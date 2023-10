Ž. Pavilionis: ambasados darbas Londone paralyžiuotas, E. Bajarūną reikia atšaukti

Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Pauliaus Peleckio (BNS) nuotr.

Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis teigia, kad dėl konflikto su darbuotojais ambasados darbas Londone paralyžiuotas, dėl to ambasadorius Eitvydas Bajarūnas turi būti atšauktas iš pareigų.

„Yra patinė situacija ir ją reikėtų spręsti. Aš labai norėčiau, kad už ambasadoriaus skyrimus ar atšaukimus atsakingos institucijos spręstų kartu. Tai būtų geriausias atvejis“, – trečiadienį po URK posėdžio sakė Ž. Pavilionis.

„Mano asmenine nuomone, ambasadorius, kuris nesukūrė sąlygų kolektyvui dirbti ir kuris leido pribręsti tokiam konfliktui, nebegali eiti pareigų, jis privalo būti atšauktas“, – tvirtino parlamentaras.

Seimo komiteto nariai trečiadienį uždarame posėdyje išklausė E. Bajarūno, Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerės Ingos Černiuk ir ministerijos darbo tarybos narių paaiškinimus dėl ambasadoriui mestų kaltinimų mobingu, piktnaudžiavimu padėtimi.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Ž. Pavilionio teigimu, konfliktinė situacija ambasadoje Jungtinėje Karalystėje turi būti sprendžiama nedelsiant, nes ši atstovybė Lietuvai yra labai svarbi tiek ekonominėje, tiek saugumo srityse, tiek buriant koaliciją palaikyti Ukrainos narystę NATO, tiek rengiantis referendumui dėl daugybinės pilietybės įteisinimo.

„Negali tęstis nė vienos dienos šis konfliktas, nes Londonas mums yra per daug brangus“, – sakė jis.

Seimo nario teigimu, ambasados kolektyvas turi dirbti darniai, jiems tenka didelė atsakomybė, o tai neįmanoma esant giliai konfliktinei situacijai.

„Jeigu ambasadorius ar jo sutuoktinė niekaip nesugeba to sukurti, jeigu žmonės nuolat skundžiasi, mes turime apginti ne tik vadovus, nusipelniusius labai, bet ir mažiausią žmogų, nes nuo to priklauso mūsų ateitis, nuo to priklauso, ar tie jauni kūrėjai, veikiantys labai sunkiose situacijose, sugebės apginti Lietuvą, ar sugebėsime pritraukti geriausius protus mūsų ateities gynybai. Jeigu mes sovietiniais metodais į juos numosime rankai, atitinkamai nupjausime savo pačių ateitį“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.

Anot Seimo nario, taip pat yra rizika, kad nesutarimais Lietuvos ambasadoje gali pasinaudoti priešiškų šalių žvalgyba.

„Neužmirškime, kad Londone yra londongradas, tie „mielieji“ rusai yra ant kiekvieno kampo, jie jau žino apie šį konfliktą (...) Manau, kad privalu kuo greičiau spręsti šią situaciją, nes tai kainuos mūsų nacionaliniams interesams, tai gali tapti dar didesne grėsme negu šiuo metu yra“, – tvirtino URK vadovas.

Jo teigimu, iniciatyvos atšaukti ambasadorių turi imtis Užsienio reikalų ministerija.

Pasak Ž. Pavilionio, tai, kaip bus išspręsta ši situacija, gali turėti įtakos visai Lietuvos diplomatinei tarnybai.

„Jeigu ši (URM) vadovybė dabar priims sprendimą nereaguoti – supraskite, kad tokių atvejų buvo ir yra ne vienas, – kokia paskata bus jauniems žmonėms eiti į tarnybą, kuri yra mums priešakinė tarnyba apginti nuo karo. Diplomatai daro viską, kad mes nepamatytume tankų“, – sakė parlamentaras.

„Ministerija turi spręsti, ką daryti ir spręsti nedelsiant, nes darbas yra paralyžiuotas vienoje iš svarbiausių mūsų strateginių ekonominių, saugumo partnerių“, – pabrėžė jis.

