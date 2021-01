Nukritusi statomo tilto konstrukcija Kaune sužalojo 5 darbuotojus, 1 jų žuvo

Kleboniškio tiltas Kaune. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Trečiadienį popiet nukritusi Kaune statomo Kleboniškio (A. Meškinio) tilto konstrukcija sužalojo penkis darbuotojus, vienas jų žuvo. Darbus atliekantys „Kauno tiltai“ sako kol kas nežinantys nelaimės priežasčių ir vadina tai juodžiausia diena įmonės istorijoje.

Papildyta įmonės komentaru ir nelaimingų atsitikimų darbe statistika

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė informavo, kad vykdant darbus statybų aikštelėje griuvo pastoliai ir nukrito metalinės konstrukcijos. Atvykę ugniagesiai dalį žmonių nuo konstrukcijų nukėlė bei išlaisvino prispaustus žmones.

Naujausiais duomenimis, vienam metalinės konstrukcijos prispaustam žmogui konstatuota mirtis, du žmonės patyrė sunkius sužalojimus, jie išvežti į gydymo įstaigą. Dar du žmonės patyrė lengvesnius sužalojimus.

Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos, visi darbai aikštelėje sustabdyti.

Tilto rekonstrukciją atlieka įmonė „Kauno tiltai“. Aldas Rusevičius, bendrovės vadovas, sako esantis sukrėstas įvykio.

„Tai – juodžiausia diena įmonės istorijoje, ir visa „Kauno tiltų“ komanda yra nepaprastai sukrėsta šio įvykio. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žuvusio kolegos šeimai. Bendraujame su jos nariais. Tiek jiems, tiek kitiems nelaimės metu nukentėjusiems darbuotojams ir jų šeimoms teiksime visą įmanomą pagalbą ir paramą. Bendradarbiaujame su įvykį tiriančiomis tarnybomis“, – VŽ atsiųstame komentare teigia A. Rusevičius.

Pasak jo, nelaimei tirti bendrovėje sudaroma speciali darbo grupė, kuri įvertins visas įvykio aplinkybes.

„Kol kas dar negalime įvardinti, dėl kokių priežasčių ši nelaimė nutiko. Pabrėžiame ir patikiname, kad imsimės visų priemonių, jog užkirstume kelią tokioms nelaimėms ateityje“, – sako „Kauno tiltų“ vadovas.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, per 2020 m. gauta 33 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė. Palyginti su 2019 m., tokių įvykių sumažėjo 6 atvejais. Pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, skaičius išliko toks pats – 125.

Statybos sektoriuje pernai fiksuoti 6 mirtini ir 24 sunkūs sužalojimai.

[infogram id="fc9a3c09-106c-40bf-ac90-182cc5acc765" prefix="Jjv" format="interactive" title="nelaimingi ir mirtini atsitikimai statybose / sauga darbe"]

Transporto mazgo rekonstrukcija

Per Nerį nutiestas Kleboniškio tiltas yra automagistralės A1 dalis. Rekonstrukcijos metu statomas naujas tiltas per Nerį, viadukas per Jonavos gatvę ir jungiamasis kelias.

Anksčiau skelbta, naujo tilto ir viaduko per Jonavos gatvę, kartu su dešinėje magistralinio kelio pusėje įrengtu jungiamuoju keliu statybos darbų pabaiga numatyta 2021 metais. Bendra darbų vertė yra 32,34 mln. Eur.

Šie statiniai, taip pat ir tiltų sutvarkymas, yra dalis įgyvendinamo Islandijos plento projekto. Tai labiausiai apkrautas kelio ruožas ir tiltai Lietuvoje.

Skaičiuojama, kad per A1 kelio ruožą nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“, į kurią patenka ir minėti tiltai, eismo intensyvumas siekia vidutiniškai iki 68.000 automobilių per parą.