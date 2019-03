Ramūnas Liubertas, ESET Lietuva IT inžinierius, pabrėžia, kad geriausiai vertinami yra tie saugumo sprendimai, kurie geba prisitaikyti prie saugumo pokyčių ir reaguoti į naujas kibernetines grėsmes. Bendrovės nuotr.

Įvertinus naujausių kibernetinių grėsmių analizes – kaip sparčiai kuriamos ir nuolat tobulinamos atakos, virusai, šnipinėjimo ir įsilaužimo įrankiai – susidaro įspūdis, kad dabartiniai saugumo sprendimai turi veikti ne vien išmaniosios mašinos principu, privalu ištobulinti ir dirbtinį intelektą. O kokių saugumo sprendimų nori verslas?

Kuo lengvesni sprendimai

Vienas iš kibernetinio saugumo sprendimų paradoksų yra tai, kad kuo labiau evoliucionuoja kompiuteriniai virusai ir kuo agresyvesnės tampa programišių atakos, tuo paprastesnės apsaugos nori vartotojai; ji turi būti ne tik efektyvi, bet ir lengva naudoti.

2018 m. paskelbtas technologijų gido „The Forrester Wave™“ vertinimas atskleidė, kad dabartinis IT srities profesionalas nori, kad darbo vietų apsauga užtikrintų produktų funkcionalumą, sprendimus leistų taikyti kuo nesudėtingiau, suteiktų visapusišką apsaugą ir užkirstų kelią šiuolaikinėms kibernetinėms grėsmėms. Pasak Ramūno Liuberto, ESET Lietuva IT inžinieriaus, vartotojai ieško lengvai valdomų saugumo sprendimų, kurie nereikalauja papildomų resursų – ne vien sistemos išteklių ar techninės įrangos savybių, bet ir žmogiškųjų išteklių prasme.

„Tai yra dar vienas, bendras informacinių technologijų paradoksas: vos tik buvo sukurti pirmieji kompiuteriai, visuomenė būkštavo, kad šios mašinos atims darbus iš žmonių, tačiau šiandien mes turime kaip niekada daug informacinių technologijų specialistų, ir jų skaičius toliau auga. Be to, keičiasi ir pačių IT specialistų darbo pobūdis – jie nebeužsiima vien kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra ar spausdintuvo gedimų šalinimu; dabar specialistai atsakingi ir už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinama saugumo politika jie privalo numatyti grėsmes ir jas eliminuoti“, – komentuoja p. Liubertas.

Pašnekovas pabrėžia, kad geriausiai vertinami yra tie saugumo sprendimai, kurie geba prisitaikyti prie saugumo pokyčių ir reaguoti į naujas kibernetines grėsmes. Taip pat jie turi būti lengvai diegiami ir valdomi, suderinami su populiariausiomis sistemomis ir nereikalauti specifinių įgūdžių.

Keliasi į debesiją

Reaguodama į šiuos vartotojų poreikius, „Endpoint“ saugumo sprendimus kurianti ESET pernai pristatė saugumo sprendimų liniją verslui, kuri užtikrina kibernetinių rizikų prevenciją ir jų valdymą globaliu mastu. Anot kompanijos, atnaujinti „ESET Endpoint Protection“ sprendimai leidžia verslui geriau matyti pranešimus: jie yra siunčiami į ESET platformą „LiveGrid®“, kurią sudaro virš 110 mln. jutiklių visame pasaulyje, ją nuolat tikrina 13 visame pasaulyje esančių kompanijos mokslinių tyrimų ir plėtros centrų. Saugumo sprendimus tai pat papildė visiškai naujas centralizuoto grėsmių valdymo įrankis „ESET Security Management Center“. Ši interneto konsolė ne tik suteikia galimybę stebėti įmonės tinklą ir valdyti visų darbo vietų apsaugą iš vienos vietos, bet ir leidžia vienu mygtuko paspaudimu išvalyti grėsmes, susipažinti su parengtomis ataskaitomis.

„Darbo vietų apsaugos valdymui itin svarbus patogumo aspektas – IT specialistai pageidauja centralizuoto valdymo, kai iš vienos darbo vietos valdomi visi įmonės kompiuteriai, norint įgalinti maksimalų apsaugos lygį įmonės tinkle, nebereikia vaikščioti prie kiekvieno kompiuterio atskirai“, – vieną iš naudų nusako p. Liubertas.

Jis pasakoja, kad mažesnėms, iki 250 darbo vietų turinčioms įmonėms, skirta dar viena naujovė – nuotolinio IT saugumo valdymo sprendimas debesyje „ESET Cloud Administrator“. Pasak. p. Liuberto, jį taikant nereikia įsigyti ir įdiegti jokios papildomos techninės įrangos, todėl apsaugoti ir centralizuotai valdyti visas darbo vietas galima išleidus mažiau. Šiuo atveju, „ESET Cloud Administrator“ sistemos naujinimus atlieka automatiškai, be papildomo IT administratoriaus įsikišimo.

Tarp kitų ESET naujienų – debesija paremtas „smėliadėžės“ sprendimas „ESET Dynamic Threat Defence“, suteikiantis momentinę „nulinių dienų“ grėsmių ir išpirkos reikalaujančių kenkėjų analizę prieš jiems patenkant į įmonės tinklą.

„Ši technologija leidžia ESET klientams išvengti naujausių grėsmių ir suteikia daugiau pasitikėjimo stebint grėsmių duomenis ir ataskaitas savo nuotolinio valdymo konsolėse“, – paaiškina specialistas.

Nauja – pamiršta sena

Nors grėsmių daugėja ir jos tampa vis agresyvesnės, negalima pamiršti ir įprastų, tradicinių pavojų. Saugumo specialistų nuomone, pažangios antivirusinės programos privalo turėti stiprų branduolį, kuris apsaugotų nuo pagrindinių grėsmių – su jomis susiduriama kur kas dažniau nei su naujausiais virusais.

„ESET yra pirmoji „Endpoint“ saugumo sprendimų kūrėja, savo namų ir verslo vartotojams skirtuose produktuose integravusi papildomą apsaugos sluoksnį – UEFI skaitytuvą, kuris aptinka kenksmingus komponentus kompiuterio įmontuotoje programinėje įrangoje. Praėjusiais metais, kai ESET išleido apsaugą su UEFI nuskaitymu, dažnas klausė, kam reikalingas šis apsaugos lygis? IT specialistai UEFI dažniau vadina BIOS vardu. Tai senesnė sistema, kurią pakeitė UEFI, o ją jau turi kiekvienas šiuolaikinis kompiuteris su „Windows“ aplinka. BIOS buvo sukurtas 8 bitų kompiuteriams dar 1975 m. Niekas nemanė, kad ši technologija bus naudojama ir šiandien. Tik antivirusinė su UEFI nuskaitymu apsaugo kompiuterį nuo sudėtingesnių grėsmių, dar prieš pasileidžiant „Windows“ operacinei sistemai“, – komentuoja p. Liubertas.

Kad papildoma apsauga apsimoka, ekspertas pagrindžia pavyzdžiu: 2018 m. ESET saugumo tyrėjai nustatė kibernetinę ataką, kuri patekimui į kompiuterį naudoja UEFI šakninį virusą (angl. „rootkit“). „LoJax“ pavadintas kenkėjas buvo naudojamas žinomos kibernetinių nusikaltėlių grupuotės „Sednit“, ji vykdė atakas Vidurio ir Rytų Europoje. Anot p. Liuberto, tai yra pirmoji tokio pobūdžio ataka, kurią pavyko atskleisti.

