„Norfose“ atpigs medicininės kaukės

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Norfos“ prekybos tinkle jau nuo šiandien visą ilgąjį šventinį savaitgalį medicininės kaukės bus parduodamos pigiau, jų bus galima įsigyti visose didžiosiose parduotuvėse. Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas, pabrėžia, kad nepaisant objektyvių buvusios aukštos kainos priežasčių, kaukės „Norfose“ buvo ir išlieka pigiausios rinkoje.

Balandžio mėn. 10,11 ir 13 dienomis, „Norfose“ medicininės kaukės bus parduodamos už 27,99 Eur pakuotėmis po 50 vienetų. Tokią kaukių kainą prekybos tinklui pavyko pasiekti radus pigesnių gamintojų ir perkant gerokai didesnę nei anksčiau kaukių partiją.

Pasak bendrovės atstovų, iki šiol kaukės „Norfoje“ kainavo brangiau, nes buvo pirktos tik paskelbus pandemiją, per pačią suirutę, jų siunta buvo nedidelė ir gabenta į Lietuvą brangiai – lėktuvais – kad kuo greičiau pasiektų šalies žmones.

„Už protingą kainą nusipirkti šių priemonių prasidėjus pasaulinei pandemijai yra be galo sudėtinga. Tačiau greitai atsigabenti – dar sunkiau. Už didelį greitį tenka mokėti labai aukštą kainą. Pirmųjų kaukių krovinys buvo paruoštas gabenti kovo 19 d., o gavome tik už geros savaitės. Ir buvome pirmieji, kurie pradėjo jomis prekiauti, – teigia p. Dundulis. – Nesikreipėme į LR ambasadorę Kinijoje, nes manėme, kad Ambasada yra apkrauta Valstybės užsakymais. Ieškojome savo kanalais – su Kinija dirbame daugiau kaip du dešimtmečius.“

„Norfos“ vadovas neslepia, kad jį žeidžia viešumoje pasigirdę kaltinimai dėl neva pernelyg aukštų medicininių kaukių kainų „Norfose“, žeriami iš Lietuvos ambasadorės Kinijoje lūpų, juolab kad tuo pat metu negailima pagyrų kitam prekybos tinklui.

Mažiausia kaina

Pasak p. Dundulio, dabartinė situacija rinkoje ir buvusi prieš pandemiją skiriasi kardinaliai. Jeigu anksčiau vieną kaukę iš tiekėjų buvo galima įsigyti už 1 ct., tai kovo viduryje kai kurie tiekėjai prašė ir iki 50-60 ct. už vienetą. Be to, gerokai pabrango ir jų atgabenimas: įprastai šios prekės gabenamos jūra, tačiau tai kone du mėnesius trunkanti kelionė. Norint atsigabenti greičiau, tenka naudotis gerokai brangesniu oro transportu, kurio paklausa šiuo įtemptu visam pasauliui laikotarpiu, savaime suprantama, išaugo kartais. Be to, šiuo metu už visas apsaugos priemones gamintojai prašo sumokėti avansu.

„Vienkartinę kaukę pirkome už 0,27 USD. Oro transporto kaina – 25 000 Eur už 250 000 vnt. vienkartinių kaukių. Be to, prisideda išmuitinimas, muito mokestis, pristatymas iš oro uosto iki sandėlio, logistika iš sandėlio iki parduotuvių, PVM, ir pakuotės mokestis metų gale“, – buvusią medicininių kaukių kainą iš pirmosios siuntos komentuoja bendrovės komercijos direktorė Aleksandra Bragina.

„Nepaisant to, kad kaukės buvo palyginti brangios, „Norfoje“ tuo metu šalies rinkoje, jos buvo pigiausios, – pabrėžia p. Dundulis. – Šiandien jas pradedame pardavinėti gerokai mažesne kaina ir iš to, kiek turiu viešai paskelbtos informacijos, drįstu sakyti, kad ir toliau „Norfoje“ jos išliks pigiausios.“

Medicininės kaukės bus parduodamos didžiojoje dalyje „Norfos“ prekybos centrų (Hyper, XXL, XL formato parduotuvėse).