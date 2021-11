Rizika pasiteisino: savarankiðkai aplikacijà vystanti „Barbora“ toliau augina komandà

„Barbora“ IT vadovas Robertas Sadovskis.

Pandemijos padiktuota technologinė transformacija įnešė naujovių ir į elektroninę maisto ir kasdienių prekių parduotuvę „Barborą“. Tvarkydamasi su itin išaugusiu klientų srautu, IT komanda tuo pat metu ėmėsi pokyčių ir viduje: nusprendė savarankiškai vystyti mobiliąją aplikaciją, naudodamiesi nauja ir sparčiai augančia platforma, ir ženkliai išaugino programuotojų komandą. Apie visa tai pasakoja įmonės IT vadovas Robertas Sadovskis.

„Pandemija privertė žmones aktyviau naudotis internetinėmis paslaugomis – visas e-komercijos sektorius progreso atžvilgiu „peršoko“ penkerius metus. Didelis žmonių srautas atkeliavo ir į „Barborą“. Duomenys rodo, kad daugumai jų paslauga pasinaudoti pakako tik kartą, kad įsitikintų jos patogumu ir prie jos priprastų. Žmonės įvertino, kad taip ne tik pavyksta išvengti nereikalingų produktų pirkinių krepšelyje, bet ir nebereikia patiems į namus tempti sunkių maišų. Tad tendencija aiški: el. parduotuvių poreikis ir toliau augs. Žinoma, tai reikš dar didesnius pokyčius už e. komercijos stovinčioms technologinėms įmonėms. „Barboroje“ šie pokyčiai jau prasidėjo“, – sako IT vadovas.

Išgrynino pagrindinį produktą

R. Sadovskis pasakoja, kad iki pandemijos „Barboros“ IT specialistai daugiausiai dėmesio skyrė internetinei svetainei, būtent ją technologinė įmonė laikė pagrindiniu savo produktu. Tačiau pasikeitę pirkėjų įpročiai – vis dažnesnis maisto produktų užsakymas internetu – parodė, kad pagrindiniu pardavimų kanalu galėtų tapti mobilioji aplikacija.

„Veikiame tokioje sferoje, kur mūsų paslaugomis naudojamasi itin dažnai: „Barboroje“ vartotojai apsiperka nuo kelių kartų per mėnesį iki kelių kartų per savaitę. Tad tapo akivaizdu, kad vartotojo lūkesčius savo funkcionalumu labiau atitinka ne internetinis puslapis, o mobilioji aplikacija. Tai patvirtina ir mūsų turimi duomenys – šiuo metu didesnis vartotojų srautas prekes užsisakinėja būtent naudodamasis programėle“, – teigia pašnekovas.

Iš pradžių vystydama dvi atskiras aplikacijas „Android“ ir „iOS“ įrenginiams, įmonė naudojosi išorės specialistų paslaugomis. Bet, R. Sadovskio žodžiais, laikui bėgant įsitikino, kad norint turėti gerą produktą ir jį tinkamai vystyti, reikia turėti savo programuotojų komandą. Tai – brangesnis variantas, bet suteikia daugiau lankstumo ir laisvės inovacijoms, jas įgyvendinti pavyksta greičiau.

„Nusprendę aplikaciją vystyti savarankiškai, atkreipėme dėmesį į naują, labai augančią platformą – „Flutter“. Tai – „Google“ sukurtas įrankis, leidžiantis pagal vieną kodo bazę rašyti dvi atskiras programėles „Android“ ir „iOS“ įrenginiams. Iš technologinės pusės tai buvo pranašesnis sprendimas, bet, žinoma, turėjo ir tam tikrų rizikų. Kadangi ši platforma visiškai nauja, sukurta tik 2017 m., gebančių su ja dirbti specialistų nėra daug, bijojome tiesiog nerasti darbuotojų. Bet sprendimas pasiteisino, surinkome komandą ir sukūrėme produktą, kuris sėkmingai veikia jau pusmetį“, – tikina R. Sadovskis.

nuotrauka::1

Komandai auginti – platesnė geografija

Pašnekovas pažymi, kad per metus „Barboros“ IT komanda išaugo nuo 15 iki 60 specialistų. Nors tai – sėkmingas augimo rodiklis per tokį trumpą laiką, pritraukti darbuotojų nėra lengva ir tenka vis plėsti paieškų geografiją.

