„Ermitažas“ plečiasi regionuose: atidarė parduotuvę Utenoje

Apdailos, statybinių medžiagų ir sodo prekių prekybos tinklų „Ermitažas“ atidarė 4.200 kv. metrų parduotuvę Utenoje. Investicijos siekia 3 mln. Eur.

Tai dvylikta parduotuvė tinklo parduotuvė Lietuvoje ir pirmoji Utenoje. Šiais metais „Ermitažas“ planuoja rekonstruoti parduotuves Klaipėdoje ir Kaune.

Aktyvi tinklo plėtra prasidėjo 2018 m. rugsėjį: atidarytos parduotuvės Mažeikiuose ir Kaune.

„Pagal plotą tai viena didžiausių vidutinio „Ermitažo“ formato parduotuvių - pagrindinė salė, statybinių prekių salė bei lauko augalų ir sodo-daržo prekių salės yra didesnės nei kituose miestuose. Tokio vidutinio formato tinklo parduotuvės jau kurį laiką sėkmingai veikia ir yra itin pamėgtos pirkėjų Jonavoje, Ukmergėje ir Mažeikiuose“, – pranešime spaudai cituojamas Gediminas Mickėnas, „Ermitažo“ generalinis direktorius.

Šioje parduotuvėje asortimentas siekia 20.000 prekių.

Anksčiau šis tinklas turėjo parduotuves tik didmiesčiuose, o dabar plečiasi į mažesnius miestus. Apskritai anksčiau „pasidaryk pats“ segmente regionuose stiprūs buvo vietos prekybininkai, dabar jiems konkurenciją didina žinomi tinklai, į regionus einantys su mažesnio ir vidutinio dydžio parduotuvėmis.

Nesnaudžia ir konkurentai. VŽ rašė, kad „Moki-veži“ per trejus metus pastatys 10 naujų parduotuvių. 2018 m. Vilniuje vieną naują prekybos parduotuvę atidarė ir vieną renovavo „Kesko-Senukai“, dar vieną parduotuvę atidarys Klaipėdoje. Be to, Į Vilnių ateina naujas namų apyvokos prekių tinklas iš Estijos.

