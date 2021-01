Po 5 metų pertraukos „Toyota“ vėl įveikė „Volkswageną“ 

Po 5 metų pertraukos „Toyota“ vėl tapo didžiausiu automobilių gamintoju pasaulyje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pandemijos paveiktoje rinkoje sparčiai atsigavęs Japonijos koncernas nutraukė ilgametę Vokietijos gamintojo lyderystę.

Ketvirtadienį „Toyota“ paskelbė kartu su savo padaliniais „Daihatsu“ ir „Hino“ per 2020-uosius metus pardavusi 9,5 mln. naujų automobilių. O tai jau pranoksta 9,3 mln. naujų automobilių pardavusio, 12 automobilių markių siūlančio „Volkswagen“ metinius rezultatus.

„Bloomberg“ skelbia, kad abiem didžiausiems gamintojams padėjo stiprus Kinijos rinkos atsigavimas, tačiau „Volkswagen“ patyrė didesnį pardavimų nuosmukį Europoje.

Nepaisant to, kad bendra „Toyotos“ prekyba, lyginant su 2019 m., mažėjo 11.3%, koncernas skelbia apie Kinijoje 11% išaugusią „premium“ segmento „Lexus“ automobilių paklausą.

Kiti Japonijos koncerno sėkmės elementai – didelė miesto visureigio RAV4 paklausa Jungtinėse Amerikos valstijose ir subsidijomis Europoje paskatinta prekyba hibridiniais automobiliais. Būtent 23% visos metinės prekybos apimties sudariusi plati hibridinių modelių gama vertinama kaip dar vienas „Toyotos“ sėkmės faktorius, leidęs patenkinti staiga išaugusį mažai taršių automobilių poreikį.

Be to, per artimiausius porą metų koncernas ketina pasiūlyti visą elektromobilių gamą, kurios pirmoji kregždė – „Lexus UX 300e“ rinką pasieks jau artimiausiais mėnesiais.

Šiuo metu „Toyota“, bendradarbiaudama su kitu Japonijos koncernu ir „Tesla“ akumuliatorių tiekėju „Panasonic“, kuria kietojo būvio akumuliatorius. „Bloomberg“ nurodo, kad juos numatoma viešai parodyti Tokijo olimpiados metu.

Prognozes riboja lustai

Prognozuojama, kad šių metų gamybos apimtis gali koreguoti pasaulinis lustų trūkumas, jau verčiantis stabdyti ištisas automobilių gamyklas. Didžiausia Japonijos maklerių įmonė „Nomura“ numato, kad šiemet automobilių gamyba gali būti 20% mažesnė, nei planuota.

Tačiau „Toyota“ nurodomas kaip mažiausią elektronikos komponentų trūkumo poveikį jaučiantis gamintojas. Esą taip yra dėl to, kad po 2011 m. žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje šis koncernas diversifikavo savo tiekėjų grandinę.

„Volkswagen“ praėjusiais metais susidūrė su didelio masto gamybos sutrikimais ir atidėjimais, kuriuos sukėlė naujų modelių programinės įrangos ir elektronikos sistemų netinkamas veikimas.

VŽ rašė, kad Lietuvoje „Toyota“ eilinį kartą tapo užtikrintu rinkos lyderiu, aplenkdama svarbius modelius – „Golf“ ir „Tiguan“ keitusį „Volkswagen“. Tačiau Justas Nekrošius, šio produkto vadovas Baltijos šalyse, tvirtina, kad 2021 m. Lietuvoje planuojamas 40% prekybos augimas.