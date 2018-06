VŽ rekomenduoja: 10 savaitgalio renginių

Vasara prasideda smagiai ir įvairiai: su Tėvo diena, koncertais atvirame ore, spektaklių premjeromis, „Formulės 1“ lenktynėmis ir t. t. Esantiems pajūryje gal pasiseks išvysti parašiutais iš padangių besileidžiančius NATO pajėgų karius – turėtų būti įspūdinga. VŽ šįsyk siūlo 10 renginių įvairiems skoniams ir poreikiams.

Birželio 1 d. 18 val. Vilniuje, Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2), rengiamas 52-asis Vilniaus aukcionas.

Saldžiausia vyšnia ant torto – brangiausiai ligšiol aukcione įkainotas kūrinys – Antano Samuolio tapybos darbas „Liga“, jo pradinė kaina – 68.000 Eur. Visą aukciono rinkinį sudaro 140 lotų, jie suskirstyti į septynias temines rubrikas, rinkinys pristato plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą. Peržiūrėti kūrinius galima čia www.menorinka.lt.

Birželio 1 d. 21 val. Vilniaus keleivinių traukinių depo (Iešmininkų g. 17a) šokių aikštelėje – Dubfire ir Ten Walls.

Pasak renginio „Next Station“ organizatorių, jeigu reikėtų įšvardinti TOP5 pasaulio techno muzikos legendas, Dubfire (tikrasis vardas – Ali Shirazinia) būtų viena iš jų. Karjerą jis pradėjo Vašingtono klubuose, kur su vaikystės draugu Sharamu Tayebi 1992 m. įkūrė legendinį šokių muzikos duetą „Deep Dish“, dabar vadinamą progressive house klasika. „Deep Dish“ buvo nominuoti keturiems „Grammy“ apdovanojimams, o 2002 m. su atlikėjos Dido kūrinio „Thank You“ remiksu tapo jo laureatais. Be visų kitų apdovanojimų, 2008 m. Dubfire pelnė metų atlikėjo titulą „International DJ Magazine“ rinkimuose.

Birželio 1, 2 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre įvyks spektaklio „Voicekas“ premjera.

Koncepcijos autorius ir režisierius Antanas Obcarskas su dramaturgu Laurynu Adomaičiu prikėlė vokiečių rašytojo Georgo Büchnerio (1813–1837) kūrinius ir susiejo juos su 2015 m. pasaulį sukrėtusia vokiečio piloto Andreas Lubitzo tyčia sukelta katastrofa. Pasak režisieriaus, G. Büchnerio kūrybos bruožai ir amžinai likęs jaunas žvilgsnis į neteisybę yra didžiausias įkvėpimas mąstant apie Voiceką kaip idėją.

Vaidina Giedrius Savickas, Agnieška Ravdo, Kęstutis Cicėnas, Laurynas Jurgelis, Gediminas Rimeika, Aistė Zabotkaitė ir Andrius Alešiūnas.

Birželio 2 d. 18.30 val. Klaipėdos dramos teatre prasideda antrasis tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“.

Teatro festivalis prasidės netradiciškai – koncertu „Musica Nuda“, jį atliks per rekordiškai trmpą laiką visame pasaulyje išgarsėjęs Petros Magoni (vokalas) ir Ferruccio Spinetti (kontrabosas) duetas. Originali vokalistė P. Magoni balsu perteikia įvairiausiais emocijas, o F. Spinetti grojimas kontrabosu atstoja visą orkestrą. Per 12 m. Petra ir Ferruccio surengė per 1.200 koncertų, išleido aštuonis studijinius albumus, du gyvos muzikos albumus ir DVD albumą.

Birželio 2, 3 d. Kaune rengiamos „Formula Junior“ lenktynės, kuriose bus varžomasi istoriniais, 1958–1963 m. pagamintais formulės automobiliais.

Birželio 2 d. lenktynių dalyviai su savo automobiliais prisistatys Kauno rotušės aikštėje, o sekmadienį Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje prie starto linijos išsirikiuos keturiasdešimt XX a. viduryje pagamintų ir puikiai išsaugotų formulių, kuriomis kažkada lenktyniavo „Formulės 1“ legendos: Jimas Clarkas, Johnas Surtees, Jochenas Rindtas ir kiti.

Birželio 3 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje prasideda 22-asis tarptautinis Vilniaus festivalis.

