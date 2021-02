NT rinka: kuo matuosime sėkmę? 

Pasaulyje vykstantys pokyčiai atnešė iššūkių verslams visoje Lietuvoje, natūralu, kad neišvengiamai palietė ir NT rinką. Sparčiai tobulėjantis NT sektorius gavo progą iš naujo įvertinti ekonominės krizės metu išmoktas pamokas, savo galimybes greitai reaguoti ir veikti naujomis sąlygomis. Pandemijos akivaizdoje labiau nei bet kada išryškėjo suvokimas, kad siekiant verslo tikslų būtina įsitraukti į dialogą su visuomene, įsisavinti socialiai atsakingos veiklos standartus, o didžiausia investicija į ateitį šiandien matuojama darbuotojų kvalifikacija. Neabejotina, šios tendencijos išliks aktualios ir šiais metais.

Pirmi kartai, kai atsiduri nepažįstamoje situacijoje, visada sunkiausi – neveltui ir pirmoji pandemijos banga NT rinkoje visiems sukėlė tikrai nemažą šoką. Jei 2020 m. pradžioje girdėjome ekspertų komentarų apie galimai perkaitusią rinką, tai pandemijos metu pradėta atsigręžti į praėjusią ekonomikos krizę – kontrastas nemažas. Visgi reali situacija greitai parodė, kad 2008 m. scenarijaus, kai ekonominės krizės laikotarpiu pardavimai ir kainos atsistatė labai lėtai, per kelerius metus, šįkart išvengti pavyks. Ko tikėtis?

Pirmiausia, gyventojų susidomėjimas nauju būstu niekur nedings. Tą puikiai parodo žmonių elgsena – pirmosios pandemijos bangos atveju pardavimai atsistatė per 2 mėnesius, o kainos liko net nepakitusios. Antrosios bangos metu, kuri yra net kelis kartus didesnė, NT pardavimai nesustojo ir toliau tolygiai auga, kaip ir paraiškos bankams dėl būsto paskolų. Jaunoji karta optimistiškai vertina situaciją ir drąsiau prisiima įsipareigojimus bankams, be to, lietuviai turi santaupų, todėl dažnai tėvai padeda savo vaikams sumokėti pradinį įnašą už perkamą būstą –tikėtina, jog perkamoji galia ir toliau augs. Investavimą į naują būstą skatins ir ekonominė situacija šalyje – atsižvelgiant į didžiulį Europos Sąjungos skiriamų lėšų kiekį pandemijai suvaldyti ir verslui skatinti, akivaizdu, kad infliacija augs, kainos kils, todėl žmonės, siekdami išvengti savo pinigų nuvertėjimo, ir toliau investuos į NT.

Sėkmės investicija – kvalifikuota darbo jėga

NT sektoriuje, kaip ir bet kuriame kitame versle, svarbiausia investicija į sėkmę yra darbuotojai, kurie šiandien diktuoja didžiausius iššūkius. Pirmiausia – tiek NT vystytojų, tiek rangovų – saugumas. NT vystytojai privalo užtikrinti, kad visi statybos darbai vyktų pagal numatytą grafiką, brėžiniai ir sprendimai nelaukia, deja, tą užtikrinti pandemijos sąlygomis šiandien ypač sunku. Kvalifikuotų darbuotojų indėlis sudaro sąlygas objektą pastatyti laiku ir už iš anksto numatytą kainą, tad lūkesčiai jų profesionalumui kasdien auga. Statybose vis mažiau darbo lieka nekvalifikuotai darbo jėgai, o kvalifikuoti specialistai kasmet sensta, brangsta ir jų trūksta. Pandemija dar labiau išryškino šią tendenciją – sumažėjo galimybių atvykti pigiau kainuojantiems kvalifikuotiems darbuotojams iš trečiųjų šalių. Situacija išties sudėtinga – tai priežastis, kodėl vien statybų ranga užsiimančios įmonės demonstruoja mažą rentabilumą. Tikėtina, jog prasidės vakcinacijai ir pasauliui atlaisvėjus, situacija gerės.

