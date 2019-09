Finansavimo IT sprendimams SVV gali ieškoti banke

„Jei įmonė apsisprendė investuoti į IT sprendimus, tačiau neturi atliekamų resursų šioms investicijoms, patariama pasidomėti finansavimo sąlygomis banke“, – ragina Goda Butkienė, Šiaulių banko Finansavimo paslaugų vystymo departamento direktorė. Bendrovės nuotr.

Be informacinių technologijų (IT) šiuolaikiškos įmonės veikla sunkiai įsivaizduojama. Daugelis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių vadovų supranta procesų skaitmenizacijos privalumus, tačiau pradėjus planuoti IT investicijas bei diegti technologijas kyla pavojų.

Goda Butkienė, Šiaulių banko Finansavimo paslaugų vystymo departamento direktorė, pabrėžia, kad pažangių IT sprendimų diegimas leidžia didinti veiklos efektyvumą ir konkurencingumą.

„IT investicijų nauda įvairi – nuo sąnaudų mažinimo ir procesų optimizavimo, rizikų valdymo iki verslo plėtros ir inovacijų“, – vardija ji.

Bendrovės „Goldman Sachs“ šiemet atliktos apklausos rezultatai parodė, kad 38% JAV SVV įmonių IT sprendimai padeda didinti pardavimus, 31% – didinti prekės ženklo žinomumą, o 30% – pasiekti naujus klientus.

Be kitų IT privalumų verslininkai taip pat įvardijo galimybes pasiekti klientus visą parą, efektyvesnę komunikaciją, išaugusį verslo lankstumą. Kai kurie technologiniai sprendimai yra tiesiog būtini verslo egzistavimui – pvz., augant kibernetinių grėsmių mastui, neišvengiamai reikia investuoti į verslo ir duomenų saugumo sprendimus.

Kiek kainuoja IT

Nepaisant akivaizdžių IT privalumų, SVV įmonės susiduria su iššūkiu, kai reikia finansuoti IT sprendimų įsigijimą ir diegimą. Dažnai manoma, kad pažangiausi IT sprendimai yra įkandami tik didelėms bendrovėms, kurios disponuoja dideliu IT biudžetu. O ką daryti SVV įmonėms, kurios nenori atsilikti nuo technologinės pažangos, tačiau neturi reikšmingų finansinių resursų?

Minėtoje „Goldman Sachs“ apklausoje pabrėžta, kad SVV įmonės naujų technologijų diegimui skiria 1,5% metinių pajamų. Tyrime teigiama, kad riboti resursai verčia SVV įmones konservatyviai ir strategiškai valdyti IT biudžetą.

Pasak G. Butkienės, mažiau kainuoja atvirojo kodo tipo sprendimai; pagal poreikius juos modifikavus, galima pasiekti visai neblogų rezultatų.

Be to, dabar išplitus debesų kompiuterijos technologijoms, įsigyti IT sprendimų net nėra būtina – galima jų nuomotis iš paslaugos tiekėjo.

„IT kaip paslauga“ sprendimai patogūs, nes užsakovas moka reguliarų paslaugos nuomos mokestį. Kita vertus, nuomojant IT sprendimus, iškyla grėsmė tapti priklausomais nuo paslaugos tiekėjo“, – vertina pašnekovė.

Pasidomėkite finansavimu

Jei įmonė apsisprendė investuoti į IT sprendimus, tačiau neturi atliekamų resursų šioms investicijoms, patariama pasidomėti finansavimo sąlygomis banke. Jei planuojama įsigyti IT įranga akivaizdžiai kilstels bendrovės efektyvumą, leis padidinti veiklos apimtis ar suteiks konkurencinį pranašumą, tokią investiciją bankai gali finansuoti. Tiesa, verslo plane reiktų nurodyti visą diegimo ir priežiūros kainą, pagrįsti investicijos atsipirkimą ir pridėtinę vertę.

Šiaulių banko atstovė pabrėžia, kad verslui, kuris siekia banko finansavimo, tačiau neturi tinkamo užstato, bankas gali pritaikyti vieną iš turimų garantinių priemonių, skirtų investicijoms į verslo plėtrą ar inovacijas.