„Tampame technologine šalimi, o laisvų specialistų darbo rinkoje vis mažėja, tad, manau, kitos išeities nebus – netolimoje ateityje nemažai programuotojų pas mus dirbs iš užsienio. Būtent darbas nuotoliniu būdu mums taip pat pagelbėjo rasti darbuotojų: visiškai nesvarbu, kurioje vietoje – Kaune, Panevėžyje ar net kitoje šalyje – yra specialistas, svarbu, kad jis atliktų užduotis gerai ir laiku“, – pasakoja R. Sadovskis ir priduria, kad komandos auginimo procesas nesustojo – artimiausiu metu ją planuojama išplėsti iki 100 programuotojų.

Pritraukus specialistų svarbiausias uždavinys, anot pašnekovo, – išvengti didelės darbuotojų rotacijos. R. Sadovskis atkreipia dėmesį, kad IT sektoriaus darbuotojams jau kurį laiką siūlomos išskirtinai geros darbo sąlygos, jie nuolat sulaukia vis patrauklesnių pasiūlymų. Tad vienas iš būdų išlaikyti darbuotojus – pasiūlyti jiems dirbti su įdomiu produktu.

„Šiuo metu esame subūrę didžiausią su „Flutter“ platforma dirbančių specialistų komandą visame regione ir juntame tendenciją, kad vis daugiau žmonių nori programuoti būtent šiuo įrankiu ir junta jo privalumus: darbas tampa lengvesnis, patogesnis ir greitesnis. Tad dirbti su tokio dydžio aplikacija, turinčia didelį vartotojų srautą, kol kas negali pasiūlyti jokia kita įmonė Baltijos šalyse“, – atskleidžia pašnekovas.

Pokyčius pajus ir vartotojai

„Barborai“ ėmus savarankiškai vystyti mobiliąją aplikaciją, vartotojai iš pradžių galėjo pajusti subtilius pokyčius, tačiau jų žadama daugiau. Anot R. Sadovskio, komanda sąmoningai pasirinko išlaikyti aplikacijos vizualiąją dalį, nes vartotojai ją atpažįsta ir yra prie jos pripratę. Bet funkcionalumo prasme naujoji aplikacija gerokai lenks senąją.

„Aplikaciją vystome analizuodami duomenis, ką vartotojai veikia puslapyje, kokius žingsnius atlieka, kuriuose etapuose „atkrenta“ – nutraukia apsipirkimo procesą, su kokiais nepatogumais susiduria. Visa tai nagrinėja mūsų duomenų analitikai. Pagal žmonių pirkimo įpročius galime numatyti, ko jiems reikia ir ką turėtume pasiūlyti, kad pirkėjams netektų ilgai ieškoti ir klaidžioti. Nuolat tobuliname ir paieškos sistemas, kad suvedus tik dalį žodžio, programėlė pati pasiūlytų reikiamą produktą. Kitaip tariant, stengiamės atliepti svarbiausius pirkėjų lūkesčius – patogumą ir greitį. O visai netrukus planuojame aplikaciją papildyti naujomis funkcijomis, kurias, manau, vartotojai tikrai įvertins“, – teigia IT vadovas.

R. Sadovskis pažymi, kad pirkėjams pažįstama „Barboros“ programėlė tėra išorinė įmonės pusė. Tam, kad visi procesai vyktų sustyguotai – prekių surinkėjai, kurjeriai dirbtų maksimaliai efektyviai – IT komanda rūpinasi dar keliomis vidinėmis „Barboros“ programėlėmis darbuotojams.

„Visa mūsų verslo logika remiasi kruopščiai sudėliotais vidiniais procesais. Rinkodaros, e. komercijos specialistai, operacijų skyriai, kurjeriai, surinkėjai naudojasi vidinėmis „Barboros“ programėlėmis. Būtent su jomis dirba didžiausios IT padalinio komandos, siekiant veikti tikrai efektyviai, vidinius procesus reikia nuolat tobulinti. Pavyzdžiui, darbinių programėlių algoritmai prekių surinkėjui rodo, kokias prekes ir iš kur jis turėtų surinkti, sudėlioja visus žingsnius, o kurjeriui, pristatančiam prekes, apskaičiuoja greičiausią maršrutą į pirkėjų namus. Tad visos „Barboros“ veiklos sėkmė labai stipriai priklauso nuo kokybiškų technologinių produktų“, – tikina pašnekovas.

FOTOGALERIJA : (4 nuotr.)

„Barbora“ IT komanda.