Daugiausia uždirbti leidžiančių programavimo kalbų Europoje TOP 10

Tarptautinės Lenkijos kapitalo programavimo kursų kompanijos „Software Development Academy“ specialistai sudarė populiariausių Europoje ir daugiausia uždirbti leidžiančių programavimo kalbų dešimtuką. Pristatome jas, išrikiuotas pagal populiarumą.

Kiekviena čia minimų prog­ramavimo kalbų yra unikali, tačiau, kaip teigia Piot­ras Mazuras, „Software De­velopment Academy“ vadovas, specialistui, kuris tikisi sėkmės ir gero uždarbio šiandienėje IT rinkoje, mokėti tik vieną programavimo kalbą nebeužtenka. Geras programuotojas turėtų mokėti ar bent jau būti susipažinęs su keleto programavimo kalbų pagrindais, nes nemažai sudėtingų IT produktų (informacinių sistemų) šiandien kuriami maišant kelias kalbas ir net paradigmas.

10. „C#“

Tai objektinio programavimo įrankis, sukurtas „Microsoft“ inžinierių grupės 1998–2001 m. Ši daugiafunkcė programavimo kalba dažnai naudojama, o dėl paprastos sintaksės ją gana greitai galima išmokti. „C#“ – puikus pasirinkimas tiems, kas nori įgyti patirties kurdamas įvairius IT projektus – nuo efektyvių programų, skirtų serveriams ir kompiuteriams, iki programėlių mobiliesiems įrenginiams.

Vidutinės metinės specialisto, turinčio programavimo „C#“ patirties, pajamos iki mokesčių siekia: 39.000 Eur Jungtinėje Karalystėje (JK), 41.300 Eur Švedijoje, 26.000 Eur Estijoje ir 21.200 Eur Lenkijoje.

9. „Ruby“

Šią kalbą sukūrė japonas Yukihiro Matsumoto 1995 m., tačiau ją imta plačiau naudoti tik nuo 2003 m. Tai interpretuojama kalba greitam objektiškai orientuotam programavimui. Programuotojai ją mėgsta dėl paprastumo, nors ji nėra itin populiari.

Pajamos: 46.000 Eur JK, 39.400 Eur Švedijoje, 30.000 Eur Estijoje ir 30.700 Eur Lenkijoje.

8. „C++“

Tai bendros paskirties kalba, kurią 1983 m. sukūrė Bjarne Stroustrupas. Jos pritaikymo sritys ir galimybės plačios – ji naudojama daugelyje šiandienos operacinių sistemų (pvz., „Windows“), naršyklėse (pvz., „Google Chrome“) ir kuriant žaidimus. Ši kalba taip pat laikoma vienu geriausių įrankių filmams ir muziką apdorojančioms programoms kurti.

Pajamos: 45.000 Eur JK, 42.500 Eur Švedijoje, 31.000 Eur Estijoje ir 22.100 Eur Lenkijoje.

7. „Node.js“

Kalbą 2009 m. sukūrė Rayanas Dahlis ir kompanija „Joyent“. Ši kalba yra „JavaScript“ paremta platforma, skirta dideliems, bet greitiems tinklo projektams kurti. „Node.js“ naudoja daugelis didelių korporacijų, tarp jų ir tokie IT gigantai kaip IBM, „LinkedIn“, „Netflix“ ir „Yahoo!“.

Pajamos: 45.000 JK, 44.600 Eur Švedijoje, 33.000 Eur Estijoje ir 19.300 Eur Lenkijoje.

6. „React“

Ši programavimo kalba sukurta tik 2013 m. Jos kūrėjas – „Facebook“ programų inžinierius Jordanas Walke. „React“ grįsta „JavaScript“ programinės įrangos biblioteka ir yra naudojama interneto programų grafinėms sąsajoms kurti. „React“ savo svetainėse ir platformose naudoja tokios įmonės kaip „PayPal“, „Archive.org“ ir „Walmart“.

