Kodėl jūsų IT sistemos veikia vis lėčiau ir kaip tai išspręsti?

„Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas

Dažna įmonė pastebi, kad laikui bėgant IT sistemos ima veikti nebe taip greitai, kaip pirmąją savaitę po įdiegimo. Tam įtakos gali turėti labai daug priežasčių – nuo smarkiai išaugusio duomenų kiekio iki per ilgai trunkančių duomenų bazių užklausų. Bet kokiu atveju, IT sistemų ir duomenų bazių greitaveika nėra duotybė. Šiandien aptarsime kokius tris veiksnius būtina užtikrinti tam, kad padidintume duomenų bazės greitaveiką ir paspartintume IT sistemų veiklą.

Duomenų bazės vaidmuo renkantis IT sistemą

Augant renkamų ir apdorojamų duomenų kompleksiškumui, vis daugiau Lietuvos įmonių renkasi pasaulinio lygio verslo valdymo sistemas (angl. Enterprise Resource Planning), tampančias savotiškomis organizacijos smegenimis. Gerai sustyguota verslo valdymo sistema gali apjungti aibę įmonės procesų – nuo tiekimo grandinės ir sandėlio valdymo iki apskaitos operacijų ir ryšių su klientais. Tarp populiariausių verslo valdymo sistemų rikiuojasi tokie žymūs vardai kaip „SAP“ ir „Oracle“, o vienas iš dažniausių pasirinkimų didesnėms organizacijoms yra „Microsoft Dynamics 365“ (anksčiau vadinta „Microsoft Axapta“).

Vienas iš didžiausių pastarosios privalumų yra tai, kad „Microsoft Dynamics 365“ apjungia verslo valdymo (ERP) ir santykių su klientais valdymo (CRM) sistemų funkcijas. Ją taip pat yra lengva integruoti su kitais „Microsoft“ šeimos produktais – duomenų vizualizavimo įrankiu „Power BI“, duomenų dalinimosi platforma „Microsoft Sharepoint“, vidiniu socialiniu tinklu „Yammer“, ir t.t. Ne ką mažiau svarbu yra tai, kad neatsiejama šios sistemos dalis yra greitaveika bei efektyvumu pasižyminti „Microsoft SQL“ reliacinė duomenų bazė. Būtent nuo sklandaus pastatorosios veikimo didžiąja dalimi priklauso pačios IT sistemos greitaveika.

Dėl ko gali mažėti „Microsoft SQL“ ir kitų duomenų bazių greitaveika?

Duomenų bazių greitaveikai įtakos turi keli veiksniai, pradedant įranga ir baigiant reguliariais sistemos priežiūros darbais. Įmonės, norinčios, kad jų duomenų bazė veiktų greitai, gali rinktis kelis kelius tai pasiekti. Pirmasis yra laikyti duomenų bazę savo serveriuose (vadinamasis on-premise modelis). Anot Red Hat Global Tech Outlook 2022 tyrimo, duomenų saugumas ir privatumas yra tarp pagrindinių priežasčių, kurias mini šį modelį pasirinkusios įmonės. Tiesa, nederėtų pamiršti, kad užtikrinti įmonės viduje laikomų duomenų saugumą ir privatumą nėra lengva užduotis. Priešingai, noras savarankiškai prižiūrėti duomenų bazę gali atsigręžti prieš pačią įmonę, nes augant ir saugant apdorojamų duomenų kiekiui, gali pritrūkti vidinių IT resursų. Dėl to nėra nieko stebėtino, kad net 70 proc. duomenų saugumo pažeidimų vyksta on-premise modelį pasirinkusiose įmonėse.

Kitas variantas yra patikėti duomenų bazę debesijos tiekėjui, o ne laikyti ją savo pačių valdomuose serveriuose. Debesijos tiekėjas yra suinteresuotas užtikrinti ne tik aukščiausio lygio duomenų saugumą, bet ir greitesnį IT sistemos veikimą. Tam, kad klientas galėtų džiaugtis ne tik saugiai, bet tuo pačiu greitai ir sklandžiai veikiančia duomenų baze, debesijos tiekėjas privalo pasirūpinti trimis esminiais veiksniais: tinkama technine įranga, įmonės reikmėms pritaikyta konfigūracija ir reguliariu atnaujinimų diegimu. Toliau aptarsime kiekvieną iš šių veiksnių, į kuriuos būtina atsižvelgti renkantis debesijos tiekėją.

Specializuota įranga duomenų bazių greitaveikai užtikrinti

Kalbant apie techninę įrangą, nėra vienos teisingiausios kombinacijos – svarbiausia yra atsižvelgti į procesorių našumą, operatyvinės (RAM) atminties apimtį ir spartą bei greitaveiką užtikrinančią duomenų saugyklos sąsają. „Blue Bridge“ duomenų centre veikia AMD IV kartos procesoriai, naujausios kartos DDR5 RAM moduliai bei specializuoti NVMe SSD diskai, kurie tiesiogiai „bendrauja” su procesoriais. Pastarieji, tarp kitko, ne tik leidžia siųsti komandas dvigubai greičiau nei pasenę AHCI technologijos diskai, bet ir pasižymi net 900 proc. didesniu įvesties-išvesties operacijų pralaidumu.

Duomenų bazės konfigūracijos pritaikymas įmonės reikmėms

Kitas, ne ką mažiau svarbus žingsnis yra konfigūracijos pritaikymas pagal įmonės poreikius. Kokybiškai sukonfigūruoti duomenų bazę gebės tik į „Microsoft SQL Server“ specifiką įsigilinusi komanda, nuolat atnaujinanti savo žinias. Kaip ir kitų IT procesų atveju, būtent specializacija, o ne bandymas aprėpti visus įmanomus IT laukus (kaip dažnai nutinka įmonės IT komandoje), yra raktas į sėkmę. „Blue Bridge“ specialistai ne tik nuolat dalyvauja „Microsoft SQL Server“ sertifikavimo mokymuose kaip dalyviai, bet ir patys yra kviečiami dalintis savo sukauptomis žiniomis ir praktikomis su „Microsoft“ bendruomene.

Reguliari duomenų bazės priežiūra

Galiausiai, „Microsoft SQL“ duomenų bazė, kaip ir bet kokia sudėtinga sistema, reikalauja pastovios priežiūros ir atnaujinimo. Viena dažniausių duomenų bazės lėtėjimo priežasčių yra didėjantis duomenų kiekis. Be to, apleista sistema ilgainiui „apauga“ blogai sukonfigūruotomis užklausomis, dėl kurių lėtėja jos veikla. Ši problema gali tapti ypatingai opi, jeigu užklausos atkeliauja iš daugybės aplikacijų. Klaidingų ir blogai sukonfigūruotų užklausų šalinimas yra neasiejama greitaveikos užtikrinimo dalis.

Greitaveikos nauda

Greičiau ir efektyviau veikianti duomenų bazė atneša tiesioginės naudos įvairiems įmonės padaliniams. Finansininkai gali greičiau „uždaryti mėnesį“, analitikai – gauti pardavimų prognozes, o vadovybė – operatyviai susipažinti su visa reikiama informacija. „Blue Bridge“ duomenų centras jau daugiau nei dešimtmetį užtikrina patikimą sistemų veikimą, pasiekiamumą, saugumą ir greitį. Turėdami tiek SQL architektūrai pritaikytą IT infrastruktūrą, tiek sertifikuotų ekspertų komandą, šiandien savo klientams įsipareigojame padidinti sistemų greitaveiką net iki 30 proc.

