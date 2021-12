DEZIFOG: sauso rûko technologija grástas sprendimas griauna mitus apie dezinfekcijà

Naują patalpų dezinfekavimo technologiją jos išradėjai lygina su išmaniojo telefono „iPhone“ atsiradimu mobiliųjų telefonų rinkoje – naudojant daugelyje ES šalių pripažintą dezinfekcinio sauso rūko technologiją, dideles patalpas galima dezinfekuoti per kelias minutes nekenkiant jautriems paviršiams, o po tokios dezinfekcijos nelieka nemalonaus kvapo. Be to, šiuo metu parodomoji dezinfekcija sauso rūko technologija įmonėse vykdoma nemokamai.

Įmonės „Efektyvūs saugos sprendimai“ vadovas Tomas Degutis pokyčius dezinfekcijos srityje lygina su pokyčiais mobiliųjų telefonų rinkoje ir teigia, kad visos dezinfekcijos keliamos asociacijos yra pasenusios.

„Pamenate laikus, kai manėme, kad žinome, koks gali būti mobilusis telefonas? Vis dėlto atėjo Stivas Džobsas ir parodė mums, koks iš tikrųjų gali būti mobilusis įrenginys, – jis sukūrė išmanųjį mobilųjį telefoną“, – sako T. Degutis. Pasak jo, tokį pokytį veikiausiai jaučia prekybos, švietimo ir kitų sričių įmonių ir įstaigų vadovai, kai pamato, ką gali Lietuvoje sukurta pusiau automatinė sauso rūko dezinfekcijos technologija DEZIFOG.

„Atėjus pandemijai patalpų dezinfekcija tapo nauja higienos norma. Kai reikia dezinfekuoti rankas, turėklus ar baldus, viskas atrodo paprasta, tačiau įprastos dezinfekavimo priemonės gali sugadinti kompiuterių, užuolaidų, odos ir daugelio kitų prekių ir daiktų paviršius. DEZIFOG gali dezinfekuoti patalpas ir paviršius be rizikos, kad jie bus pažeisti“, – teigia T. Degutis.

Kino teatrams ir vaistinėms

„Mūsų kino teatre yra beveik 1.000 sėdimų vietų, o atskirose salėse – daugiau kaip 300, todėl ieškojome sprendimo, kuris leistų patalpų dezinfekciją atlikti greitai ir lengvai. Įvertinę tai, kad DEZIFOG technologija nepažeidžia audinių ir per trumpą laiką tolygiai nusėda ant paviršių, ryžomės išbandyti šį būdą“, – sako kino centro „Cinamon“ vadovė Asta Norvilienė.

Pasak „Cinamon“ vadovės, 90% visų klientų bilietus įsigyja internetu arba kino teatro fojė esančiuose bilietų savitarnos aparatuose. Kino teatre yra įmontuota pažangi vėdinimo sistema, kuri seanso metu orą pakeičia kelis kartus, o prireikus turime visas galimybes atsekti lankytojus“, – teigia A. Norvilienė.

Pasak prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ esančios „Benu vaistinės“ vedėjos Raimondos Valentinaitės, vaistinėse didelę dalį klientų sudaro senjorai, kurie priklauso rizikos grupei, todėl jiems būtina užtikrinti saugią aplinką.

„Kai pradėjome domėtis, kaip galėtume užtikrinti maksimalų mūsų klientų saugumą, supratome, kad dezinfekuoti vaistinių patalpas nėra lengva – jose yra tūkstančiai kasdien liečiamų popierinių pakuočių, kurios, gavusios daugiau drėgmės, gali prarasti prekinę išvaizdą. Jei dezinfekuotume rankomis, tai užtruktų daugybę valandų, todėl dezinfekciją tektų atlikti naktimis“, – sako R. Valentinaitė.

„Benu vaistinė“ svarstė dezinfekcijai pasitelkti UV lempas, tačiau, pasak vaistinės vedėjos, ilgai UV spindulių veikiami paviršiai pradeda gelsti, o daiktai, esantys šešėlyje, nėra dezinfekuojami.

