Griauna mitą, kad automobilių nuoma – brangi

Naudotų automobilių prekybos svetainė „Choosemycar“ paskelbė atlikusi tyrimą, kiek kainuoja automobilių nuoma įvairiose pasaulio šalyse. Lietuva britų sudarytame pigiausių šalių sąraše atsidūrė 8 vietoje. Vis dėlto mūsų šalis, anot kompanijos „ADCRent“ atstovų, turėtų užimti dar aukštesnę poziciją – automobilį čia galima išsinuomoti už gerokai mažesnę sumą.

„Britų bendrovė skelbia, kad Lietuvoje išsinuomoti automobilį savaitei kainuoja 116,46 Eur. Negalime su tuo sutikti – mūsų kompanijoje nuomos įkainiai yra ženkliai mažesni“, – tikina Simas Krasaitis, „ADCRent“ vadovas.

Bendrovė automobilių nuomos rinkoje dirba daugiau nei 10 metų. Trumpalaikės nuomos segmente ji užsitikrino klientų pasitikėjimą: net dvejus metus iš eilės platformos „Rentalcars“ naudotojai įvertino „ADCRent“ kaip geriausią automobilių nuomos kompaniją Vilniaus oro uoste. Pastaraisiais metais bendrovė sėkmingai įsitvirtino ir ilgalaikės nuomos segmente, siūlydama itin lanksčias nuomos sąlygas ir premium automobilius.

Anot S. Krasaičio, tiek nuomojantis automobilį trumpam, tiek ilgesniam laikui, savaitės kaina nesiektų britų skelbiamos sumos. Be to, „ADCRent“ netaiko absoliučiai jokių papildomų mokesčių, kuriais neretai savo klientus linkusios „stebinti“ nuomos bendrovės, o papildomų naudų suteikia nemažai.

Didelis pasirinkimas

„Choosemycar“ vertino mažų ir vidutinio dydžio automobilių nuomos kainą savaitei, nuomojantis automobilį sostinės oro uoste kovo 9-16 d. Peržvelgus, ką siūlo „ADCRent“, akivaizdu, kad išsinuomoti mašiną už mažesnę nei 116,46 Eur sumą ne tik įmanoma, bet ir rinktis yra iš ko. Pavyzdžiui, „VW Up“ su mechanine pavarų dėže dienai atsieitų 6,75 Eur arba 47,25 Eur savaitei. Hibridinė „Toyota Yaris“ su automatine pavarų dėže savaitei kainuotų 77 Eur. Už tokią pat sumą galima važinėti ir su mechanine „VW Jetta“, o pridėjus dar 7 Eur – vairuoti automatinį šio modelio variantą.

Tokios kainos bendrovėje „ADCRent“ galioja pavasario, rudens bei žiemos sezonų metu. Verta pažymėti ir tai, kad net pasirinkus pilną draudimą išlieka galimybė išsinuomoti automobilį už mažesnę nei „Choosemycar“ pateikiamą kainą.

„Neturime ir jokių paslėptų mokesčių. Nei už aptarnavimą, nei už plovimą, nei administracinio mokesčio ar mokesčio už mažą vairuotojo stažą. Pateikiama suma yra galutinė, kurią moka klientas už naudojimąsi automobiliu“, – pabrėžia S. Krasaitis.

Ilgalaikė nuoma taupo pinigus ir laiką

Jei nuspręstumėte nuomotis automobilį ilgesniam nei 3 mėn. laikui, taip pat neprireiks išlaidauti. Tarkime, „VW Polo“ su automatine pavarų dėže kainuotų 13,19 Eur. dienai. Šis įkainis apima kur kas daugiau nei vien nuomos įmoką.

Ilgalaikės nuomos paslauga leidžia naudotis pasirinktu automobiliu tiek, kiek reikia, be jokių terminuotų įsipareigojimų, o klientas gauna papildomų paslaugų paketą. Ne mažiau svarbu, kad sutarties laikotarpiu visa automobilio planine bei kita priežiūra rūpinasi „ADCRent“.

Tai reiškia, kad kartą per mėnesį sumokėjęs įmoką, automobilio naudotojas nebesuka galvos dėl aptarnavimo, padangų, draudimo, remonto ar panašių dalykų. Tai ne tik sutaupo brangaus laiko, tačiau ir kainuoja mažiau – daugiau nei 160 automobilių parką valdanti „ADCRent“ iš partnerių gauna palankesnes sąlygas, o nuolaidomis mielai dalijasi su klientais. Tuo tarpu perkant automobilį lizingu, greta finansinių įsipareigojimų tektų papildomai skirti daugybę valandų, ir, žinoma, pinigų, jo priežiūrai.

S. Krasaitis skaičiuoja, kad įprastinės paslaugos – KASKO ir civilinis draudimas, padangų komplektai, jų keitimas, plovimas, aptarnavimai – „VW Passat“ (tai populiariausias modelis tarp ilgalaikės nuomos klientų) savininkui kainuotų maždaug 1600 Eur per metus. „ADCRent“ klientai joms neišleidžia nė euro. Nepatiria ir nepatogumų, kol paslaugos teikiamos – gauna pakaitinį automobilį. Be to, bendrovė suteikia galimybę nemokamai parkuotis oro uoste esančioje daugiaaukštėje aikštelėje.

Todėl ilgalaikės nuomos paslaugą atranda tie, kurie nori maksimaliai susitelkti į savo veiklą ir nešvaistyti brangaus laiko. „Kainos skirtumas lyginant lizingą ir nuomą nėra toks reikšmingas, kaip gaunama nauda. Galbūt pirkti automobilį būtų sąlyginai šiek tiek pigiau, bet patogumas tikrai nesulyginamas. Perkant automobilį viską tenka daryti pačiam ir tai atima išties daug laiko, ypač, kai bendrovė nemaža. O čia mašiną gali gauti vos per vieną dieną ir toliau nereikia rūpintis absoliučiai niekuo“, – sako „ADCRent“ klientas Andrius Stašinskas, UAB „Binkauskas ir Stašinskas“ vienas iš įkūrėjų.