Mažmeninės prekybos įmonės džiaugiasi gerais orais

“Mažmenos įmonėms, dirbančioms provincijoje, reikia kompensuoti ir pirkėjų skaičiaus mažėjimą. Mūsų regione jis per metus sumažėjo 7%” , - sako Arūnas Tarnauskas, UAB “Gulbelė” , valdybos pirmininkas. Indrės Sesartės nuotr.

Šakių UAB „Gulbelė“, turinti maisto produktų parduotuvių tinklą, pastaruoju metu gerokai padidino sezoninių prekių, susijusių su šiltuoju sezonu, pardavimus. Geras oras turi teigiamos įtakos mažmenininkų gegužės mėnesio apyvartai.

„Gegužės mėnesio apyvarta, lyginant su praėjusiais metais, ūgtelėjo apie 10%, - pasakoja Arūnas Tarnauskas, „Gulbelės“ įkūrėjas ir vadovas. – Pagrindinė priežastis, dėl kurios taip nutiko – dėl gero oro smarkiai pakilę tokių prekių kaip ledai ar nealkoholiniai gėrimai pardavimai.“

Pasak pašnekovo, ledų pardavimai, lyginant su praėjusiais metais, padvigubėjo, nealkoholinių gėrimų prekyba ūgtelėjo apie 30%.

„Įdomu tai, kad net 4 kartus pašoko nealkoholinio alaus pardavimai, - stebisi įmonės vadovas. – Šios prekės anksčiau būdavo parduodama mažai, manau, kad toks augimas yra sukeltas gero oro ir alkoholio prekybos apribojimų kombinacijos.“

Kėlė ankstyvos Velykos

Nors šių metų I ketvirtį orai nelepino, mažmenininkų rodikliams teigiamos įtakos turėjo kita priežastis – ankstyvos Velykos. Šiemet visa savaitė iki šios šventės buvo kovo mėnesį, tad ikišventiniai pirkimai apie 10% padidino I ketvirčio apyvartą.

Tokias pardavimų augimo tendencijas patvirtina ir Donatas Murauskas, Kauno UAB „Eiginta“, valdančios mažmeninės prekybos tinklą „Šilas“, vykdomasis direktorius.

„Mūsų prekybos tinkle dėl gero oro gegužę padvigubėjo ledų ir nealkoholinių gėrimų prekyba, bendras apyvartos augimas siekė apie 10%, - sako p. Murauskas. – I ketvirtį ūgtelėjome dėl Velykų savaitės.“

„Šilas“ turi apie 20 prekybos centrų Kaune ir aplink jį. 2017 m. „Eigintos“ apyvarta siekė 38,75 mln. Eur, 2016 m. šis rodiklis siekė 35,85 mln. Eur.

„Šių metų I ketvirčio pardavimai siekė 8 mln. Eur, - sako p. Tarnauskas. – Pernai šis rodiklis buvo 7,2 mln. Eur.“

2017 m. „Gulbelės“ apyvarta, skaičiuojant be PVM, siekė 30,6 mln. Eur, augimas siekė 7%, šiemet įmonės vadovas planuoja 10% augimą.

Augimas kompensuoja gyventojų mažėjimą

„Dalis augimo – dėl to, kad šiek tiek brangsta prekės, dalis – dėl to, kad gyventojai daugiau perka, - vertina p. Tarnauskas. - Bet mažmenos įmonėms, dirbančioms provincijoje, reikia kompensuoti ir pirkėjų skaičiaus mažėjimą. Mūsų regione jis per metus sumažėjo 7%. Priežastis – net tik emigracija, tai taip pat migracija į Lietuvos didmiesčius. O senesni gyventojai tiesiog miršta.“

„Gulbelė“ turi planų per metus atidaryti 3-5 naujas parduotuves, bet konkrečių susitarimų dėl to dar nėra. Kol kas įmonė rekonstruoja dalį savo parduotuvių – daugiausia tai pernai iš Tauragės UAB „Molupis“ įsigytos parduotuvės. 2 parduotuvės jau rekonstruotos.

„Mūsų parduotuvių dydis svyruoja nuo 60 iki 300 kv.m, mes dar ieškome savo vieningo formato, prekybos tinklo veido, - aiškina pašnekovas. – Didele dalimi taip yra dėl to, kad dalį tinklo sudaro iš kitų įmonių įsigytos parduotuvės.“

„Gulbelė“, kurioje dirba apie 450 darbuotojų, daugumą savo parduotuvių turi Marijampolės ir Tauragės apskrityje, šiek tiek jų yra ir Kauno bei Šiaulių apskrityse.

[infogram id="20f467a5-b5e9-4e03-9c3b-81408c471334" prefix="l9o" format="interactive" title="UAB „Gulbelė“ apyvarta, mln. Eur"]