Kinijos prekybos su Lietuva klausimà spræs ES – þada atremti Pekino spaudimà

Europos Komisijos (EK) vadovai trečiadienį pranešė, kad kreipėsi į Kiniją informacijos dėl prekybos su Lietuva trikdžių.

Bendrame pareiškime Josepas Borrelis, ES diplomatijos vadovas, ir Valdis Dombrovskis, už prekybą atsakingas eurokomisaras, tvirtino, kad bendrija atrems Pekino spaudimą, o Lietuvos ir Kinijos santykiai turės įtakos ir ES ryšiams su šia valstybe.

Į šiuos Europos Komisijos vadovus anksčiau šią savaitę kreipėsi Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras, prašydamas Briuselį įsikišti sprendžiant Lietuvos ir Kinijos prekybos nesklandumus.

„Palaikome glaudų ryšį su Lietuvos vyriausybe ir laiku renkame informaciją per ES delegaciją Pekine. Taip pat kreipiamės į Kinijos tarnybas, kad skubiai išsiaiškintume padėtį“, – pareiškime teigė J. Borrelis ir V. Dombrovskis.

Pasak jų, ES pasiruošusi atremti visų rūšių politinį spaudimą ir prievartos priemones, taikomas prieš bet kurią valstybę narę.

Politikai tvirtino, kad Kinijos dvišalių santykių su atskiromis ES valstybėmis narėmis raida „daro poveikį bendriems ES ir Kinijos ryšiams“.

„Jeigu gauta informacija pasitvirtintų, ES taip pat vertintų, ar Kinijos veiksmai atitinka jos įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijai“, – teigė jie.

Praėjusią savaitę Lietuvos pramonininkų konfederacija pranešė, kad Lietuva buvo išbraukta iš Kinijos muitinės sistemų, todėl šalies įmonėms nepavyko eksportuoti savo prekių.

Tačiau antradienį konfederacija nurodė, kad trikdžiai su Kinijos muitine išsisprendė, tik neaišku, ar ilgam.

Kinija pastaruoju metu reiškė protestus dėl Lietuvos plėtojamų ryšių su Taivanu, salos atstovybės atidarymo Vilniuje.

Nors į sąrašus įrašyta iš naujo, spaudimas tęsiamas

VŽ jau rašė, kad Kinija daro tam tikras išlygas, tačiau išryškėjo naujų Kinijos spaudimo priemonių Lietuvos verslui. Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas pranešė, kad antradienį ryte Lietuva atsirado Kinijos muitinės sistemose ir kelios šalies bendrovės galėjo išsiųsti savo krovinius į Kiniją.

Pasak jo, pastebima, kad ribojamas kiniškų prekių eksportas iš Kinijos uostų į Lietuvą. Viena įmonė laukusi krovinio mėnesį išgirdo, kad dėl politinių priežasčių jos krovinys perkeliamas į eilės galą. Be to, Kinija bando spausti Lietuvą per kitų šalių įmones.

Lietuvos įmonės antradienį sugrąžintos į Kinijos muitinės sistemas, tačiau neaišku, ar ilgam, sako Ričardas Sartatavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas.

Pasak R. Sartatavičiaus, tikėtina, kad tam įtakos turėjo Europos Komisijos pastangos. Tačiau jis sako iš įmonių girdintis, jog kinai naudoja spaudimo priemones Lietuvos partnerėms užsienyje, taip pat stabdo importuojančių Lietuvos įmonių užsakymus.

Pavyzdžiui, viena siuvimo įmonė, siuvanti drabužius prancūzams pranešė, jog kinai nusprendė nebepirkti produkcijos iš Prancūzijos bendrovės, nes ji gaminama Lietuvoje.