Kavinėms ir restoranams turintiems lauko terasas – apyvartų augimo metas

Vilniaus prekybos centras CUP šiltąjį sezoną pasitinka džiaugdamasis ne tik greta pražydusiu Č. Sugiharos sakurų parku, bet ir su kaupu pernai pasiteisinusia strategija – lauko terasų plėtra. Daugiausia tokių terasų iš visų sostinės prekybos centrų turintis prekybos centras praėjusiais metais pajuto akivaizdžią investicijų į šią kryptį grąžą. Atsižvelgdamas į gerą patirtį, šiemet CUP kartu su nuomininkais vasaros sezonu pristato visą puokštę patrauklių naujienų.

Lauko terasas turinčių nuomininkų apyvarta vasarą išauga 30 proc.

„Esame įsikūrę vienoje gražiausių sostinės vietų, iš kurių matomas upės vingiu pasipuošęs kraštovaizdis, tad ir patys jaučiame, kaip sužaliavusi augalija, žiedais apsipylusios sakuros suteikia gerą užtaisą visai darbo dienai. Nenuostabu, kad puiki mūsų geografija natūraliai vilioja ir mūsų prekybos centro lankytojus. Be to, ir mes per pastaruosius metus tapome modernia, stilinga, puikiai prie šios vietos aplinkos derančia vieta. Mūsų skaičiavimais, terasas turinčių restoranų ir kavinių apyvarta pradėjus veikti terasoms išauga, o gegužės–rugpjūčio mėnesiais būna vidutiniškai apie 30 proc. didesnė nei laikotarpiu, kai lauko terasos neveikia“, – pasakoja prekybos centro CUP vadovė Ona Nevinskienė.

Įkūrus „Upės terasą“ ir išplėtus pirmojo aukšto terasas, visų 12 lauko terasų bendras plotas CUP prekybos centre siekia 2500 kv. metrų. Investicijų poveikio šiemet tikimasi tiek iš pernai atnaujintų pirmojo aukšto terasų, tiek iš 2021 m. įkurtos laisvalaikio, restoranų ir koncertų erdvės „Upės terasa“. Nuo praėjusios vasaros pirmojo aukšto terasos tapo modernia, jaukiai apželdinta terasų erdve, bendras terasų plotas išaugo triskart. Erdvė skirta tiek skubantiems, netoliese dirbantiems ir greitesnių užkandžių čia užbėgantiems vilniečiams, tiek ir lankytojams, mėgstantiems lėtą mėgavimąsi puikia kava ir bendravimą užkandžiaujant.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Skoningoje pirmo aukšto aplinkoje – nauji skoniai

Ypač stilingame, jauno miesto formatą atitinkančiame CUP pirmojo aukšto terasų komplekse tikimasi ne mažesnio lankytojų srauto nei pernai. Viena tokių erdvių bus greito maisto restorano „Subway“ terasa, šio prekių ženklo pagrindiniai patiekalai yra sumuštiniai (submarinai) ir salotos. Šių metų šiltuoju sezonu lankytojų laukia naujų receptų šalta kava bei sumuštiniai, jų galima tiek užkąsti terasoje, tiek ir išsinešti.

Jaukioje CUP pirmojo aukšto terasoje ištikimų ir naujų lankytojų šiltuoju sezonu laukia ir Austrijos meistrų aukščiausios kokybės kavą siūlantys Julius Meinl kavos namai. Papildytame vasaros meniu – ypač gaivios skirtingų skonių frapės ir frapučinai su ledais bei sezono naujienos – egzotiškas „Kivi kokteilis“, „Mohito“, „Orange Bumble“. Visa tai skirta smagiam pasibuvimui su draugais ar šeima.

Netoliese – puikiai žinomo „Caif Cafe“ prekių ženklo lauko terasa, siūlanti ypatingą miesto kavą – pamėgto skonio ar naujų derinių, o kartu su kava – gardžių, šviežių desertų ir specialiai kavinei ruošiamų užkandžių. Šiltojo sezono naujiena – vasaros skonių šalti gėrimai kuriais terasų lankytojai galės mėgautis su įvairiais desertais.

Prekybos centre CUP įsikūrusių „Sūrio Džiugas namų“ terasoje vasaros sezonu lauks meniu naujovė – sumuštiniai ir salotos su „Džiugo“ sūriu. Ruošiamasi pasiūlyti ir piknikui skirtus rinkinius suaugusiems ir vaikams. Čia ir dabar skirtame vartoti komplekte – užkandžiai, sūrio rinkinys, gėrimas, sumuštiniai, salotos, desertai. Taip pat bus siūloma ledų kokteilių, šaltos kavos su ledais, ypatingos itališkos „Affogato“ kavos – espreso su ledų rutuliuku. Neliks be dėmesio ir veganai su vegetarais, jiems bus siūloma mango skonio ledų be laktozės. Be to, šį sezoną džiugins ir jau ypač pamėgti ledai su „Džiugo“ sūriu ir spanguolėmis.

