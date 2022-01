Pandemija koreguoja ðventiniø atvirukø pardavimus

Šventiniai atvirukai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos leidyklų vadovai sako, kad koronavirusas pakoregavo prekybą šventiniais atvirukais, tačiau tikina, kad ji nesumažėjo – 2021-ųjų pajamos, tikimasi, bus kiek didesnės negu 2020 ar 2019 metais. Anot jų, atvirukų nuperkama mažiau, bet brangesnių.

Tuo metu prekybininkų atstovė sako, kad 2021-ųjų pabaigoje atvirukų prekyba gerokai smuko.

„Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė BNS sakė, kad kalėdinių ir naujametinių atvirukų pardavimai kasmet mažėja.

„2021-aisias jų nupirkta beveik perpus – 47% – mažiau negu 2020 metais“, – teigė E. Dapkienė.

Ernesta Dapkienė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pasak jos, sumažėjusius pirkimus lėmė tai, kad užpernai dėl karantino Kalėdas žmones šventė mažesniuose šeimos rateliuose, tad giminaičiams siųsdavo šventinius atvirukus.

Tuo metu leidybos bendrovės „Aropolis“ vadovas Antanas Klapatauskas BNS tikino atvirkščiai – jis mano, kad atvirukų su žiemos šventėmis pardavimai 2021 metais bus geresni nei 2020 metais.

„Atvirukas labai emocinė, nuotaikos prekė. Per pandemiją manėme, kad negalėdami per šventes pasimatyti, žmonės pirks, rašys sveikinimu ir siųs atvirukus. Bet ne. Per karantiną jų niekam nereikėjo“, – teigė „Aropolio“ vadovas.

Leidyklos „Agapics“ direktoriaus Gintaro Balčiūno teigimu, pernai kalėdinių atvirukų pardavimų mažėjimo nepastebėta. 2020-ųjų pardavimai buvo didesni apie 15%, anksčiau augimas kasmet buvo stabilus.

„2021 metais padėtis irgi buvo nebloga. (...) Likutis mūsų sandėliuose vos 5% nuo viso buvusio kiekio. Tai labai nedidelis. Sakyčiau, kad labai gražiai prekiavome, tai manyčiau, kad pardavimuose bus pliusas“, – teigė „Agapics“ vadovas.

Pasak G. Balčiūno, vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui tenka tik po pusę parduodamo atviruko. Jis pastebi, kad gyventojai vis rečiau žiūri į kainą, ieško „originalesnio vaizdo“.

Verslas perka mažiau

Didžiausią knygynų tinklą turinčių „Vagos“ ir „Pegaso“ knygynų darbuotojos skaičiavo, kad vienas pirkėjas perka vidutiniškai tris-penkis atvirukus. Greičiausiai išperkami atvirukai su eglutėmis, žaisliukais, kitais Kalėdų ir Naujųjų metų motyvais.

„Su kiekvienais metais, aišku, vis mažiau (nuperka – BNS)“, – BNS teigė „Vagos“ knygyno „Europos“ prekybos centre vedėja Erika Naureckaitė.

Pasak jos, rečiau perkami atvirukai, kuriuose vaizduojami religiniai motyvai, pavyzdžiui, prakartėlės.

Tačiau G. Balčiūnas pastebėjo, kad atvirukai su religiniais motyvais išparduodami greičiausiai: „Jie yra pigesni. Perka vyresnio amžiaus žmonės, kurie nelaukia paskutinės minutės, anksčiau išsiunčia“.

„Pegaso“ knygyno konsultantė Inga BNS teigė, kad rinkdamiesi atvirukus žmonės kreipia dėmesį į jų originalumą. Vis daugiau nuperkama atvirlaiškių.

„Vagos“ knygyno prekybos centre „GO9“ vedėja Vilija Aukštuolienė sako, kad gerokai mažiau atvirukų nuperka įmonės.

„Pačios pasigamina arba sveikina elektroniniu paštu ir nebesiunčia atvirukų“, – prognozavo ji.

„Agapics“ direktorius G. Balčiūnas irgi pabrėžė, kad įmonės užsisako mažiau atvirukų. Tokią tendenciją jis sako pastebėjęs dar prieš pandemiją.

G. Balčiūno teigimu, daugiausia įmonės kalėdinių atvirukų užsakinėjo 2013 metais – apie 3%., tuo metu 2019 metais tokių užsakymų sumažėjo iki maždaug 1%.

Šventiniai atvirukai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.