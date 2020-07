„Solet Technics“ stato saulės parką su lietuviškais fotomoduliais

Lietuviškų saulės modulių gamybos ir įrengimo bendrovė „Solet Technics“ pradės įrenginėti saulės parką „Vytis“, esantį Šliavelių k., Suginčiuose, Molėtų rajone. Gyventojai jau gali rezervuoti nutolusią saulės elektrinę „Ignitis“ platformoje „Saulės parkai“.

„Galime drąsiai sakyti, kad tai pirmasis lietuviškas saulės parkas, nes jam statyti naudosime tik lietuviškus fotomodulius, kuriuos gaminame čia Lietuvoje, mūsų gamykloje. Ne veltui pasirinkome ir lietuviškumą pabrėžiantį pavadinimą – „Vytis“. Visi reikiami elektrinės komponentai pagaminti Europos Sąjungoje“, – komentuoja „Solet Technics“ direktorius Andrius Karazinas.



Pilnai įrengti saulės parką numatyta iki š. m. pabaigos – tai priklausys ir nuo to, kaip greitai gyventojai rezervuos saulės elektrines.



Planuojama bendra saulės parko galia – 1,05 MW. Investicijos šiam projektui siekia 800 tūkst. eurų.



Net 25 proc. efektyvesni saulės moduliai

A. Karazinas pasakoja, kad šiame parke statomų saulės elektrinių moduliai – šiuo metu galingiausi lietuviški 440W nominalios galios dvipusiai (bifacial), stiklas-stiklas (glass-glass) moduliai. Šie pažangūs ir modernūs moduliai pagaminti taip, kad generuotų elektros energiją tiek iš priekinės, tiek iš galinės pusės. Tai reiškia, kad jie surenka ne tik tiesioginę saulės šviesą, bet ir jos atspindžius. Tokiu būdu gaminama iki 25 proc. daugiau elektros energijos, palyginti su įprastiniais moduliais.



Gyventojai, pasirinkę šias elektrines, gaus 30 metų garantiją. „Solet Technics“ įsipareigoja prižiūrėti elektrinę visą jos gyvavimo laikotarpį.



Skaičiuojama, kad saulės energija leidžia sumažinti metines elektros energijos išlaidas net tris kartus.



Tikisi augimo

Įmonė „Solet Technics“ pernai skaičiavo bene 50 proc. išaugusią apyvartą – iki 2,5 mln. eurų. Šiemet bendrovė planavo 100 proc. augimą.



„Tačiau pandemija neišvengiamai planus pakoreguos. Kol kas dar anksti sakyti, kaip tiksliai. Tai priklausys ir nuo to, kaip situacija rutuliosis toliau. Kovą, balandį ir gegužę apyvartos krito gan ženkliai, nes dalis privačių asmenų nusprendė palaukti, iki šiol linkę susilaikyti nuo didesnių investicijų. Kita vertus, reikia tikėtis, kad šis laikotarpis leido dar labiau suprasti, kad investuoti reikia tikslingai – ne tik turėti vardan to, kad „turėti“, bet dėl to, kad tai neštų grąžą arba leistų taupyti, – atkreipia dėmesį A. Karazinas. – Be to, turime tikrai daug prielaidų Lietuvos saulės energetikos sektoriui augti ir nesustoti. Viena jų – kaip tik liepos pradžioje paskelbtas kvietimas gauti valstybės paramą įsigyjantiems jėgaines saulės parkuose.“



Daugiau informacijos apie saulės parką „Vytis“ bei saulės elektrinių rezervavimas: www.saulesparkai.lt/saules-parkas-vytis.



Įmonė „Solet Technics“ veikia nuo 2011 m. Pagrindinė įmonės veikla yra itin aukštos kokybės lietuviškų fotoelektrinių modulių gamyba ir saulės jėgainių su jais įrengimas. Įmonė saulės modulius gamina Lietuvoje, savo gamykloje „Precizika“, todėl visiškai atsako už produkto kokybę, ilgaamžiškumą, gali suteikti likvidžią, realią garantiją. Įmonė yra pelniusi Lietuvos Metų gaminio medalį.



Nuo veiklos pradžios „Solet Technics“ įrengė beveik 10 MW galios elektrinių ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet ir Bulgarijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Italijoje, taip pat įgyvendino unikalius projektus Armėnijoje, Moldovoje, Nigerijoje.



„Solet Technics“ direktorius Andrius Karazinas.