Pajamos: 44.900 Eur JK, 39.900 Eur Švedijoje, 29.000 Eur Estijoje ir 17.500 Eur Lenkijoje.

5. PHP

Tai atvirojo kodo skriptų kalba. Ją sukūrė danų kilmės IT inovatorius Rasmusas Lerdorfas 1995 m. Ši kalba gimė kaip interneto svetainių ir taikomųjų žiniatinklio programų (angl. Web apps) kūrimo įrankis. PHP, palyginti su kitomis panašiu laikotarpiu atsiradusiomis kalbomis, nėra labai sudėtinga, ją galima greitai išmokti. PHP yra žiniatinklio technologijų klasika, todėl išmanyti bent jos pagrindus reikėtų.

Pajamos: 32.300 Eur JK, 37.000 Eur Švedijoje, 24.000 Eur Estijoje ir 15.800 Eur Lenkijoje.

4. „Python“

Ją 1990 m. sukūrė olandų programuotojas Guido van Rossumas. Šiandien tai viena populiariausių ir dažniausiai naudojamų programavimo kalbų pasaulyje. Todėl mokėti ją – gana dažnas reikalavimas darbo skelbimuose. Tiesa, ji dažniausiai naudojama naujiems sprendimams kurti. Senesnės kartos technologijos veikiausiai pareikalaus kitų įgūdžių. „Python“ naudojama tokioms užduotims kaip matematiniai skaičiavimai, žiniatinklio kūrimas, duomenų analizė, automatizavimas ir kt. „Python“ naudoja „Google“ ir NASA.

Pajamos: 45.000 Eur JK, 43.100 Eur Švedijoje, 29.000 Eur Estijoje ir 20.500 Eur Lenkijoje.

3. „.Net“

Pirmoji šis kalbos versija pasirodė 2002 m. Jos kūrėjai – „Microsoft“ programavimo inžinierių komanda. Ši kalba laikoma programinės įrangos platforma (angl. framework). Ji skirta šiuolaikinės programinės įrangos bei komunikacijos priemonėms kurti. „.Net“ technologija apima bendrą programos vykdymo aplinką (angl. Common Language Runtime) ir bibliotekas, teikiančias standartines funkcijas. Be to, „.Net“ užtikrina sprendimų, sukurtų skirtingomis programinėmis priemonėmis „.NET“ terpėje, suderinamumą.

Pajamos: 41.500 Eur JK, 40.500 Eur Švedijoje, 25.000 Eur Estijoje ir 22.500 Eur Lenkijoje.

2. „JavaScript“

Kalbą 1995 m. sukūrė amerikietis Brendanas Eichas. Ji dažniausiai naudojama kuriant interaktyvias interneto svetaines. Šiandien tai pagrindinis išorinio (angl. front-end) ir vidinio (angl. back-end) programavimo įrankis, kuriuo naudojasi daugiau kaip pusė pasaulio programuotojų ir kuriuo sukurta didžioji dalis interneto svetainių.

Pajamos: 36.900 Eur JK, 43.500 Eur Švedijoje, 26.000 Eur Estijoje ir 18.800 Eur Lenkijoje.

1. „Java“

Ją 1995 m. sukūrė kanadietis kompiuterių specialistas Jamesas Goslingas, o 2010 m. ją įsigijo kompanija „Oracle“. Ši duomenų bazių milžinė per kelerius metus išpopuliarino „Java“ (nors tai ne visiems patiko), o „Google“, pasirinkusi ją „Android“ operacinei sistemai kurti, užtikrino, kad šia kalba sukurtų programų bus kiekviename mobiliajame įrenginyje, tinkle ir serveryje. Be to, galingos „Java“ virtualiosios mašinos leidžia šią kalbą derinti su daugeliu platformų.

Šiandien „Java“ yra pati populiariausia programavimo kalba pasaulyje.

Pajamos: 44.000 Eur JK, 43.500 Eur Švedijoje, 30.000 Eur Estijoje ir 24.000 Eur Lenkijoje.