Festivalio pradžia nardins į baroko muziką – solistė Vivica Genaux (koloratūrinis mecosopranas, JAV) ir smuikininko Thibault Noally vadovaujamas prancūzų baroko muzikos orkestras „Les accents“ atliks G. F. Händelio, A. Scarlatti operų fragmentus ir instrumentinių kūrinių programą „Du genijai Italijoje“. Aliaskoje gimusi Vivica Genaux dainuoja Niujorko „Metropolitan Opera“ ir „Carnegie Hall“, Vienos valstybinėje operoje ir „Konzerthaus“, Ženevos didžiajame teatre, Paryžiaus „Thé?tre des Champs-Élysées“, Vokietijos valstybinėje operoje Berlyne, Los Andželo, Šanchajaus operos teatruose, į kuriuos, kaip žinoma, už gražias akis niekas nekviečia. Solistė yra pelniusi daugybę apdovanojimų, apie ją sukurtas dokumentinis filmas.

Prancūzų baroko muzikos orkestras „Les accents“ susibūrė 2014 m. Tarptautiniame Bono baroko operos festivalyje. Ansamblis atlieka vokalinę ir instrumentinę XVII–XVIII a. muziką, įvairių kompozitorių motetus ir bažnytines kantatas. Orkestro taikinyje – ir tų laikų smuiko muzika, neatsitiktinai jam vadovauja smuikininkas Th. Noally.

Birželio 2, 3 d. Trakuose rengiama miesto šventė „Trakų vasara 2018. Su gimtadieniu, Lietuva“ .

Rengėjai žada, jog šventės vyksmas apims visą miestą, o labiausiai – Vytauto ir Karaimų gatves ir apžvalgos aikštę priešais Salos pilį. Į šventės programą įtrakti keli meno festivaliai, spalvingi jaunimo renginiai, gausybė pramogų, Rotušės turgus, skanus maistas, vakaro koncertas pilies fone, kurį vainikuos šviesos, ugnies ir lazerių šou – vaizdas ir garsas, verti milijono.

Mieste bus ribojamas eismas, todėl siūloma judėti pėsčiomis, bet bus ir alternatyvų. Šventės dienomis važinės „Tuk tukai“, apžvalginis traukinukas, 1 Eur kainuos dviračio nuoma. „Lietuvos geležinkeliai“ specialiai šventei padidino traukinių reisų skaičių iš Vilniaus į Trakus.

Informacija – www.trakai.lt

Birželio 2 ir 3 d. Vilniuje, svečių namų „Downtown Forest“ erdvėse (Paupio g. 31A) rengiamas antrasis Tilto namų festivalis.

Šeštadienio vakariniame koncerte dalyvaus „Fingalick“, „Garbanotas Bosistas“, Mesijus su projektu „Vilniaus Energija“, „Abudu“, „Kabloonak“. Sekmadienį – Migloko, „Parranda Polar“, „Džiazlaif“, „Avis Rara“ ir „Lapkričio dvidešimtosios orkestras“. Ne mažiau įdomi renginio dalis – dieniniai koncertai. Sekmadienį mažosiose scenose koncertuos būgnininkas ir elektroninės muzikos kūrėjas Vladas Dieninis, atlikėjas Martin Wall ir Marius Meilūnas iš grupės „Pilnatys“. Pasak rengėjų, netikėčiausias dienos koncertas – violončelistės Elenos Daunytės duetas su arfa, skambėsiantis garaže įrengtoje scenoje. Festivalio rengėjai žada įvairiausių veiklų vaikams ir tėčiams, švenčiantiems savo šventes.

Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, veikia 13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“.

„Trienalės kuratoriai (meno vadovas – Vincent’as Honore) klausia: „Ką reiškia gyventi sutrikusių tapatybių laikais?“ Iš tiesų – visi kūriniai, visa ekspozicija yra tarsi tapsmo pjūvis, jo momentinė nuotrauka, kurios elementų formos ir vietos pasikeis kitą akimirką, – sako menotyrininkė Agnė Narušytė. – 31-o menininko darbai, eksponuojami ŠMC, atrodo kaip dar besiformuojantys homunkulai – lyg iš praeities, lyg iš ateities, lyg iš kosmoso, lyg iš fantazijų šmėkšančios pamėklės, kurių trienalė siūlo nebevengti, nebebijoti, priimti kaip galimybę perkurti save.“

Rekomenduojama tiems meno mėgėjams, kurie savaitgalį liks mieste.

Birželio 3 d. 19 val. Kaune, Pažaislio kamaldulių vienuolyne, – pradedamasis XXIII Pažaislio festivalio koncertas.

Koncertas skirtas maestro Virgilijui Noreikai atminti, tad neatsitiktinai į sceną lips tris ypatingi solistai – buvęs V. Noreikos mokinys, tenoras Edgaras Montvidas ir prieš metus vykusio tarptautinio V. Noreikos vardo dainininkų konkurso laimėtojai: publikos simpatijų prizą pelnęs sopranas iš Ukrainos Tetiana Zhuravel bei antrosios vietos laimėtojas baritonas Modestas Sedlevičius. Su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru solistai atliks G. Verdi, G. Rossini, G. Puccini bei kitų autorių žinomiausių operų arijas bei chorus. Diriguos Gintaras Rinkevičius.