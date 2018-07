Ekspertai įvardijo, ko trūksta šiuolaikiniams vadovams 

Vadovo vaidmuo organizacijoje ir kokią pridėtinę vertę jis turi jai nešti yra populiariai įvardijama žodžiais – sėkmė, pelnas ir laimingi darbuotojai. Vis dėlto nebūtinai visus reikalavimus atitinkantis, finansinius rodiklius įmonėje auginantis lyderis gali sėkmingai pritapti organizacijos viduje ir patenkinti savo kolegų lūkesčius. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete viešėję prestižinių užsienio verslo mokyklų lektoriai yra įsitikinę, kad pirmiausia šiandieninis vadovas turi kurti gerovę darbuotojams bei nuolat mokytis iš savo klaidų.

„Talentingas vadovas savo vaidmenį organizacijoje turi nuolat atrasti iš naujo, tam neužtenka tobulai išlavintų lyderystės įgūdžių. Pasaulis greitai kinta, tad savaime suprantama, kad lyderis turi vis tobulėti ir nesustoti. Keistis turi ne tik jo vadovavimo įgūdžiai, bet ir bendravimas su žmonėmis, mąstymas apie pasaulį. Lyderis turi vis atrasti, suprasti save, savo vaidmenį organizacijoje ir žinoti, kaip atskleisti geriausias žmonių savybes. Geras vadovas žino, kad klaidų išvengti neįmanoma, tačiau būtina kas kartą iš jų pasimokyti“, – įžvalga dalijosi lyderystės konsultantas Alanas Matchamas.

Peteris Moranas, verslo strategijos lektorius iš Jungtinių Amerikos Valstijų yra įsitikinęs, kad šiuolaikinio verslo pasaulyje kelias į efektyvesnius sprendimus ir sėkmingą verslą nėra akivaizdus. Be to, nuolatinis susitelkimas į maksimalų pelną ir efektyvumą vadovui gali trukdyti iki galo atskleisti savo, kaip profesionalaus lyderio, potencialą. Dėl šių priežasčių išlavinta sprendimo galia vienas svarbiausių įgūdžių, kuriuos privalo įvaldyti šiandienos ir ateities lyderiai.

„Reikia tobulinti kritinio mąstymo gebėjimus bei įgyti praktikos priimant sprendimus sudėtingose situacijose. Efektyvūs ir nuosekliai pelną nešantys procesai ne tik nuolatos kinta priklausomai nuo rinkos sąlygų, tačiau taip pat gali būti nuolatinėmis vadovo pastangomis pakeisti į gerąją pusę. Strateginius verslo įrankius pakankamai lengva suprasti vadovams studijuojant auditorijoje ar bibliotekoje, tačiau sudėtinga sėkmingai pritaikyti praktiškai. Neišklysti iš produktyvumo kelio kartais gali padėti paprasčiausias atsisakymas gremėzdiško ir nieko nesakančio žargono bei nepagrįstų prielaidų. Vietoje to, labiausiai vertinami turėtų būti solidūs ir įtikinami įrodymai bei nuosekli priimamų sprendimų logika“, – sako P. Moranas, du kartus įvertintas kaip geriausias Londono verslo mokyklos dėstytojas.

Kurti šeimos aplinką

Lietuvoje pavasarį viešėjęs lyderystės konsultantas Alanas Matchamas iš Didžiosios Britanijos teigia, kad vadovui turi rūpėti ne tik organizacijoje dirbantys žmonės, bet ir jų emocijos, jausmai, rūpesčiai. Būtina kiekvieną jų apgaubti savo dėmesiu ir kurti saugią aplinką, kad organizacija jaustųsi kaip šeima.

