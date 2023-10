Ligoti sveikatos apsaugos paradoksai

„Imago-images“/„Scanpix“ nuotr.

Streikuoti pakilusių mokytojų fone į antrą planą kiek pasitraukė visuomenei ypač skaudi tema – sveikatos apsauga. Šią metų metais (ne)sprendžiamą problemą pastaruoju metu paryškino kone masinis gydytojų išėjimas iš darbo viešosiose įstaigose. Gyventojai vis labiau tampa šios srities reformų ir politikų sprendimų įkaitais, o neefektyvi sveikatos apsaugos sistema pati skatina privačių gydymo įstaigų plėtrą.

Šie metai buvo ypač „derlingi“, skaičiuojant iš ligoninių bei poliklinikų pasitraukusius medikus: liepą iš Zarasų ligoninės išėjo 17 darbuotojų – dėl gydytojų trūkumo sustabdyta kelių ligoninės skyrių veikla. Vėliau septyni medikai pareiškė planuojantys palikti ir Raseinių ligoninę, suabejoję naujo ligoninės vadovo konkurso skaidrumu.

Masinis medikų pasitraukimas neaplenkė ir didžiųjų Lietuvos miestų gydymo įstaigų. 40 darbuotojų pasitraukė iš Vilniaus centro poliklinikos, tarp jų – ne tik skyrių vadovai, bet ir beveik visa administracija, ūkio darbuotojai, gydymo tarnyba. Į masinio medikų išėjimo rekordus pretenduoja Vilniaus psichiatrijos ligoninė – jos profesinė sąjunga praneša, kad iš viso šiais metais iš ligoninės išėjo 68 darbuotojai, vien per pirmą rugsėjo savaitę pareiškimus išeiti iš darbo įteikė 5 gydytojai.

Neseniai pasirodė žinių, kad sparnus kelia ir kardiologai – ypač trūkstamų profesijų gydytojai.

Tarp nepatenkintų medikų priežasčių – per mažas atlyginimas ir per didelis darbo krūvis, dalis medikų nesutinka su vykdoma sveikatos įstaigų pertvarka savivaldybėse etc.

Antanas Matulas, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, TS-LKD frakcijos narys, įžvelgia tris tendencijas. Pirmoji, anot jo, – gydytojų ir slaugytojų išvykimas į Vakarus, nes ekonominio išsivystymo ir atlyginimų skirtumas tarp Vakarų šalių ir Lietuvos vis dėlto yra didelis. Išvada: reikia gerinti medikų darbo sąlygas, didinti atlyginimus.

Kita tendencija – vadybos trūkumai, administracijos ir darbuotojų nesusišnekėjimas, galimas pavaldinių mobingas. Tai liudija Zarasų ligoninės ir sostinės Centro poliklinikos atvejai.

Yra dar viena, itin svarbi tendencija, kurią mato (tiksliau – savo kailiu jaučia) pacientai – tai viešosiose įstaigose dirbančių gydytojų perėjimas į privačias. Pasak A. Matulo, dauguma privačių įstaigų sugeba pasiimti papildomų priedų, nors už suteiktas paslaugas užmoka ligonių kasos. Įstatymas tai draudžia, bet ligonių kasoms suteikta per mažai galių, iš esmės jos tokias įstaigas gali tik įspėti, o ne bausti, nutraukti sutartis. Suprantama, dėl gaunamų priedų atsiranda galimybė padidinti atlyginimus personalui.

„Nors jau kelintą kartą Seime bandome teikti įstatymų pataisas, kurios sutramdytų šią privačių gydymo įstaigų praktiką, to nepavyksta padaryti“, – aiškina jis ir beda pirštu į koalicijos partnerius.

Kad gydytojus iš viešųjų gydymo įstaigų susiurbia privačios klinikos – ne naujiena. Naujesnio galbūt tik tai, jog pastaruoju metu ši tendencija tik stiprėja. Medikų norą daugiau uždirbti suprasti galima – juolab kad lėta ir vis buksuojanti sveikatos apsaugos reforma daugiau rūpinasi įvairiais įstaigų ar skyrių sujungimais, uždarymais, gydytojų darbo sąlygų bei reikalavimų kaitaliojimais ir pan.

Todėl aišku, kad neefektyvi sveikatos apsaugos sistema pati skatina privačių gydymo įstaigų plėtrą. O plėtrai, žinia, reikia specialistų.

Kokia vieta šioje grandinėje tenka pacientui? Įkaito vieta – jis vėtomas ir blaškomas tarp niekaip neįvykdomos sveikatos apsaugos reformos ir politikų sprendimų.

Kas lieka pacientui, kai valstybės (ir jo taip pat) lėšomis finansuojamos ligoninės, poliklinikos „nukraujuoja“? Atrodo, kad tenka rinktis iš dviejų kelių: arba laukti ilgiausiose eilėse, kol prisikas iki gydytojo specialisto, arba kreiptis į privačias gydyklas.

