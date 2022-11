„Heavy Finance“ komandą papildė du nauji vadovai

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio paskolų platformą valdančios UAB „Heavy Finance“ vadovų komandą papildė du nauji specialistai. Panpim Boonchuay pradėjo eiti finansinių operacijų vadovės pareigas, o Johnas Safaevas tapo kapitalo rinkų vadovu.

P. Boonchuay yra dirbusi keliuose Japonijos ir Tailando tarptautiniuose bankuose, kaip „Krungsri“ ir Tailando bankas. Ji buvo įtraukiama į analitikų komandas bankams finansuojant daugiau nei 1 mlrd. Eur siekiančius tarptautinius įsigijimo sandorius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Naujoji finansinių operacijų vadovė bendrovėje atsakinga už vieningos tarptautinės klientų rizikos vertinimo ir skolinimo procesų strategijos plėtrą. Šiuo metu finansinių operacijų komandoje dirba 8 specialistai.

O iš Vokietijos dirbantis J. Safaevas padės „Heavy Finance“ megzti naujus ryšius su instituciniais investuotojais. Daugiau nei 10 metų patirties sektoriuje sukaupęs profesionalas yra dirbęs tokiose kompanijose kaip „CrossLend“, „SaveLend“ ir „Varengold Bank“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Heavy Finance“ platformoje jau yra pirmasis institucinis investuotojas – Šveicarijos „i2 group“. Per pirmą 2023 m. pusmetį tikimasi pasirašyti sutartį su dar 1 tarptautiniu instituciniu investuotoju.

„Lietuvoje beveik nėra žmonių, kurie turėtų prieigą prie sprendimų priėmėjų didžiausiuose pasaulio investicijų bankuose ir fonduose, ir turėtų kompetenciją pradėti su jais derybas. Todėl kandidatų į šią poziciją neišvengiamai turėjome dairytis brandžiausiose Europos rinkose, kur institucinis kapitalas istoriškai yra gerokai labiau prieinamas ir dėl to susiformavo gilesnės kompetencijos“, – komentuoja Laimonas Noreika, „Heavy Finance“ direktorius ir vienas įkūrėjų.

Įmonėje šiuo metu turi 35 darbuotojus ir 5 atviras pozicijas IT bei rinkodaros skyriuose.

Per 2020 m. įkurtą žemės ūkio paskolų prekyvietę jau suteikta 1.000 paskolų, kurių vertė siekia per 27 mln. Eur. Platformos investuotojai iki šiol yra gavę daugiau nei 2 mln. Eur grąžos.

„Heavy Finance“ padeda ūkininkams gauti finansavimą penkiose rinkose: Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Bulgarijoje. Kitais metais planuojame žengti į dar vieną rinką. Be to, per platformą į žemės ūkio paskolas investuoja 5.200 fizinių ir juridinių smulkiųjų investuotojų bei vienas institucinis investuotojas.

Bendrovė yra pritraukusi 1,24 mln. Eur rizikos kapitalo investicijų iš Lenkijos fondų „BlackPearls“ ir „bValue“, startuolių akceleratoriaus „Startup Wise Guys“, verslo angelų.

VŽ rašė, kad „Heavy Finance“ 2021 m. pajamas augino daugiau nei 12 kartų.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.