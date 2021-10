Planuojate naujus finansinius metus: įvertinkite procesų skaitmenizavimo naudą

Audrius Kirklys, UAB „Unifiedpost“ generalinis direktorius.

Veiklos procesų optimizavimas – ir mažos, ir didelės įmonės kasdienos darbotvarkėje. Ypač šis klausimas aktualizuojamas pradėjus planuoti kitų metų biudžetą. Nei viena bendrovė ar organizacija negali išgyventi be siunčiamų ir gaunamų sąskaitų, kitų dokumentų. O dažna įmonė sprendžia ir dar vieną galvos skausmą: kaip neprarasti dokumentų ir juos tvarkyti su kuo mažesnėmis sąnaudomis. Tai ypač aktualu pandemijos metu dirbant nuotoliniu būdu.

„Skaitmeninių sprendimų taikymas sklandžiam sąskaitų ir kitų dokumentų valdymui pagal įmonės poreikius padidina veiklos efektyvumą, nes trumpėja jų apdorojimo procesas. Apskaitininkas per tą patį laiką gali sutvarkyti keliskart daugiau sąskaitų, geriau valdomi bendrovės pinigų srautai, išvengiama uždelstų mokėjimų, mažiau sumokama palūkanų ir pan.“, – argumentuoja Audrius Kirklys, naujoviškus dokumentų valdymo ir finansų procesus siūlančios UAB „Unifiedpost“ generalinis direktorius.

Ką renkatės: 30 ar 5 minutes sąskaitai sutvarkyti?

Adresato nepasiekusios ar ne tam asmeniui nukeliavusios e. paštu siųstos sąskaitos ir kiti dokumentai, deja, ne retenybė. O kur dar sugaištas laikas PDF ar panašiu formatu gautų sąskaitų faktūrų, kitų dokumentų tvarkymui: vizavimui, pasirašymui, duomenų suvedimui į apskaitos sistemą ir dėl to pasitaikančių klaidų taisymui, tikrinimui ir t. t.

Šiandien visų šių problemų galima išvengti pasitelkus saugius ir lanksčius debesijos sprendimus, kuriais galima naudotis paslaugų prenumeratos principu. Todėl net nereikia investicijų į IT sistemas ir jas prižiūrinčių brangių specialistų.

Pasak „Billentis“, vienos popierinės, dažniausiai gautos PDF formatu ir po to išspausdintos, sąskaitos tvarkymas pareikalauja ne mažiau kaip 30 minučių darbo laiko, o e. sąskaitos tvarkymas e. sistemoje – iki 5 minučių. Taigi, paprasta suskaičiuoti – jei jūsų įmonė per mėnesį gauna 100 „popierinių“ sąskaitų PDF formatu, joms sutvarkyti reikia skirtis net 50 darbo valandų – daugiau nei pilną darbo savaitę. O jūsų konkurentas, gaunantis e. sąskaitas e. sistemoje, tam skiria vos 8,3 valandos arba vieną darbo dieną, t. y. per mėnesį jis sutaupo vieno specialisto darbo savaitę. Kuris darbą organizuoja racionaliau, su mažesnėmis sąnaudomis ir didesniu pelnu?

Pandemijos metu augo nuotolinio procesų valdymo poreikis

Poreikis sąskaitų ir kitų dokumentų tvarkymo automatizavimui ypač išryškėjo, kai buvome uždaryti karantino ir ėmėme dirbti nuotoliniu būdu. Tuomet, o dar ir dabar, didelės dalies įmonių darbuotojai dirba nuotoliniu būdu ir neturi tiesioginio priėjimo prie dokumentų. Jų valdymo procesas tampa dar sudėtingesnis, kai, pvz., įmonė turi daug tiekėjų, kurie kasdien kartu su prekėmis atveža ir popierines sąskaitas į bent kelis įmonės prekybos taškus.

„Tokie iššūkiai skatina ir mažas, ir dideles įmones pereiti prie dokumentų tvarkymo elektroninėje erdvėje. Procesų automatizavimas – viena iš pagrindinių tendencijų, radikaliai keičiančių įvairias veiklos sritis – nuo gamybos, logistikos iki finansų valdymo, – akcentuoja A. Kirklys. – Augant darbo jėgos sąnaudoms vis daugiau įmonių ima skaičiuoti net tokių tradiciškai rankomis atliekamų procesų, kaip gautų sąskaitų tvarkymas, kaštus. Ir dažnai nemaloniai nustemba suskaičiavusios, kad taip eikvoja milžiniškus kiekius darbo valandų ir lėšų“.

[infogram id="48541a6d-8cf8-4bb5-932a-f4c4a0588d6b" prefix="TUG" format="interactive" title="TR:unifield"]

Skaitmeninių dokumentų ekosistemos adaptavimas skirtingiems tiekimo grandinės dalyviams

Šiuolaikinės technologijos, panaudojant unikalius sprendimus atsižvelgiant į įmonės poreikius ir pageidavimus, padeda verslui gaunamas ir siunčiamas sąskaitas bei kitus dokumentus valdyti lengviau. Ir nesvarbu, ar įmonė-pirkėjas turi daugybę tiekėjų Lietuvoje ir užsienyje, ar gauna iš jų sąskaitas ir dokumentus skirtingais formatais (popieriuje, PDF, XML ir kt.) bei kanalais (tradiciniu ar e. paštu, sistemoje ir kt.) – visa tai gali būti paversta į suprantamą „kalbą“ įmonės-pirkėjo ERP sistemai norimu formatu arba, kitaip tariant, sukurti įmonei-pirkėjai priimtiną ekosistemą iš skirtingų kanalų.

Pvz., įmonė gauna tiekėjų sąskaitas ir dokumentus skirtingais formatais bei kanalais iš Lietuvos ir užsienio, kuriuose nurodomi skirtingi prekių pavadinimai, matavimo vienetai nei naudoja įmonė-pirkėjas. Šiuo atveju įmonei-pirkėjai kyla poreikis suvaldyti visas sąskaitas ir dokumentus skirtingomis „kalbomis“ ir pritaikyti sau norima „kalba“, formatais. Apdorojimo procese atsiranda poreikis skaitmenizuoti popierinius ar kito formato dokumentus ir paversti į įmonės-pirkėjo naudojamus formatus bei juos talpinti e. archyve. Be to, gautas sąskaitas dar turi vizuoti ir tvirtinti įmonės atsakingi asmenys, jos turi būti priskirtos kaštų centrams, dokumentai pateikti VMI (i.MAS, i.SAF, i.VAZ).

Šias ekosistemas galima sukurti ne tik pirkėjui, bet ir pardavėjui, kuris pageidauja norimu formatu ir kanalu pateikti sąskaitas ar kitus dokumentus savo paslaugų gavėjui su galimybe inicijuoti mokėjimą.

