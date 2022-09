„Gazprom“ grasina nebemokėti Ukrainai už dujų tranzitą į Vakarus

Kirillo Kudryjacevo (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos gamtinių dujų monopolininkas „Gazprom“ grasina nutraukti mokėjimus Ukrainos valstybinei kompanijai „Naftogaz“ už dujų tranzitą į Vakarus, jei pastaroji neatsiims iškelto ieškinio, rašo „BBC Russian“.

Ginčas kilo dėl to, kai gegužės mėnesį „Naftogaz“ pareikalavo nukreipti visus tranzito srautus per Sohranivkos jungtį, kurią pilnai kontroliuoja Ukraina, vietoje to, kad dujos būtų pumpuojamos per Rusijos kovotojų iš dalies kontroliuojamą Sudžos jungtį.

„Gazporm“ atsisakė vykdyti šį prašymą, todėl „Naftogaz“ kreipėsi į arbitražą.

„Gazprom“ antradienį pareiškė, kad jei šis ieškinys nebus atšauktas, Kremlius įves sankcijas, įskaitant finansines transakcijas bendrovės atžvilgiu.

Tai reikštų, kad „Gazprom“ atsisakytų mokėti už tranzitą per Ukrainą. Nors kaip teigiama „Gazprom“ išplatintame pranešime, pačios dujos užsuktos nebūtų, Ukrainai tektų rinktis – pumpuoti dujas nemokamai, arba užsukti vamzdį.

Jei dujos per Ukrainą sustotų, tai reikštų, jog rusiškos dujos Europą galėtų pasiekti tik per Turkiją.

Abu „Nord Stream“ vamzdžiai jau kurį laiką neveikė dėl sankcijų ir gedimų, o pirmadienį vakare pranešta apie galingus sprogimus prie dujotiekio infrastruktūros. Dujotiekis „Jamal“, einantis per Lenkiją ir Baltarusiją, taip pat kurį laiką buvo nebenaudojamas, o pietinė jungtis, einanti per Ukrainą, neveikė dėl minėto teisinio ginčo.

