jie nuolatiniai to rajono gyventojai – tai yra antraeiliai klausimai. Reikia žiūrėti, ar ugdymo įstaigos, ar sveikatos įstaigos, ar vadovai sugeba organizuoti darbą, kad pas juos tokie rodikliai gerėtų. Bet mes, žinoma, esame linkę į tuos kiekybinius, iki tokių biuropatologinių dalykų esame nukeliavę, kai skaičiuojame lankstinukų skaičių, organizuotų susirinkimų skaičių, organizuojamų renginių skaičių ir pagal tai sprendžiame, ar kas nors gerai, ar negerai. Tai ne išeitis.

Dažniausiai normaliai funkcionuojančiose sveikose sistemose, nesvarbu, tai gaisro signalizacija ar valstybės kontrolė, grįžtamojo ryšio funkciją turėtų atlikti nepriklausomas jutiklis, institucija, žmogus. Kodėl taip reikia, ar tikrai negalima kontroliuoti iš sistemos vidaus?

Šiaip jau turi veikti ir sistemos viduje. Turi būti ir sistemos vidaus kontrolės mechanizmai. O tas nepriklausomas jutiklis yra svarbus. Na, pažiūrėkim, ką mes matome, – pirmiausia yra kadencijos: ar politikų, ar vadovų ir taip toliau. Ir jeigu nebūtų nepriklausomų pagalbininkų, mes niekada nesuvaldytume tų rizikų, kurių iškyla būtent tuomet, kai rezultatai prasilenkia su kadencijų terminais. Joks politikas, joks vadovas, jeigu jis nėra lyderis ir nėra asmenybė, niekada nepasirenka jokių tikslų, kurių rezultatai bus už jų kadencijos ribų.

Bus ne jo.

Taip, kai rezultatai bus ne jo. Matote, pas mus nėra Likurgo – tokia buvo žinoma teisėkūros istorinė asmenybė. Jis Spartoje sukūrė naujoviškas taisykles, bet matė, kad niekas jų nenori laikytis. O jo kadencija baigėsi. Tada jis iškeliavo pas Delfų orakulą – tokia buvo tvarka, kad dar Delfų orakulai turėdavo aprobuoti, – bet, sakė: „Kol aš grįšiu iš Delfų orakulo, susitariam, kad jūs laikysitės naujų taisyklių.“ Visi sutiko laikytis. Jis išėjo pas Delfų orakulą, bet nebegrįžo, nusimarino badu, o spartiečiai Spartoje jo laukė ir laikėsi tų taisyklių.

Tai va politikoje mes neturime asmenybių, kurios ryžtųsi net ir būti neišrinktos, mums trūksta vadovų, kurie nebijotų dirbti trumpą laiką, nes tais rezultatais arba kiti pasinaudos, arba jie nepadės tau judėti į priekį. Ir dar vieną naudą matau iš nepriklausomų kontrolierių – tokią netiesioginę. Apie tai mažai kas kalba, auditoriai tuo nesigiria, o aš dabar galiu sau tai leisti pasakyti – čia galėtų būti ir studentams įdomus darbas: jeigu jūs pažiūrėtumėte, kiek įvairių žmonių, dalyvaujančių įvairiuose rinkimuose, programos, kiek partijų programų, galų gale net esama Vyriausybės programa – kiek visos jos yra „copy paste“ principu prifarširuotos valstybės auditorių medžiagos. Žinokit, net sakiniai nekeisti, net jeigu klaidą kur padarome, su ta klaida ir nukopijuoja. Tai irgi yra nauda.

nuotrauka::2right

Valstybės auditorių įžvalgų necituoja, bet naudoja savo programinėse nuostatose, savo dokumentuose. Manau, nepriklausomų analitikų egzistavimas irgi kuria didžiulę naudą. Ir dar ką būtų galima pasakyti – nepriklausomas žmogus gali padėti atpažinti tas politines technologijas, manijas, įvairius sindromus – kas kitas juos atskleis. Nes politikai linkę sirgti tokiomis visokiomis ligomis ir valdyti vogčiomis. Visų gailimasi, mums gaila žmonių, mums gaila medikų, mums gaila švietimo darbuotojų, bet mes specialiai nieko nedarome, kad ten kas nors keistųsi, nes jeigu švietimo darbuotojai dar taps ir laimingi, jeigu jie taps stipresni, jūs įsivaizduojate, kokių klausimų politikams jie gali užduoti. O dabar jie užguiti, užspausti, tad galvoja apie kitus savo poreikius ir mažiau turi laiko galvoti apie tuos aukštesnius.

Auditorius yra kaip skausmo funkcija žmogaus organizme. Kur nors skauda ir organizmas reaguoja greitai. Prisilieti prie karšto paviršiaus, tau skauda, tu atitrauki ranką. O kai žiūri į mūsų valstybę, atrodo, kad tie skausmo signalai joje ignoruojami. Tai mentaliteto dalykai, sąrangos dalykai ar kas? Kodėl mes ignoruojame tuos skausmo signalus visuomenėje?

Man atrodo, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius daugiausia ekonomikos Nobelio premijų gavo ekonomistai, kurie rašė darbus apie žmogaus neracionalumą. Ir ne veltui taip atsitiko, nes jeigu būsime sąžiningi ir įsiklausysime, ką kalba žymiausi filosofai, tai per du tūkstančius metų žmogus nepasikeitė. Jokia religija žmogaus nepakeitė. Tas neracionalumas yra žmogaus kasdienybės sudedamoji dalis. Mums trūksta ir bendro raštingumo, ir makroekonomikos išmanymo.

Kai kurie iš mūsų net nesuprantame, ką reiškia atsakingo valdymo kultūra, neturime holistinio požiūrio į ekonomiką, mes painiojame verslą su ekonomika, painiojame išlaidas su investicijomis, nematome viešojo ir privataus sektorių harmonijos, mes tuos sektorius supriešiname. Man viena gražiausių istorijų yra apie pilvo marinimą. Kūno dalys sako: žiūrėkit, koks tas mūsų pilvas išsipūtęs, mes čia dirbam, darom, o jis, va, išsipūtęs parazituoja, susitarkim ir jį numarinkim. Rankos sako, mes neimsim maisto, dantys sako, mes nekramtysim, galiausiai numirė visas kūnas.

Mes nesuprantame, kad ten yra tarpusavio ryšiai, kad pilvas dalyvauja atitinkamoje sistemoje. Mes vieni į kitus rodome – va čia yra pilvas. Verslas rodo į viešąjį sektorių, viešasis sektorius tyčiojasi iš verslo, ir mums trūksta supratimo – ir tai yra, beje, susiję su švietimo sistema. Atkreipkite dėmesį – švietimo sistemos darbuotojai, kūrėjai sako: mūsų politikai nesupranta. Bet juk tie politikai yra išėję tos pačios švietimo sistemos mokslus, kokius išmokėm, tokie ir yra. Mes visi esame susiję. Visi turime atrasti jėgų daryti ką nors kartu.

Arūnas Dulkys – valstybės kontrolierius, Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr. Arūnas Dulkys – valstybės kontrolierius, Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.