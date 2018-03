Pasikeitė reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams

Nuo metų pradžios įsigaliojusiame naujajame Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos apraše atsirado naujų nuostatų.

Valstybinė augalininkystės tarnyba pranešė, kad ilginamas terminas, per kurį pluoštinių kanapių augintojai turi tarnybai pranešti apie numatomas auginti pluoštines kanapes – nuo šiol tai bus galima padaryti ne per tris, o per penkias darbo dienas nuo kanapių sėklos įsigijimo dienos.

Pluoštinių kanapių augintojams taip pat bus leidžiama panaudoti nuo sėjos pernai likusią sertifikuotą sėklą, kurios pakuočių ženklinimas nėra pažeistas, o daigumas atitinka minimalius 75% reikalavimus.

Sėklos mėginius daigumo tyrimui atlikti, pluoštinių kanapių augintojų prašymu, paims tarnybos specialistai. Atlikus tyrimus, pluoštinių kanapių augintojams bus išduodamos Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės pažymos.

Siekiant sumažinti administracinę naštą, naikinami Išaugintų ir tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų registracijos ir Pluoštinių kanapių (augintų sodininkystės tikslais) produktų registracijos žurnalai.

Nuo šiol visą reikalingą informaciją pluoštinių kanapių augintojai ir tiekėjai galės nurodyti viename Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnale, kurio kopiją kasmet iki liepos 30 d. turės pateikti Augalininkystės tarnybai.

Sergejaus Fedotovo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus, teigimu, nors biurokratinių reikalavimų mažėja, tačiau didėja reikalavimai auginamos produkcijos kokybei.

Nuo šių metų įteisinta pluoštinių kanapių pasėlių ir pluoštinių kanapių produktų sunaikinimo tvarka. Jeigu Augalininkystės tarnyba nustatys, kad augintojas augina kanapes, kurių veislės nėra paskelbtos Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge ar sėja sertifikavimo proceso nepraėjusią pluoštinių kanapių sėklą, galės ne tik taikyti Administracinių nusižengimų kodekse numatytas pinigines baudas, bet ir nurodyti augintojui sunaikinti pluoštinių kanapių pasėlius. Ši nuostata bus taikoma ir sodininkams, kurie kanapes augina nedideliame plote.

Augalininkystės tarnybos duomenimis, 2017 metais 154 augintojai deklaravo beveik 2.500 ha pluoštinių kanapių (334 laukų), ir tai yra du kartus daugiau nei 2014 m. (tuomet 79 augintojai deklaravo 1.069 ha). Iš viso 2017 m. Lietuvoje auginta 13 pluoštinių kanapių veislių.