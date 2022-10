GOD – naujas žaidėjas „įkaitusioje“ Lietuvos IT rinkoje

„Vokietija yra didelė šalis, bet joje nėra lengva rasti tinkamų darbuotojų, todėl vis dažniau ieškome talentų iš Europos Sąjungos. Lietuvą pasirinkome dėl puikios jos universitetų reputacijos“, – sakė tarptautinės informacinių technologijų bendrovės GOD generalinis direktorius Igoris Krahne, rugsėjo 29-ąją atvykęs į kompanijos filialų atidarymą Vilniuje ir Kaune.

Talentų čia ieško „GOD Lithuania“ direktorė Vilma Khmaladzė, tačiau tai daro ne ji viena. Nenorėdama vogti geidžiamiausių darbuotojų iš kitų IT įmonių, kas prieštarautų GOD vertybėms, lietuvė vadovė atrado naują sprendimą. Ji ketina steigti labiausiai trūkstamų – debesų kompiuterijos specialistų – akademiją Lietuvoje ir taip paruošti naujus ar jau esamus IT darbuotojus globaliems šios rinkos poreikiams bei iššūkiams. Tik dabar jos laukia naujas galvosūkis: kur rasti šios srities dėstytojų?

Igor Krahne, GOD generalinis direktorius. Nuotr. Irmanto Gelūno / BNS.

Lietuviai jau pelnė pasitikėjimą

„Lietuva pamažu tampa karščiausiu informacinių technologijų tašku. Čia galima rasti įdomių darbuotojų, turinčių technologinių įgūdžių, o jų mums ypač reikia novatoriškiems projektams“, – sakė GOD plėtros vadovas Ralfas Hollandas. Anot jo, Lietuvos talentų IT išsilavinimas kelia vis didesnį tarptautinį susidomėjimą, o vietiniai aukštojo mokslo rodikliai pirmauja Europos Sąjungos šalyse.

Ralf Holland, GOD plėtros vadovas. Nuotr. Irmanto Gelūno / BNS.

Būtent dėl to tarptautinės įmonės GOD vadovus V. Khmaladzė įtikino atidaryti filialą Lietuvoje. Ji irgi giria šalies universitetų, turinčių informacinių technologijų programas, studijų kokybę, tik turi vieną priekaištą ne tiek mokslo kalvėms, kiek patiems studentams. „Jie labai nepasitiki savo jėgomis arba per daug pasitiki, o reikėtų to aukso viduriuko, - pažymi „GOD Lithuania“ vadovė ir priduria dar vieną pastebėjimą: Lietuvoje yra išties nemažai talentingų IT specialistų, tačiau jiems trūksta krypties, kuri leistų jiems sėkmingai įsilieti į tarptautinę areną.“

Tarptautinė bendrovė GOD, turinti dešimt filialų keturios šalyse gali pasigirti didžiule įvairove projektų, todėl neatradęs savęs vienoje šalyje ar tam tikrame projekte, jos darbuotojas gali ieškoti tokio, kur geriausiai galėtų realizuoti savo gebėjimus. „Šiuo metu turime 24 darbuotojus: programuotojus, projektų vadovus, IT įdarbinimo specialistus (recruiterius). Vokiečiai mumis patikėjo, pamatę pirmuosius mūsų pasamdytus žmones ir jų darbo rezultatus“, - džiaugėsi „GOD Lithuania“ vadovė, priimdama užsienio ir vietinius svečius, rugsėjo pabaigoje sukviestus į didįjį įmonės atidarymą Lietuvoje. Per ateinančius kelerius metus ši įmonė savo biuruose Vilniuje ir Kaune ketina įdarbinti per šimtą debesų kompiuterijos specialistų, JAVA programuotojų ir LINUX administratorių.

Vilma Khmaladze, GOD Lietuva vadovė. Nuotr. Irmanto Gelūno / BNS.

Atsakingumas, kūrybingumas ir humoro jausmas – garantuotai sėkmingas derinys

Tarptautinės informacinių technologijų bendrovės GOD pavadinimas susidėliojo iš trijų vokiškų žodžių Gesellschaft fuer Organisation und Datenverarbeitung, o angliškai jis reiškia dievą Kai turi tokį pavadinimą, šmaikštumas jau užprogramuotas įmonės DNR, todėl negali nustoti juo žaisti. Įmonė tai ir padarė. Jos komunikacinė kampanija „Drive IT or be driven by IT“ pernai gavo tarptautinį dizaino apdovanojimą „German Design Award“ net dviejose kategorijose.