Iššūkis pirkėjams – klaidinanti informacija

Pandemijos metu išryškėjusi problema dėl informacijos kiekio ir jos klaidinančio poveikio visuomenei neaplenkė ir NT rinkos. Jau ilgą laiką stebime, jog NT pirkėjai tampa vis protingesni ir apdairesni – prieš įsigydami butą, jie atlieka pilną rinkos analizę, susirenka informaciją apie statytoją ir statomą objektą bei prašo išsamios informacijos apie perkamą turtą. Kadangi dažnam tai rimta investicija, pirkėjai labai atidžiai stebi viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją, deja, ji neretai suklaidina.

Štai ir pernai metų pavasarį dalis žmonių patikėjo savireklama užsiimančių „ekspertų“ teiginiais, kad butai pigs 30% – deja, taip neįvyko. Dalis vystytojų, išsigandę pandemijos, nepradėjo naujų projektų, todėl rinkoje vasaros pabaigoje sumažėjo butų pasiūla, o kaina pakilo. Tie žmonės, kurie tikėjosi ir laukė butų pigimo, turėjo rinktis iš likusių butų ir už juos mokėjo brangiau. Šiandien stebime, kad butų poreikis auga, o pasiūla atsilieka ir artimiausiu metu neatsistatys. Išvada – 2021 metai turėtų būti palankūs būsto pardavėjams. Išliks ir jau ne vienus metus stebima tendencija, jog augantys žmonių lūkesčiai dėl pajamų ir atlyginimų ir toliau didins statybos darbų ir medžiagų kainas, kurios augins statomo turto savikainą ir, atitinkamai, pardavimo kainą.

Žvelgiant į pirkėjų lūkesčius, ne kartą girdėjome, jog pandemija stipriai pakoregavo žmonių įpročius, buvo tikimasi, kad uždaryti namuose gyventojai sieks įsigyti erdvesnius būstus – visgi ši tendencija praktikoje šiandien nėra akivaizdi. Akivaizdu kita – dirbant nuotoliniu būdu iš namų tikrai auga poreikis šalia būsto turėti žaliąsias erdves ir galimybę sportuoti, tai vienas iš aspektų, į kurį atsižvelgiame vystydami projektus. Jei anksčiau gyventojai ieškodavo gero susisiekimo automobiliais ar viešuoju transportu, tai šiandien vis labiau vertinami gyvenamuosiuose rajone įrengti tvarkingi dviračių takai, kurie leidžia keliauti paspirtukais ar dviračiais. Kintantys žmonių įpročiai tikrai greitai neįsitvirtina, todėl aišku viena – patogioje vietoje esantis ir poreikius atitinkantis būstas už priimtiną kainą ir toliau išliks esminis dalykas, nulemsiantis žmonių pasirinkimą.

Auganti bendruomenių įtaka

Šiandien verslas jau netruko suprasti, jog tavo sėkmė beveik neįmanoma, jeigu kitiems nesiseka – NT rinkoje tai ypač akivaizdu. Čia tu iškart tampi bendruomenės nariu, su visais susaistytu stipriais ryšiais. Dialogas išties svarbus – dažnai paaiškėja, kad bendruomenės poreikiai ir vizija gerokai skiriasi nuo valdininkų požiūrio, kurie išduodami sąlygas projektavimui jau būna įvertinę vietovės poreikį infrastruktūrai – tai kelia konfliktą, todėl reikalingas įsiklausymas. Aišku viena – norėdami sėkmingai veikti, NT rinkos atstovai privalės užsitarnauti bendruomenių pasitikėjimą ir į jį nuolat investuoti konkrečiais darbais. NT rinkos žaidėjų rankose išties slypi didelė galia, puikus pavyzdys – atsinaujinantys senieji mikrorajonai, kai investavus į infrastruktūrą atjaunėja ir pati bendruomenė, kuri tampa aktyvesnė, gyvybingesnė, taip užtikrinama rajono perspektyva ir ateitis.

Tikėtina, jog NT sektorius vis geriau įsisavins socialiai atsakingos veiklos standartus – tvaraus veikimo lauke svarbiais aspektais ir toliau išliks pastatų ilgaamžiškumas, vertės tvarumas, poveikis aplinkai, o žvilgsnis, nukreiptas ne vien į verslo tikslus, bet ir indėlį aplinkai, kurioje veikiama, tik globalės – jau šiandien tai galima vadinti sėkmingos NT veiklos standartais.

Komentaro autorius – Rimantas Jurkšas, UAB „NT valdymo koncernas LT“ vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.