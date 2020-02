Vasario 16-oji prekybininkams darbo diena, politikai tai kritikuoja 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didieji prekybos tinklai Vasario 16-ąją dirba įprastai. Seimo narys Tomas Tomilinas sako tikėjęsis, kad prekybininkai per pagrindines patriotines šventes solidariai nedirbs, tačiau jei jie elgiasi priešingai, teks grįžti prie svarstomų prekybininkų darbo laiko ribojimo projektų, kurie pateikti dar praėjusių metų gegužę.

Seimo nariai yra registravę pataisą, siūlančią uždrausti didiesiems prekybos tinklams dirbti ne tik per Kalėdas ir Velykas, bet dar dvi švenčių dienas – Vasario 16-ąją ir lapkričio 1-ąją.

Tokį Darbo kodekso pakeitimą Seime įregistravo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, socialdarbietė Rimantė Šalaševičiūtė ir komiteto narys valstietis-žaliasis T. Tomilinas. Remiantis komiteto turima informacija, apklausose gyventojai dažniausiai mini būtent šias keturias dienas, per kurias, anot jų, didelės parduotuvės neturėtų dirbti.

Tačiau pataisų svarstymas nebuvo skubinamas, nes didieji prekybininkai rodė pastangas susitarti su savo profesinėmis sąjungomis dėl papildomų laisvadienių savo darbuotojams, pažymi T. Tomilinas.

„Stebime, kaip prekybininkai elgsis Kovo 11-ąją, Vasario 16-ąją, per Velykas. Jeigu jie nesilaikys duotų pažadų per didžiąsias šventes nedirbti, mes tikrai grįšime prie pateiktų projektų dėl darbo laiko ribojimo svarstymo. Turėtų būti išreikštas solidarumo gestas ir pagrindinės patriotinės šventės turėtų būti nedarbo dienos labiausiai nuskriaustiems darbuotojams“, — sako T. Tomilinas.

Jis pažymi, kad kai kurių ypatingų profesijų atstovai, tokie kaip gydytojai, teikiantys pirmąją būtinąją pagalbą, tokių laisvadienių turėti negalės, kalbama tik apie prekybos sektorių. Pašnekovas akcentuoja, kad per praėjusias Kalėdas regėjome prekybininkų solidarumą, tuomet visi didieji per šventes uždarė savo parduotuves. Kiek žinoma, jokių nuostolių dėl to prekybininkai nepatyrė.

„Verslo žodis yra aukščiau įstatymo, todėl tikėjomės, kad grįžti prie projektų svarstymo nereikės, jei prekybininkai solidariai nedirbs“, — akcentuoja T. Tomilinas.

Klausiamas apie susitarimus su prekybininkais T. Tomilinas sako, kad anksčiau prekybininkų asociacijai vadovavęs Laurynas Vilimas yra pateikęs pažadą, kad prekybininkai per šventes nedirbs, tad tikimasi, kad pažado bus laikomasi.

Jam žinomos problemos, dėl nedarbo dienų įforminimo, svarbu, kad sprendimai būtų daromi tariantis su profesinėmis sąjungomis, su darbo kolektyvais. Be to, svarstomi pakeitimai, kad tokie susitarimai būtų daromi nepažeidžiant konkurencijos taisyklių.

VŽ žiniomis, visi didieji prekybos tinklai Vasario 16-ąją dirbs įprastu sekmadienio grafiku.