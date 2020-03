Paramos fondai vienijasi ir efektyvina veiklą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Praėjusią savaitę, kai pagaliau visiems tapo aišku, jog Lietuva neišvengs COVID-19 protrūkio, pradėjo steigtis paramos fondai su liga kovojantiems medikams. Fondai, sąjūdžiai, konfederacijos paskelbė konsoliduojantys savo veiklą ir kviečia visus galinčius prisijungti prie kilnios misijos.

Pranešama, jog į vieną koordinacinę grupę susijungė „Gydymo įstaigų paramos fondas“, „Laisvės TV“ fondas „Laikykitės, medikai“, Lietuvos medikų sąjūdis, IT įmonės, Lietuvos pramoninkų konfederacija.

Organizacijų tinklapiuose skelbiamos nuorodos lėšoms ar geriems darbams paaukoti.

Tikimasi, jog tarpusavyje koordinavus funkcjas – įrangos paiešką, tiekimą, logistiką, jos paskirstymą medicinos įstaigoms, komunikavimą su valstybiniu sektoriumi – bus galima veikti kur kas efektyviau.

Skelbiama, jog bendrai per visus fondus surinkta suma šiuo metu perkopia 1 mln. Eur.

Be to, susivienijusios IT bendrovės skubiai kuria platformą, kuri leis koordinuoti poreikius, pirkimus, logistiką, platinimą, ir kurios adresą tikimasi netrukus pranešti.