„DEZIFOG technologija per 30 sekundžių galime dezinfekuoti visas patalpas ir jose esančius daiktus. Taip pat nereikia baimintis dėl paviršių. Be to, visa tai galime padaryti be papildomai samdomų darbuotojų“, – teigia R. Valentinaitė.

DEZIFOG atranda didieji prekybos centrai

„Prieš šventes mūsų lankytojų srautai išauga, todėl šiuo laikotarpiu ieškome sprendimų, dar labiau sustiprinančių lankytojų saugumą. Bendrosios prekybos centro erdvės didelio tūrio, turinčios daug skirtingo medžiagiškumo paviršių, taigi mums svarbu, kad dezinfekcija būtų atliekama jų nepažeidžiant, maksimaliai saugiai ir greitai. DEZIFOG siūlomas sprendimas atitiko mūsų lūkesčius, juolab kad po procedūros nebūna nemalonaus kvapo, visa dezinfekcijos eiga nesudėtinga, jai nereikia specialaus pasiruošimo ir nesutrikdomas įprastas prekybos centro darbas. Šią technologiją pasitelkėme ir prieš kalėdinio laikotarpio prekybos pradžią papildomam mūsų prekybos centro darbuotojų ir lankytojų saugumui užtikrinti“, – teigia prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

DEZIFOG padeda dezinfekuoti elektroniką

„Įsivaizduokite kompiuterinės įrangos ar elektronikos parduotuvę, kurioje telefonus, planšetes, kompiuterius ir kitas prekes išbando 100–200 žmonių. Kiekvienas liečia korpusą, klaviatūrą ar ekraną. Tarkime, parduotuvės ekspozicijoje yra 50 tokių įrenginių. Elektronika jautri drėgmei – jeigu personalas kasdien jos paviršius valys dezinfekciniais skysčiais, mažiau nei po mėnesio visos ekspozicijoje esančios prekės praras prekinę išvaizdą, didelė tikimybė, kad dalis jų suges“, – sako „DEZIFOG Lietuva“ prekės ženklo vadovas.

Kaip dezinfekuoti meno kūrinius

Tokios įstaigos kaip Kauno muzikinis teatras, Kauno valstybinė filharmonija ar kitos kultūros erdvės ir galerijos, kuriose gausu meno kūrinių ar jautrių ir brangių paviršių, taip pat susiduria su dezinfekavimo iššūkiais.

„Paveikslų niekas neliečia, tačiau dezinfekuojant skysčiais juos visus kaskart būtina uždengti, o po to atidengti. Visas procesas gali užtrukti kelias darbo dienas ar ilgiau“, – pasakoja T. Degutis.

Pasak jo, su panašiais iššūkiais susiduria savininkai patalpų, kuriose yra dokumentų, augalų ar kompiuterinės technikos.

Galimas sprendimas – sausas rūkas

Naudojant DEZIFOG technologiją, stengiamasi patalpas dezinfekuoti naudojant kuo mažiau skysčio. Smulkios sauso rūko dalelės dezinfekuoja visus patalpoje esančius horizontalius ir vertikalius paviršius, prasiskverbia net į mažiausius plyšelius ir tarpelius.

Akredituotų tyrimų laboratorijų tinklas „J. S. Hamilton“, taip pat šią technologiją autorizavusios institucijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje nustatė, kad DEZIFOG išvalo patalpas nuo 99.999% COVID-19, gripo, tuberkuliozės ir kitų apvalkalą turinčių virusų ir bakterijų.

Paprasta ir lengva naudoti

DEZIFOG naudotis paprasta – dezinfekciją atliekančiam asmeniui tereikia paspausti keletą mygtukų ir DEZIFOG įrenginys pradeda veikti. Norint dezinfekuoti patalpas užtrunkama apie minutę.

Dažnai įmonių vadovai skundžiasi, kad po dezinfekcijos įprastomis priemonėmis ilgą laiką patalpoje lieka nemalonus kvapas. Po dezinfekcijos DEZIFOG technologija tokio kvapo nėra, priešingai – patalpose šiek tiek kvepia apelsinais.

Jeigu norite išbandyti, kaip DEZIFOG veikia Jūsų patalpose, parašykite mums info@dezifog.lt ar paskambinkite +370 656 75767. Iki gruodžio pabaigos demonstracija nemokama.