Vėstant orams – elektra Lietuvoje pabrango 36%  

Vakarų ir Šiaurės Europoje atšalus orams išaugusi elektros paklausa ir maža vėjo generacija praėjusią savaitę visoje Europoje pakėlė kainas į dvejų metų aukštumas. Lietuvoje didmeninė elektros kaina augo 36%, palyginti su ankstesne savaite, pranešė „Litgrid“.

Sausio 4-10 dienomis „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra kainavo 53,7 Eur už megavatvalandę (MWh). Latvijoje ir Estijoje elektros kainos augo 35% ir siekė 53,5 euro už MWh.

„Pasibaigus šventiniam laikotarpiui praėjusi savaitė turėjo visas penkias darbo dienas, tai atsiliepė ir suvartojimui, kuris Lietuvoje išaugo, lyginant su praėjusia savaitę, 7%. Prie išaugusio suvartojimo prisidėjo ne tik grįžimas į darbus, bet ir mažėjanti temperatūra", — pranešime teigia elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Praėjusią savaitę 69% Lietuvos elektros energijos poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas išaugo 11%. 25 proc. elektros importo į Lietuvą pateko iš trečiųjų šalių, 17% – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 57% buvo importuota per sieną su Latvija ir 1% per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 7% ir siekė 246 GWh. Elektros gamyba Lietuvoje augo 3%, o vietos elektrinės užtikrino 32% šalies elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagamintos 79 GWh elektros energijos.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 35% Lietuvoje generuotos elektros energijos. Vėjo jėgainės pagamino 20%, hidroelektrinės – 24%, kitos elektrinės – 22 proc. elektros energijos.

Gamyba hidroelektrinėse, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš savaitę augo 12%, gamyba vėjo jėgainėse mažėjo 44%, šiluminėse elektrinėse gamybos apimtis augo 80%.