„Turėjau galimybę dirbti su išskirtiniais vadovais, kurie įkvėpdavo mane savo lyderystės pavyzdžiu. Žinoma, susidūriau ir su tokiais, kurie mąstė kitaip, turėjo kitokių tikslų, vertybių, tad dirbti kartu nebūdavo paprasta. Tai leido suprasti lyderio vaidmens svarbą organizacijoje ir įsitikinti, kad darbuotojus ten pasilikti motyvuoja ne įmonė, o būtent lyderis, kuris organizacijos branduoliu laiko savo žmones ir jais rūpinasi“, – sako A. Matchamas.

Lektorius yra įsitikinęs, kad vadovai turi būti ne tik stiprūs savo intelektu, bet ir pakankamai pasiruošę būti lyderiais emociškai. Žmonės tampa lyderiais, kai jie vadovaujasi žmogiškumo principais. Būtent to reikia ir vadovui – į organizaciją įnešti svarbesnį tikslą, reikšmę.

„Nėra abejonės, kad lyderis turi puikiai išmanyti ir techninę, teorinę darbo pusę, tačiau jis savo organizacijoje turi nepamiršti ir puoselėti žmogiškąsias savybes. Svarbiausia būti žmogumi. Tikras lyderis nepuola daryti išvadų. Žmonės yra linkę nerimauti dėl daugelio dalykų, visi turime daug baimių, tačiau vadovas turi vengti išankstinio nusistatymo ir idėjų apie žmones, jų gebėjimus. Dar viena itin svarbi lyderio savybė – gebėjimas dalytis su kitais. Jus turi vienyti bendras tikslas ir reikšmė. Čia ir prasideda pokytis“, – įsitikinęs lektorius.

Turi siekti žinių

Ilgametę tarptautinę patirtį turintis lyderystės konsultantas neabejoja, kad svarbiausia, jog lyderis nuolat ieškotų naujų galimybių tobulėti, kurtų pridėtinę vertę ir vadovaudamas organizacijai nebijotų iššūkių.

„Nėra formulės ir nei vieno teisingo atsakymo, kaip tapti lyderiu. Vienas didžiausių iššūkių – kaip suburti ir paskatinti žmones tikėti bendru tikslu, idėja, galimybe. Taip pat, vadovas turi turėti ką nors išskirtinio, kitokio, kas paskatintų jo komandą juo tikėti. Tai nepriklauso nuo pareigų. Neužtenka tiesiog būti vykdomuoju, generaliniu direktoriumi, prezidentu – tai dar negarantuoja, kad komanda norės tave sekti. Už pareigų turi slypėti ir šis tas daugiau“, – sako A.Matchamas.

Pašnekovo teigimu, lyderis turi nuolat tobulėti ir nesustoti. Keistis turi ne tik vadovavimo įgūdžiai, bet ir bendravimas su žmonėmis, mąstymas apie pasaulį. Lyderis turi vis atrasti, suprasti save, savo vaidmenį organizacijoje ir žinoti, kaip atskleisti geriausias žmonių savybes.

„Lyderiai mėgsta sakyti, kad sėkmė juos aplanko netikėtai, be didelių sunkumų. Visgi jie nutyli tam tikrą istorijos dalį. Susidūrimas su problemomis, gebėjimas jas įveikti, atsitiesti po sunkumų, drąsa, užsispyrimas – šie elementai yra svarbi lyderystės dalis. Išmintis ateina su patirtimi ir negalima tikėtis to išmokti greitai, tačiau poreikis tobulėti turi atsirasti natūraliai. Tam tikrame karjeros etape vadovai pastebi, kad jiems reikia šio to daugiau, kas padėtų judėti pirmyn ir pasiekti aukštesnį lygį. Būtent tam ir skirtos Vadovų MBA studijos, leidžiančios pamatyti pasaulį iš kitos pusės, pritaikyti savo turimas idėjas. Jei šiuo metu esate gyvenimo kryžkelėje, ieškote, kuria linkme pasukti, ISM Vadovų MBA studijos yra puikus būdas priimti sprendimą ir judėti pirmyn“, – vadovams linkėjo A.Matchamas.