„Pavyzdžiui, Šiaulių bankas SVV įmonėms siūlo finansavimo sprendimus – paskolas su portfeline garantija, kurią administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), arba paskolas inovatyvioms įmonėms, kurios yra teikiamos pagal „Innovfin“ programą, šiuo atveju garantiją suteikia Europos investicijų fondas“, – sprendimų siūlo G. Butkienė.

Patikimi partneriai

Kitas iššūkis – pats IT diegimo procesas. Investuojant į pažangius IT sprendimus, svarbu pasitelkti partnerį, kuris ne tik įdiegia IT sprendimus, bet ir užtikrina jų palaikymą ir vystymą tolimesnėje perspektyvoje.

Pasak G. Butkienės šiuo atveju dažna SVV įmonių klaida – taupyti pasirenkant mažą ir nišinę IT sprendimų diegimo bendrovę, kuri pateikdama darbų sąmatą dažnai neįvertina tikrosios darbų kainos, todėl vėliau tenka mokėti kelis kartus didesnę sumą.

„IT užsakymai yra labai panašūs į statybų verslą – visuomet turi būti suplanuota eilutė nenumatytoms išlaidoms. Todėl labai svarbu, kad diegėjas turėtų patirties toje srityje, kurioje veikia jūsų verslas. Idealu, jei IT partneris yra įgyvendinęs panašius projektus kitoms bendrovėms, kurios veikia jūsų verslo segmente – tuomet bus geriau įvertinta būsima darbų apimtis, padaryta mažiau klaidų“, — sako Šiaulių banko atstovė.

Pasak jos, svarbu suprasti, kad verslui augant investicijos į informacinę verslo valdymo sistemą bus nuolatinės – sistemą reikės plėsti, tobulinti, reaguoti į rinkos pokyčius. Taigi, svarbu bendradarbiauti su patikimu IT partneriu, kuris užtikrintų, kad IT sistemos architektūra būtų lengvai adaptuojama įmonės poreikiams.

„Kita vertus, svarbu netapti priklausomiems nuo esamų IT partnerių – taip gali atsitikti, jei įmonė įdiegs tokią IT sistemą, kurios priežiūrą ar vystymą gali užtikrinti tik vienas diegėjas. Tiesa, galima diegtis ir atvirojo tipo sistemas – tokiu atveju užsakovas turi daugiau galimybių keisti IT partnerį ar perimti sistemos vystymą į savo rankas“, – apžvelgia pašnekovė.

Ne mažiau svarbu, kad jūsų esama IT sistema būtų integruojama su kitomis sistemomis. Pasak G. Butkienės, rekomenduojama integruoti sistemas per standartizuotą API sąsają, tai užtikrina sistemų saugumą ir sklandų veikimą.

Pagreitėjo iki 6 kartų

Viena iš sėkmingų investicijų į IT projektą, G. Butkienė įvardijo Šiaulių banke įdiegtą Kreditų išdavimo sistemą. IT bendrovė „Etronika“ padėjo įdiegti procesų valdymo sistemą, kuri sukurta naudojant atvirojo tipo įrankius. Pašnekovė pasakoja, kad procesai yra konstruojami tarsi iš „Lego“ kubelių – tai leidžia lengvai kurti naujus procesus bei tam tikrus sprendimus panaudoti naujuose procesuose. „Sistema yra lanksti ir paprasta – nemažai pakeitimų joje gali atlikti netgi specifinių IT įgūdžių neturintis sistemos administratorius, tam nereikia pasitelkti brangių programuotojų, – teigia G. Butkienė. – Inovatyvi sistema yra integruota su išoriniais registrais bei vidinėmis banko sistemomis. Kreditų išdavimo sistemoje atliekamas ne tik privataus kliento automatizuotas kreditingumo įvertinimas, kas rinkoje jau nebėra naujiena; automatizuotai galima įvertinti ir verslo klientų kreditingumą“.

Finansavimo paslaugų vystymo departamento direktorė sistemos nauda neabejoja.

„Vien klientų aptarnavimo procesas pagreitėjo nuo 2 iki 6 kartų, o sutaupytą laiką banko darbuotojai gali skirti pardavimų apimtims didinti. Be to, sistema leidžia efektyviai valdyti operacines rizikas – yra įdiegti kontrolės mechanizmai, atliekamos sistemines patikros, tai leidžia užtikrinti duomenų kokybę, ir pan.“ , — mini G. Butkienė.