VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“. Festivalio rengėjų nuotr.

Šį savaitgalį daug muzikos: „Vilnius Jazz“ improvizacijų, „Muzikos rudens“ eksperimentų, dainuojamosios poezijos, šiuolaikinės orkestro muzikos skambesio.

VŽ primena, jog į visus renginius būtina išankstinė registracija, juose privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis atstumo ir elgtis atsakingai – jei nesijaučiate sveiki, į renginį geriau nevykite.

Iki spalio 17 d. Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje skambės šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalio „Muzikos ruduo“ koncertai.

Šiais metais festivalis pristato lietuvių kompozitorius, gyvenančius bei kuriančius išeivijoje. Jų kūryboje galima išgirsti, kaip jungiasi mūsų ir kitų kultūrų įtakos, daugiau liekama prie „lietuviško“ skambesio ar tolstama nuo jo.

Festivalio programoje – 6 pasaulinės premjeros, sukurtos specialiai šiam festivaliui. Publika išgirs kompozitorių Andriaus Arutiuniano, Alberto Navicko, Rūtos Vitkauskaitės, Lino Balto ir Archerio Tomo Endricho, Dianos Čemerytės, Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Svečiams pristatoma ir nauja vieno žymiausių Lietuvos menininkų Jurgio Mačiūno 1961 m. parašyto kūrinio „Music for everyman“ interpretacija.

Festivalio programa čia.

Iki spalio 18 d. Vilniuje, Lietuvos rusų dramos teatre, vyksta 33-iasis tarptautinis šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius Jazz“.

Renginys šiemet siūlo susipažinti su naujais muzikos reiškiniais Lietuvoje – „Improdimensijos“ ir „Keep Singing“ judėjimais bei Kauno „Jazz Academy“ fenomenu.

Spalio 16 d. koncerte pristatomi du projektai – „Low Blow“ ir „Words and Letters“. Pirmojo lyderis saksofonininkas Dovydas Stalmokas subūrė netradicinės sudėties ansamblį, kuris atskleis pučiamųjų instrumentų – bosinio saksofono, suzafonų, tūbos – galimybes. Trimitininkas Mindaugas Vadoklis prikels J. Meko 95-mečiui sumanytą projektą: muzikantai improvizacijomis pritars aktoriui Dainiui Gavenoniui, kuris skaitys J. Meko eiles iš rinkinio „Žodžiai ir raidės“.

Festivalyje naują savo trio pristato džiazo grandas Dainius Pulauskas, proginį premjerinį projektą „Malda“ rengia kompozitorius bei perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.

Visa festivalio programa čia.

Spalio 17 d. Nacionalinėje filharmonijoje – šiuolaikinės orkestro muzikos koncertas „Minimalizmo pulsas“.

Lietuvių kompozitoriaus Gedimino Gelgoto vadovaujami Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO) bei Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantai gros su vakaro svečiais – slovakų kontrabosininku Romanu Patkolo ir šveicarų smuikininku Davidu Nebelu.

R. Patkolo ir G. Gelgoto kūrybinė draugystė užsimezgė 2018 m., kai kontrabosininkas sutiko įrašyti specialiai jam lietuvių kompozitoriaus sukurtą kūrinio „Sanctifaction“ versiją. Nuo to laiko muzikai drauge išleido ne vieną įrašą.

Šveicarų smuikininkas D. Nebelas žavi virtuoziškumu. Prestižinių tarptautinių konkursų laureatas griežia Antonio Stradivari 1707 m. pagamintu smuiku ir koncerte Vilniuje atliks Philipo Glasso kūrinius.

Koncerte pristatomas naujas G. Gelgoto kūrinys „Lock Me In Your Light (Saint Luke)“. Jį autorius rašė pastarąjį pusmetį, kai įprastinį gyvenimą sujaukė pandemija.

nuotrauka::1

Iki spalio 18 d. vyksiantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2020“ pirmą kartą pasiekiamas visiems šalies žiūrovams vienu metu – šįmet jis kviečia į virtualią kino salę.

„Nepatogus kinas“ šiemet kviečia pagalvoti, kur baigiasi asmeninė nauda ir prasideda atsakomybė ir kaip tai veikia demokratiją. Tarptautinis politinis kontekstas – rinkimai JAV, Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje – tarsi savaime nurodė, kad dabar svarbu kalbėti apie demokratiją. ypač todėl, kad visame pasaulyje ji susiduria su iššūkiais ir, regis, jau nebėra savaime suprantama. 50 filmų apie dabartinius karinius konfliktus, rinkimus, korupciją, žodžio laisvę, nusikaltimus ir bausmę už juos kviečia atsakingiau priimti sprendimus.

Kai kurie filmai bus nemokamai rodomi daugiau nei 160-yje šalies bibliotekų. Programa čia.

Spalio 17 d. Vilniaus kongresų rūmuose Pavelas Giunteris, „Giunter Percussion“ vadovas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro perkusininkas, kviečia į koncertą „Get It!“.