Pirmasis scenarijus gana pavojingas, ypač jei reikia patekti pas kardiologą. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvos ligoninėse dirba 432 gydytojai kardiologai: Vilniuje darbuojasi 196 kardiologai, Kaune – 138, Klaipėdoje – vos 46 specialistai. Kitiems miestams ir miesteliams lieka trupiniai.

Statistika byloja, kad apie pusė mirštančių Lietuvos gyventojų miršta būtent nuo širdies ligų. Aiškinama, kad pernelyg retai tiriasi.

O kaip jiems išsitirti, jei kelionė pas kardiologą gali trukti metus! Būtent tiek laukti siūlo, pavyzdžiui, Raseinių miesto ligoninės konsultacinės ligoninės registratūra. Nereikia žvelgti toliau – ir sostinės Santaros klinikose anksčiau nei per pusmetį vargu gausi kardiologo konsultaciją. O jei paaiškės, kad reikia statyti širdies stimuliatorių – lauk metus. Jei sulauksi.

Tiesa, jei kur susmuksi be sąmonės, gausi pirmenybę.

Ką daro žmogus, kuris nenori numoti ranka į savo sveikatą? Eina pas privačius specialistus – žinoma, jei išgali. Štai čia ir susiduriama su didžiu paradoksu. Žmogus turi mokėti specialistui, už kurio mokslą sumokėjo valstybė, o sveikatos draudimo mokestį valstybei mokėjęs žmogus negauna jam priklausančių paslaugų. Todėl priverstas eiti gydytis privačiai.

Be to, viešosiose įstaigose vis mažėja paslaugų, užtat jų daugėja privačiose, kur pacientams tenka susimokėti iš savo kišenės.

Uždaras ratas? Dar ir koks.

Roberto Adomaičio, Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos nario, nuomone, už masinį medikų išėjimą iš darbo yra atsakinga Valstybinė ligonių kasa, kontroliuojanti sveikatos sistemai skiriamus finansus ir neperskaičiuojanti gydytojų darbo įkainių.

„Mano galva už tai atsakinga institucija, kuri neskaičiavo įkainių struktūros. Tai yra tam tikra atsakomybės stoka iš valstybės institucijų, šiuo atveju Ligonių kasos, kuri kontroliavo finansų išlaidas, bet nekontroliavo finansų struktūros ir poreikių“, – Eltai teigė R. Adomaitis.

„Deja, bet tai yra labai svarbi įstaiga, kuri mūsų lūkesčių jau ne mažiau kaip 5 metus neatitinka“, – pridūrė jis. Anot jo, medikai ir toliau trauksis iš gydymo įstaigų tol, kol nebus perskaičiuotas jų darbo įkainis.

Kelmės ligoninės direktorė Edita Brazienė teigia, kad ne tik atlyginimai viešosiose gydymo įstaigose turi būti konkurencingi: ne mažiau svarbu normalios darbo sąlygos – gydymo įstaiga turi turėti reikiamą aparatūrą, medikams svarbi ir bendra ligoninės atmosfera.

„Kodėl trūksta kardiologų? Visų pirma, nemokamų rezidentūrų skaičius kasmet yra mažinimas. Drastiškai, visose specialybėse. Tada jauni žmonės, baigę šešerių metų studijas, tampa medicinos gydytojais, o kadangi negauna jokios rezidentūros – išvažiuoja į užsienį. Mes tiesiog paruošiame specialistus užsieniui“, – aiškina ji.

Minėtos ligoninės vadovės nuomone, nėra ženklų, rodančių, kad situacija gerėja. Pasak jos, sveikatos reforma nėra pritaikyta Lietuvos situacijai: „Įsivaizduokit, jei Santaros klinikose, Skubios pagalbos skyriuje, žmogus pasiima taloną ir laukia 20 valandų. Iš pacientų žinau“, – sako E. Brazienė.

Yra apie ką pamąstyti tiems, kurie turėtų būti atsakingi už viešąją mediciną, žengiančią kolapso link.

VŽ nuomone, viešasis sektorius akivaizdžiai griaunamas, sveikatos apsaugos sistema stumiama į privačias rankas. Ilgainiui gydytis galės tik tie, kurie galės už tai susimokėti solidžias sumas. Susirūpinti vertėtų ne tik minėtai Ligonių kasai – galvą gerokai turėtų palaužyti Sveikatos apsaugos ministerija, kelių kadencijų politikai, taip ir nesugebėję nieko doro nuveikti šioje daugybėje problemų skendinčioje srityje. Kaip, beje, ir už mokslą atsakinga ministerija – juk akivaizdu, kad šalyje katastrofiškai trūksta kardiologų, tačiau kodėl tai jaučia tik pacientai?