Prezidentas Gitanas Nausėda, praėjusią savaitę susitikęs su E. Bajarūnu ir išklausęs jo paaiškinimų, nurodė ambasadoriui grįžti į Londoną ir tęsti darbą.

„Tikrai nemanau, kad prezidentas leistų šiai situacijai būti nesprendžiamai, nes tai reikštų pritarimą, kad prieš tuos žmones neteisėti veiksmai ir toliau būtų vykdomi, nes ambasadorius jų nepripažįsta“, – svarstė Ž. Pavilionis.

Anot jo, apie darbuotojų skundus su ambasadoriumi kalbėta ne kartą, tačiau jis problemos nepripažįsta.

Tuo metu Seimo URK vicepirmininkas „valstietis“ Giedrius Surplys vylėsi, kad konfliktą ambasadoje dar pavyks išspręsti taikiai prie vieno stalo susodinus ambasadorių, diplomatinės atstovybės darbuotojus ir URM vadovybę.

„Reikia rimtai žiūrėti į darbuotojų nusiskundimus. Turbūt atmosfera ambasadoje yra nesveika, bet nereikia skubėti su išvadomis. Reikėtų susėsti prie bendro stalo URM, nes čia jos yra laukas, ir paieškoti galimybių toliau dirbti kartu“, – trečiadienį žurnalistams sakė „valstietis“.

„Aišku, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie darbuotojai jaučiasi demotyvuoti, įskaudinti, vis dėlto nereikėtų svaidytis ambasadoriais vien dėl kokių nors tokių įvykių“, – pridūrė jis.

Jis stebėjosi, kad informacija apie darbuotojų skundus paviešinta. Anot G. Surplio, URM ir ambasadoriui nereikėtų aiškintis santykių per žiniasklaidą.

„Kažkodėl URM nebegeba valdyti informacijos nutekėjimų, ir tai, kad tuo metu, kai klausimas svarstomas URK bandant rasti sprendimą tokioje svarbioje ambasadoje, kur turėsime pasirengti referendumui dėl pilietybės, kuri yra kertinėje NATO valstybėje, tuo metu nuteka dar viena informacijos porcija“, – sakė politikas.

„Tai jau panašu gal net į pasityčiojimą iš bandymo, kad ta informacija, kuri yra jautri, kuri yra svarbi mūsų diplomatijos prestižui, nebūtų nutekinta“, – tvirtino jis.

E. Bajarūnas po URK posėdžio su žurnalistais nekalbėjo.

Naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad tirdama gautus skundus URM Generalinė inspekcija nustatė, jog E. Bajarūnas nekorektiškai ir nemandagiai bendrauja su darbuotojais, daugelis patyrė viešo įžeidinėjimo, patyčių, žeminančios kritikos, žodinės agresijos apraiškų. Darbuotojai nurodė, kad ambasadorius nesugeba privačių interesų atriboti nuo viešųjų, galimai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi.

Pats E. Bajarūnas, surengęs spaudos konferenciją, tvirtino tapęs politinės kovos įrankiu. Atsakydamas į kaltinimus mobingu, jis sakė esantis reiklus ir aktyvus vadovas, veikiantis ir darbo dienomis, ir savaitgaliais, tad tokie jo darbo principai gali nepatikti, taip pat teigė, jog finansinių pažeidimų naudojant reprezentacines lėšas ambasadoje nenustatyta.

Po ambasadoriaus pareiškimų URM raštu kreipėsi į jį prašydama paneigti per spaudos konferenciją išplatintą neteisingą informaciją, kad jis nežinojęs apie darbuotoju? nusiskundimus, kad neviršija reprezentacijai skirtų lėšų, dėl oficialaus sutuoktinės statuso ir pan.

Savo ruožtu G. Nausėda yra sakęs, kad ambasados Londone darbuotojai turi suprasti, jog diplomato darbas netelpa į įprastą režimą, tai specifinė veikla, kuri reikalauja gebėjimo prisitaikyti.

Ambasadorius skiria ir atleidžia prezidentas Vyriausybės teikimu ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pritarimu.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Pauliaus Peleckio (BNS) nuotr.