Šįsyk jis gros su perkusininku Sigitu Gailiumi ir fagotininku Andriumi Puplauskiu.

Pasak P. Giunterio, koncerto programa sudėliota kontrastų principu: kiekvienas muzikantas gros po solinį kūrinį, po to bus duetai ir trio. Skambės daug mušamųjų instrumentų – timpanai, marimbas, vibrafonai, mažasis būgnelis, net buteliai.

Koncerto kulminacija – kinematografiškas Th. Burkali kūrinys „TraInspOrt“.

„Mes su Sigitu – orkestras, grosime labai daug mušamųjų instrumentų, būsime ir žmonės, ir traukinys, ir stotis. Andrius – solistas. Tai yra žmogus, kuris atsisėda į traukinį ir ieško savo vietos. Sunkus kūrinys, reikalaujantis virtuozinės atlikimo technikos, kuriame yra vietų ir pasijuokti, ir prisiminti savo kelionių nuotykius“, – sako P. Giunteris.

Iki spalio 18 d. vyksta dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš“.

Jo programoje – autorinės kūrybos koncertai Vilniuje ir kituose šalies miestuose, kinetinių objektų poetinis spektaklis–ekskursija vaikams (pagal S. Gedos, V. Palčinskaitės, J. Vaičiūnaitės, A. Jonyno, D. Kajoko ir kitų eiles), kūrybinės dirbtuvės ir kūrybiniai naktinėjimai jauniesiems kūrėjams, skirtingas meno sritis – animaciją, improvizacijų teatrą, – jungiantys projektai bei koncertai internetu.

Spalio 17 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje bus pristatyta nauja muzikinė programa „Vaikystės dainos“. Pasak aktoriaus, režisieriaus Aido Giniočio, drauge su jaunųjų keistuolių aktorių grupe „Plumbum“ jie dainuos visų laikų geriausias bardų dainas vaikams.

Programa čia.

Spalio 17 d. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) rengia ekskursiją po senąją Klaipėdos miesto dalį.

Ekskursiją ves Klaipėdos universiteto istorikas dr. Vasilijus Safronovas.

„Stadtbaurat“, pažodžiui – miesto statybos patarėjas – šiandien keistai skambantis įvardijimas. Taip iki Antrojo pasaulinio karo Klaipėdoje vadinti miesto architektai, kurių viena iš funkcijų buvo municipalinių pastatų projektavimas ir statybos priežiūra. Ekskursijos vadovas papasakos, kas buvo Klaipėdos architektai prieš 100 m., kokius dar atpažįstamus įspaudus šie valdininkai paliko senosios Klaipėdos urbanistiniame audinyje, aptars modernistinę raišką uostamiesčio architektūroje.

Norintys dalyvauti, turi registruotis.



Lietuvos nacionaliniame muziejuje (LNM) eksponuojamas seniausias iki šiol Lietuvos archeologinis radinys – 13.000 metų senumo Lyngby tipo kirvis iš Šiaurės elnio rago.

Šis kirvis 2014 m. atsitiktinai buvo rastas Biržų rajone, Parupės kaime. Ištyrus paaiškėjo, jog jis pagamintas 11.145–11.045 m. pr. Kr., o tokio senumo ir tokio tipo radinių šalyje iki šiol nebuvo aptikta. Rago dirbiniai paprastai per tūkstančius metų sunyksta, tačiau Parupės kirvis gulėjo gan drėgnoje terpėje, kuri suveikė kaip konservuojanti aplinka ir leido jam visam išsilaikyti iki šių dienų.

Vilniuje jis bus eksponuojamas iki metų pabaigos, vėliau keliaus po Lietuvą ir kitas šalis.

nuotrauka::2

Visą savaitgalį Kauno kultūros centras (KKC) kviečia į 81-ojo sezono atidarymo renginius.

KKC skelbia šį sezoną siekiantis panaikinti atskirtį tarp senųjų tradicijų ir šiuolaikinio meno bei kūrėjus skatina juos sujungti taip, jog taptų vienas kitą papildančiais veiksniais, kuriančiais šviežią požiūrį į Kauno kultūrą.

Sezono atidarymo „vinis“ – virtuali paroda „80 metų kultūros“, eksponuojama centro interneto svetainėje.

Savaitgalį centras siūlo pamatyti Kazio Binkio spektaklio premjerą „Uošvė rojuje“, dalyvauti mėgėjų meno kolektyvų, chorinės muzikos, folkloro ansamblio „Gadula“ ar Sauliaus Petreikio koncerte, apsilankyti dailės studijos „Vaivorykštė“ parodos atidaryme, išmėginti fotostudijos „CREO“, architektūros studijos „200m2“, šiuolaikinio šokio studijos „Šokio namai“ ir garso technikos studijos „Room 404“ paruoštas edukacijas.

NIKO, LNSO. Dmitrij Matvejev/LNF nuotr Parupės kirvis iš elnio rago. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.