„Arba tu vairuoji informacines technologijas, arba jos nuvairuoja tave“, „Valdome IT pokyčių amžiuje. Ir tai tik pradžia“, „Dievas yra pirminis šaltinis - source code“, o taip skamba Las Vegaso pažadas, garantuojantis paslapčių saugojimą, pritaikytas IT srityje: „Kas nutinka GOD kompanijoje, joje ir lieka“ Štai tokie skambūs, apdovanojimus pelnę GOD bendrovės šūkiai, skirti naujiems klientams pritraukti ar seniems padrąsinti, nėra vien vaizdingai skambantys žodžiai. „Keiskis arba mirk“ – tikina GOD atstovai ir savo interneto svetainėje pamojuoja išnykusių dinozaurų vaizdais. Čia humoras baigiasi, nes žaibiškų pokyčių amžiuje visoms įmonėms – tiek didelėms, tiek mažoms – reikia galvoti apie išlikimą, o jį tegali garantuoti naujausi, konkurencingiausi IT produktai ir patyrę šios srities darbuotojai, padedantys juos suvaldyti.

Informacinių technologijų įmonė GOD, įsteigta 1985 metais Vokietijoje, yra tikra šios srities veteranė. Sukaupusi patirtį ji išsiplėtė į kitas šalis – Indiją, Lenkiją, o dabar – ir Lietuvą, kur atidarė du biurus Vilniuje ir Kaune. Iš viso GOD turi dešimt filialų ir darbuojasi su pasaulyje pripažintomis verslo milžinėmis, tačiau jų vardų šios kompanijos puslapyje neišvysite. Tokia yra įmonės politika – nesipuikuoti, branginti savo darbuotojus ir kad šie vertintų darbą GOD įmonėje dėl darbo sąlygų ir jiems suteiktų galimybių tobulėti, o ne garsių klientų vardų.

Būtent dėl šios srities darbuotojų ir verda didžiausia kova ne tik mūsų šalyje. Visame pasaulyje karštligiškai ieškoma naujų talentų ir siekiama juos pritraukti į savo įmones. Naująja Indija laikomos tokios Pietų Amerikos šalys kaip Argentina ar Kolumbija. Jos tarptautinėms įmonėms vis dar yra pigi darbo jėga, ko nebepasakysi apie Lietuvą.

„Dabar savo atlyginimais konkuruojame su kitomis Vakarų Europos šalimis, bet kai kuo nuo jų skiriamės. Esame labai darbštūs žmonės, šito iš mūsų neatimsi. Daug dirbame ir sukuriame galutinį produktą, kuris yra aukštos kokybės, jo nereikia perdarinėti. Visada bandome klientui patarti, kaip geriau, ekonomiškiau, lengviau jį būtų galima palaikyti. Tai mūsų didžiausias privalumas“ – sakė „GOD Lithuania“ direktorė V. Khmaladzė.

Vadovė pabrėžė, kaip svarbu, kad darbuotojas ateitų į kompaniją ne vien dėl pinigų. Tokia motyvacija, anot jos, labai greitai išgaruoja, o tinkamiausias stimulas likti įmonėje – psichologiškai ir fiziškai sveika aplinka, įdomūs ir tobulėti skatinantys projektai. Visa tai, tikina „GOD Lithuania“ direktorė, įmonė galinti pasiūlyti savo darbuotojams.

„Mūsų biurai sukurti pagal atviro plano koncepciją. Čia integruotos tokios technologijos, kai savo stalą ar visą biuro aplinką darbuotojas gali reguliuoti savo nuožiūra su „mood light“ režimo pagalba. Mūsų biure Kaune yra sūpynės, Vilniuje jos tiesiog netilpo. Abiejuose biuruose modernumas dera su natūralumu: juose yra naujausios technologijos, ergonomiškiausi, individualiai reguliuojami baldai, biuro sienos ir lubos yra apaugintos gyvais augalais, - vardija naujos IT kompanijos Lietuvoje privalumus jos vadovė V. Khmaladzė.

Nepamirškime dar vienos būtinos erdvės. Jei žmogus jaučiasi įsitempęs, laisvalaikio zonoje yra žaidimų konsolė, čia įrengta virtuvė. Taigi visai nesvarbu, ar darbuotojas nori susikaupti, efektyviai dirbti ar akimirką atsikvėpti, jis viską ras savo darbo erdvėje.“

Tarptautinė informacinių technologijų įmonė GOD įsteigta 1985 metais Vokietijos Braunšvaigo mieste, įsikūrusiame Žemutinės Saksonijos žemėje. Ji turi 10 filialų, iš kurių šeši yra Vokietijoje, po vieną Indijoje ir Lenkijoje bei du Lietuvoje, Vilniuje ir Kaune. IT kompanijoje GOD dirba apie 500 darbuotojų. Jos pajamos pernai siekė 60 milijonų eurų.