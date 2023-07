D. Acemoglu. Ar veiktų dirbtinio intelekto įgalintas komunizmas?

Friedrichas von Hayekas geriausiai žinomas dėl 1944 m. išleisto didelę įtaką padariusio poleminio veikalo „Kelias į vergovę“ (angl. „The Road to Serfdom“). Bet žymiausias jo ekonominis darbas yra „Žinių panaudojimas visuomenėje“ (angl. „The Use of Knowledge in Society“) – gana trumpas straipsnis apie tai, kaip visuomenė naudoja ir įgyja išsklaidytą informaciją apie pagrindines ekonomikos sąvokas, tokias kaip teikiama pirmenybė, prioritetai ir produktyvumas.