Pirmojo aukšto zonoje gardžius skanėstus siūlančios kepyklėlės „Crustum“ terasoje lankytojus vilios kvapnūs migdoliniai kruasanai, prancūziškos kilmės „Pain au chocolat“ sluoksniuotos bandelės su šokoladu ir netrukus pasirodysiantis lietas desertas „Pistacinė avietė“. Prie desertų bus galima atsigaivinti šalta karameline makijato kava ir specialiai Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga sukurta Vilniaus kava „Šokoladinė vyšnia“.

Dar daugiau įvairovės trečiojo aukšto terasose

Pirmojo aukšto CUP lauko terasų pasiūlos įvairovę papildo ir trečiojo aukšto lauko terasos, kuriose netrūks vasaros sezonui skirtų naujienų. Dalis jų atspindi šioje sostinės zonoje dirbančių ir į CUP prekybos centrą papietauti užsukančių vilniečių sveikesnės mitybos tendencijas. Kaip pavyzdys – restoranų tinklo „Grill London“ meniu naujienos: keptų daržovių salotos su terijakio vištienos iešmeliu, augalinės kilmės „Beyond Meat“ maltinukas su terijakio glazūra arba sviestu, kuris yra pagamintas žirnių ir rudųjų ryžių baltymų pagrindu.

Trečiajame CUP aukšte įsikūrusi „Vero Cafe“ savo terasoje kvies džiaugtis pavasario saule pusryčiaujant jau nuo 8 valandos ryto. Atnaujintame meniu – geriausia rūšinė kava, gaivios ir sočios makaronų salotos „Primavera“ su naminiu pesto padažu, saldūs lietiniai blyneliai su „Nutella“ bei į meniu sugrįžęs praėjusių metų hitas – Benedikto kiaušiniai su smidrais. Pusryčių meniu čia galima mėgautis iki 18.30 val.

Vasarą ženklinantys aukštos kokybės grilio patiekalai šį sezoną ir vėl bus „Grill Terrace“ terasos išskirtinumas. Buvimo atvirame ore džiaugsmą, žvalgantis po įspūdingus Vilniaus vaizdus, papildys ypač sultingi kepsniai, ruošiami specialioje kepsninėje su ypatingu anglių aromatu.

Naujas muzikos festivalis ir vaikų žaidimų aikštelė

Užpernai vasarą penktajame aukšte ant parkingo stogo atidaryta „Upės terasa“, iš kurios atsiveria nuostabūs Vilniaus senamiesčio vaizdai, šiemet tęsia koncertų sezoną. Netrukus ji pakvies į visą vasarą besitęsiantį Miesto festivalį „Summer stories“. Programoje – žinomų Lietuvos atlikėjų koncertai, čia vilniečiai ir miesto svečiai bus laukiami ketvirtadienių vakarais.

„Upės trasoje“ įsikūrę restoranai „Manami“, „Charlie Pizza“ ir „Can Can Pizza“ šiltuoju sezonu džiugins vasarišku meniu. Vienas jų – „Manami“ – siūlys Azijos skonių kelionę, išbandant visų svarbiausių Azijos regiono virtuvių patiekalus vienoje vietoje – egzotišką skonių potyrį, kuris atneš daug naujų įspūdžių.

Restoranas „Can Can Pizza“ šiltąjį sezoną pasitinka su atnaujintu pagrindiniu meniu. Patyrę profesionalai pristatė ne tik naujas rankų darbo picų receptūras, bet ir patrauklias kainas bei dar geresnės kokybės ingredientus – tikrą čiorizo dešrą ir mocarela sūrį. Buvo atnaujintas ir desertų bei gėrimų meniu.

„Upės terasoje“ savo terasą turintys picos namai „Charlie Pizza“, kaip įprasta, lauks picų, klasikinių patiekalų ir užkandžių mėgėjų. Restoranas žada traškų picos pagrindą, tįstantį sodraus mocarelos skonio sūrį ir priedus pagal kiekvieno norus – tai, dėl ko verta užsukti norint sočių dienos pietų ar gerai praleisti laiką su kompanija vakare.

Išskirtinė „Upės terasos“ ypatybė – vaikai čia irgi nenuobodžiaus, nes jiems šioje erdvėje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, tad laukiamos ir šeimos su vaikais.

„Matydami augantį Vilnių, stilingus savo lankytojus, jaučiame, kad žengiame su jais viena kryptimi. Esame kartu su tais, kurie turi gerą skonį, kuriems svarbu daugiau judėti, daugiau bendrauti, nuoširdžiai žavėtis sostinės vaizdais, mėgautis sveikesniu ir įdomesniu maistu, rūpestingu aptarnavimu. Tad ypač džiaugiamės nuomininkais, kurie supranta CUP potencialą, palaiko mūsų kūrybingumą, dalijasi idėjomis. Visa tai grįžta geresniais veiklos rodikliais, augančiu lankytojų lojalumu ir geru jausmu, kad kartu atspindime sostinės veidą ir jį kuriame“, – teigia CUP vadovė O. Nevinskienė.