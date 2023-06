„Fintech“ gairėse dėmesys talentų ir inovacijų pritraukimui bei rizikų valdymui

Gintarė Skaistė, finansų ministrė. Ministerijos nuotr.

Finansų ministerija, pristatydama 2023–2028 m. Lietuvos „fintech“ sektoriaus plėtros gairės, nurodė, kad galutinis sektoriaus vystymosi tikslas – tapti tarptautiniu mastu pripažįstamu aukštos pridėtinės vertės Europos „fintech“ centru.

Pasak Gintarės Skaistės, finansų ministrės, sėkmingai ir tvariai sektoriaus plėtrai svarbu užtikrinti kokybinę sektoriaus plėtrą, kompetencijų ir talentų ugdymą bei rizikų valdymą ir didėjančią įmonių brandą.

„Per pastaruosius šešerius metus šalyje pasiekėme tikrą „fintech“ sektoriaus proveržį, o šio sektoriaus tolesnė kokybinė plėtra yra vienas iš mūsų prioritetų“, – sakė finansų ministrė.

Kokybinę plėtrą numatantį memorandumą trečiadienį Vilniuje pasirašė Finansų ministerijos, Lietuvos banko, „Investuok Lietuvoje“, „Go Vilnius“, „Rockit“, BCCS klasterio, asociacijos „Fintech Hub LT“ bei asociacijos „Infobalt“ atstovai.

Rizikų valdymas

VŽ rašė, kad pasikeitus Lietuvos banko (LB) valdybai, „fintech“ įmonėms tapo sudėtinga gauti licencijas bei pilnai įgyvendinti visus keliamus ir greitai besikeičiančius atitikties reikalavimus. Taip pat išaugo skiriamų tūkstantinių baudų skaičius.

Pristatydama gaires, G. Skaistė nurodė, kad siekiant geriau valdyti šias „fintech“ rizikas ir užtikrinti aiškumą, bus skiriama daugiau dėmesio mokymams ir konsultacijoms: „Kad sektoriaus dalyviai aiškiai žinotų, ko iš jų (VŽ – reguliatorius) nori.“

Taip pat gairėse numatoma stiprinti kylančių rizikų – pinigų plovimo, teroristų finansavimo, kibernetinio sukčiavimo ir kitų – valdymą bei gerinti valstybės institucijų bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi.

Simonas Krėpšta, Lietuvos banko valdybos narys, akcentavo, kad darniai „fintech“ ekosistemai itin svarbi „fintechų“ atsakomybė.

„Lietuvoje licencijuotos įstaigos aptarnauja daugiau nei 25 mln. ES piliečių kiekvieną dieną. Be atsakomybės, be kokybės, be brandos būtų sunku užtikrinti pasitikėjimą, o be pasitikėjimo toli finansų sektorius nenuvažiuoja. O įvykiai JAV pastaraisiais metais tai akivaizdžiai parodė“, – sakė jis.

Talentų ir įmonių pritraukimas

Finansų ministrė nurodė, kad viena didžiausių „fintech“ dabartinių problemų – talentų pritraukimas. Todėl ketinama stiprinti bendradarbiavimą su aukštojo mokslo įstaigomis, kurios jau inicijavo keletą programų ar kursų, skirtų „fintech“ reikalingiems specialistams rengti. Taip pat žadama peržiūrėti migracijos politiką, kad būtų galima pritraukti talentų iš užsienio.

Kartu bus siekiama į Lietuvą pritraukti inovatyvius sprendimus siūlančias įmones bei didinti Lietuvos, kaip jurisdikcijos, žinomumą. Tikslas – pritraukti 8 naujas inovatyvias finansinių technologijų įmonės.

Skatinant kokybinę sektoriaus plėtrą Finansų ministerija žada išanalizuoti įmonėms kylančias kapitalo pritraukimo problemas (ypač vėlesnėse įmonių augimo stadijose) ir, esant poreikiui, pasiūlys galimus sprendimo būdus – pavyzdžiui, pritraukiant tarptautinius investuotojus, didinant „Invegos“ paramos verslui priemonių apimtį ar geriau išnaudojant Europos Sąjungos ir kitų fondų teikiamas galimybes.

Gintarė Skaistė, finansų ministrė. Ministerijos nuotr.