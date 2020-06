Nuo Joninių – kinas po tiltu

Kinas „Patiltės“ erdvėje. Kastyčio Mačiūno nuotr.

Birželio 25-ąją Vilniuje, po Žvėryno link vedančiu Liubarto tiltu, prasidės nemokamos kino peržiūros „Gilios upės tyliai plaukia“. Iki rugsėjo vidurio kino ir medijų centras „Meno avilys“ su partneriais „Patiltės“ erdvėje planuoja surengti per 20 kino seansų.

Filmai „Patiltės“ „kino teatre“ bus rodomi antrą vasarą. Į šių metų programą įtraukti moterų režisierių sukurti nebylieji filmai su gyvai atliekama muzika, Brazilijos kino retrospektyva, „Skalvijos“ kino centro klasikos vakarai, „Skalvijos kino akademijoje“ sukurti filmai ir videomenas.

Atidarymo renginyje birželio 25 d., ketvirtadienį, nuo 21.30 val. bus rodomi Alice Guy Blache (1873–1968), vienos pirmųjų Prancūzijos kino režisierių ir bene pirmosios režisierės moters pasaulyje, filmai. Juos ir kitų kūrėjų darbus lydės kompozitorių dueto Jūros Elenos Šedytės ir Kristupo Giko gyvai atlikama muzika.

Skelbiama, jog atidarymo vakaro programą sudarė ir pristatys Kolumbijos universiteto profesorė, tarptautinio projekto „Women Film Pioneers“ iniciatorė, kino tyrėja Jane Gaines.

„Mažai kas žino, jog ankstyvajame etape kino industrijoje dirbo daugiau moterų nei šiandien, dauguma jų puikiai išmanė tiek techninius, tiek meninius kino kūrybos aspektus. Alice Guy Blache buvo ne tik pirmoji moteris režisierė, bet ir viena pirmųjų pastebėjusių, jog kino kamera – puikus istorijų pasakojimo įrankis“, – sako J. Gaines.

Pasak projekto vadovės ir programos kuratorės Onos Kotrynos Dikavičiūtės, kiekvieną ketvirtadienį „Patiltėje“ vyks „lėtosios peržiūros“. Šį tęstinį ciklą „Meno avilys“ organizuoja penktus metus, jo tikslai – sulėtinti greitą kino vartojimą, suteikti jam kontekstą bei papildyti ekranus retai rodomais, kino istorijai svarbiais filmais. Pirmoji peržiūrų dalis birželį ir liepą skirta moterų režisierių nebyliajam kinui. Garso takelius šiems filmams sukūrė ir gyvai juos įgarsins klasikinės bei eksperimentinės muzikos kūrėjai.

Rugpjūtį ir rugsėjį „Lėtąsias peržiūras“ pratęs Brazilijos kino programa.

Pranešama, jog penktadieniais prie „Gilios upės tyliai teka“ programos prisijungs „Skalvijos“ kino centras. Kartą per mėnesį „Skalvija“ rodys kino klasiką: ekrane po Liubarto tiltu atgis žymiausias kino maištininkės Veros Chytilovos filmas „Saulutės“ („Sedmikrasky“, 1966), ekscentriškojo amerikiečio Vincento Gallo režisūrinis debiutas „Buffalo‘66“ (1998), brito Nicolaso Roego juosta „Žmogus, kuris nukrito į žemę“ (The Man Who Fell to Earth, 1976), kuriame Davidas Bowie suvaidino ryškiausią savo vaidmenį.

Rugpjūčio pabaigoje į atvirų durų dieną ir peržiūras kvies „Skalvijos“ kino akademijos studentai.

Planuojama, jog rugsėjo pradžioje Kauno menininkų namai „Patiltėje“ pristatys savo projektą „Mokumentai“, bus rodoma „Meno avilio“ restauruota lietuviška dokumentika ir ankstyvasis videomenas iš projekto „sinemateka.lt“.

Apie „Patiltę“

Šaltibarščių spalvos konstrukciją po Liubarto tiltu, amfiteatrą primenantį skulptūrinį objektą „Patiltė“, skulptoriai Andrius Labašauskas ir Rytis Urbanskas sukūrė Vilniaus savivaldybės inicijuotai programai „Kuriu Vilnių“, juo menininkai bandė atkreipti dėmesį į primirštas miesto vietas bei originalų ir nestandartinį jų naudojimą.

„Patiltė“ tapo mėgstama pasisėdėjimo vieta, tačiau „Gilios upės tyliai plaukia“ – pirmasis čia organizuojamas kultūros renginys po beveik metų pertraukos.

Siekiant užtikrinti žiūrovų saugumą ir laikytis nustatytų reikalavimų, sėdimų vietų skaičius „Patiltėje“ gali būti ribojamas.

