Rekordiniais metais – merdinti statyba mažesniuose miestuose  

Pirmąjį šių metų pusmetį gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto (NT) pardavimai šalyje buvo didžiausi per pastarąjį dešimtmetį ir nuo visų laikų rekordo, pasiekto 2007 m., atsiliko mažiau nei 10%. Tačiau naujų butų ir namų statybos iš esmės plėtojamos tik Vilniuje ir Kaune, o mažesniuose miestuose gyvenamoji statyba merdi.

Raimondas Reginis, NT paslaugų bendrovės „Ober-Haus“ rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims, atkreipia dėmesį į didžiulį atotrūkį tarp trijų didžiųjų miestų ir visų kitų regionų.

„Vilniuje ir Kaune statoma labai daug naujų daugiabučių, Klaipėdoje plėtotojai vis drąsiau žiūri į šio segmento plėtrą, o daugiabučių plėtra likusiuose šalies regionuose (išskyrus pajūrio kurortinius miestus) išlieka itin vangi ir per pastaruosius trejus metus galima buvo stebėti tik pavienes daugiabučių statybas Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Gargžduose ar Lentvaryje“, – teigia R. Reginis.

Jo teigimu, akivaizdu, kad tvirtesnio ekonominio pagrindo įgyvendinti didesnius projektus net ir šiek tiek didesniuose šalies miestuose iš esmės nėra.

„Didžiausia perkamoji galia ir didesnių projektų įgyvendinimas susikoncentravęs tik ekonomiškai stipriausiuose šalies regionuose ir vargu ar artimiausiu metu kas nors iš esmės keisis“, – analizuoja R. Reginis.

2019 m. pirmąjį pusmetį pirminėje Vilniaus daugiabučių rinkoje buvo parduota / rezervuota 55% daugiau butų nei per 2018 m. pirmąjį pusmetį.

„Trumpuoju laikotarpiu rezultatus gali nulemti vienu metu rinkoje atsiradusių projektų gausa arba, atvirkščiai, pavyzdžiui, nebuvo pradėta statyti ir pardavimui pasiūlyta naujų projektų“, – komentuoja jis.

Anot R. Reginio, svarbiausia, kad išliko aktyvią būsto rinką skatinantys veiksniai, todėl būtų naivu tikėtis, kad artimiausiu metu įvyks kokių nors esminių neigiamų pokyčių būsto rinkoje.

„Skolinimosi būstui įsigyti apimtis ir toliau auga, o per pastaruosius dvejus metus trečdaliu procentinio punkto padidėjusios naujai išduodamų būsto paskolų palūkanos tikrai neatbaidė potencialių pirkėjų. Be to, naujienos apie toliau augantį rinkos aktyvumą, nuosaikiai didėjančias būsto kainas ir tam tikruose regionuose augantį gyventojų skaičių (Vilniaus mieste, Kauno ir Klaipėdos rajonuose) prisideda prie teigiamų tiek verslo, tiek pirkėjų lūkesčių“, – teigia jis.



Arnoldas Antanavičius, VšĮ „Realdata“ vadovas, VŽ teigė, kad pusmečio NT rinkos aktyvumas neturėtų labai stebinti įvertinus tai, kad vis dar tęsiasi pigių pinigų laikotarpis, dėl kurio aktyvūs tiek NT plėtotojai, tiek pirkėjai.

Nors naujos statybos butų rinkoje Vilniuje šis pusmetis buvo rekordinis, analitikas ragina pažiūrėti detaliau, kokios priežastys tai lėmė.

