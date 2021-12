Lietuvoje sparèiai auga prabangaus NT segmentas

Pandemija ir išaugusi prabangaus būsto paklausa pastaraisiais metais pastebimai transformavo prabangaus nekilnojamojo turto rinką. Kokie esminiai pokyčiai vyksta šioje rinkoje ir kokių projektų ieško pirkėjai?

Auganti paklausa ir statybos kaštai

„Prabangaus NT paklausa išaugo taip, kaip ir kituose sektoriuose. Šiuo laikotarpiu, kai auga gyventojų pajamos ir gerėja pragyvenimo lygis, keičiasi jų suvokimas, kas yra prabanga. Pastebime, kad auga klientų poreikis didesniam būsto plotui bei jo kokybei. Tuo tarpu vystytojui statant tokius projektus didėja statybų kaštai – prie namų vertės prisideda ir augančios žemės sklypų kainos“, – pasakoja „NU:MO“ projektų pardavimų vadovas Raimundas Stanišauskas.

NT ekspertas akcentuoja, kad pirmąjį šių metų pusmetį, išaugus NT paklausai, didžioji dalis vystomų prabangių būsto projektų buvo išparduoti ar rezervuoti. Kai kurie projektai dar tik baigiami statyti, o dalis sandorių vis dar nėra įregistruoti, todėl bendroje statistikoje jie pasimatys vėliau.

„Dauguma būstų parduodami projektuose, kurie dar nebaigti, o kartais ir nepradėti statyti. Tuo tarpu vystytojai nespėja paklausos amortizuoti pasiūla. NT objekto statybų procesas ilgas, jam reikia dvejų ar trijų metų“, – teigia R. Stanišauskas.

Remiantis naujausiais Registrų centro duomenimis, vien šių metų sausio–spalio mėn. jau įregistruota 145,8 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra 26 proc. daugiau nei 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu bei ketvirtadaliu daugiau nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Tendencija – investicinis būstas

Pastaraisiais metais ypač suaktyvėjo antrą būstą įsigyjančių pirkėjų segmentas. Ši tendencija pastebima tiek sostinės, tiek pajūrio regionuose.

„Dažnu atveju prabangus būstas įsigyjamas kaip pagrindinis būstas, bet paskutiniu metu tapo labai populiaru įsigyti antrą, trečią būstą investicijai ar nuomai“, – teigia R. Stanišauskas ir pabrėžia, kad nuo 2020 m. pavasario ypač paklausus būstas pajūryje, tarnaujantis ne tik kaip atostogų rezidencija, bet ir kaip investicija.

Taip pat vis sparčiau daugėja užsieniečių, besidominčių nekilnojamuoju turtu Lietuvoje. Daugelis jų yra sukūrę šeimas su Lietuvos piliečiais.

R. Stanišauskas prognozuoja, kad prabangaus NT sektorius ateityje ir toliau turėtų stiebtis aukštyn: „Visuomenės poreikis prabangiam NT turėtų augti, atsiras vis daugiau žmonių, perkančių brangesnius, pažangesnius namus pagrindiniam būstui bei investicijai.“

Į rinką žengia naujos kartos pirkėjas

Anot R. Stanišausko, perkamosios galios svarstyklės kiek persisvėrė ne tik ekonominiuose, bet ir socialiniuose, demografiniuose rodikliuose – anksčiau tipiniai prabangaus turto pirkėjai buvo vidutinio ar vyresnio amžiaus verslininkai, didelių įmonių savininkai, o šiuo metu prabangius namus perka ir 25–40 metų informacinių technologijų srityje dirbantys verslininkai, startuolių ir kitų inovatyvių verslų kūrėjai. Šiandien prabangesnį būstą pajėgia įsigyti ir jaunos šeimos, auginančios mažus vaikus.

Naujos kartos pirkėjas orientuotas į išskirtinius, modernios architektūros, technologiškai pažangius projektus. Jį domina išmaniųjų namų sprendimai, ekologija ir žaliosios technologijos. Taip pat šio tipo pirkėjas aktyviai dairosi būsto gamtos apsuptyje. Pastebima, kad pandemijos metu labai išaugo klientų susidomėjimas individualiais namais.

Puikus pavyzdys – šiuo metu Vilniuje, Pavilnyje „NU:MO“ komandos kuruojamame individualių namų kvartale „RO16“ dar net neįpusėjus jo statybų rezervuota daugiau nei pusė namų. Moderniais architektūriniais sprendimais ir išskirtine vieta būsimus gyventojus pritraukęs projektas orientuotas į naujos kartos pirkėją. Šiame kvartale būstus jau įsirengia ambicingi ir veržlūs jaunosios ir vidurinės kartos atstovai.

Nepaisant susidomėjimo, projekto kuratoriai dalinasi, kad prasidėjus pandemijai vystydami projektus buvo susidūrę su nežinomybe: „Mūsų projekto „RO16“ statyba prasidėjo 2020 m. kovo 16 d., kai buvo paskelbtas pirmas karantinas. Tuo metu rinka buvo trumpam sulėtėjusi, visiems NT rinkos dalyviams kilo daug klausimų. Bet situacija pakankamai greitai pasikeitė, išaugo susidomėjimas mūsų projektu, todėl pirmuosius preliminarius susitarimus pavyko pasirašyti pirmojo karantino metu.“

„RO16“ – tai 16-os individualių namų vientisas kvartalas, kuriame kiekvienas būstas pasižymi individualia architektūra ir išplanavimu. Projekto architektai – „Studija lape“. Kvartalo namai – vieno ir dviejų aukštų.

Vystytojas daug dėmesio skyrė bendrai infrastruktūrai: būsimų namų savininkų visapusišką komfortą užtikrins uždara teritorija, bendros administravimo paslaugos ir skaitmeninė viso kvartalo apsauga; šalia namų bus įrengtos sveikatinimo ir poilsio erdvės; greta kvartalo yra Pavilnių regioninis parkas. Be to, net ir piko metu miesto centrą pavyks pasiekti vos per 5–10 min. Kvartalo statybas planuojama užbaigti 2022 m. II-ąjį pusmetį.

