Ekoinovacijų diegimas – atsakingo verslo vizitinė kortelė

Klimato kaitos problema – itin jautri tema. Apie neigiamas šiltnamio efekto pasekmes kalba ir ieško sprendimų didžiosios valstybės, pasaulinės organizacijos, gamtos aktyvistai. Šis globalus iššūkis liečia visus be išimties, todėl kiekvienas mūsų prisidėti gali ne tik pokyčiais buityje, bet ir versle. Technologinių ekoinovacijų diegimas įmonėje rodo jos atsakomybę ir kuria tvaraus, patikimo ir augančio verslo įvaizdį. Kaip efektyviai išnaudoti atliekomis virtusius veiklos resursus? Rasti atsakymus gali padėti šios srities ekspertai.

Į savo verslo vystymą nusprendusios įtraukti gamtai draugiškų inovacijų diegimą, labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) įmonės, sudarančios Lietuvoje daugumą, jau nuo praėjusių metų gali pasinaudoti Europos struktūrinių fondų investicijomis finansuojama kompensacijų priemone „Eco konsultantas LT“. Lietuvoje ją administruoja ir įmonių paraiškas vertina UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“).

Įgyvendinant priemonę „Eco konsultantas LT“, siekiama suteikti MVĮ reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtos resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais.

„Mažos ir vidutinės įmonės, plėtodamos savo veiklą, neretai pristinga profesionalios konsultacijos arba dėl įtempto biudžeto lėšų paskirstymo negali sau leisti samdytis konsultantų. Taigi finansinis paskatinimas šioms įmonėms yra itin svarbus faktorius,“ – sako Diana Zalieckė, „Invegos“ Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė.

Paraišką pateikusi MVĮ, per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį (6 mėn.) gali gauti iki 4 tūkst. eurų imtinai konsultacijų išlaidoms kompensuoti. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis jo vykdytojui – iki 85 proc. konsultacijų išlaidų (pagal nurodytą fiksuotąjį įkainį). Likusią dalį apmoka pareiškėjas.

Ribos, kiek kartų galima kreiptis, nėra – pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, įmonė turi galimybę vėl teikti prašymą „Invegai“ dėl naujos dotacijos.

„Dažnai taip ir pasitaiko, nes technologinių procesų atnaujinimas ir inovacijų diegimas yra procesas, kurio įvairiose stadijose gali būti reikalinga profesionalų konsultacija. Ribojimų numatyta nėra, tačiau, natūralu, svarbu, kad konsultacijos nesikartotų ta pačia tema,“ – pabrėžia D. Zalieckė.

Antrinis atliekų panaudojimas – galimybė sutaupyti

Donatas Čiulada, apšvietimo sprendimus įgyvendinančios įmonės „City Light“ (UAB „Apšvietimo idėjos“) bendraįkūrėjas, priemone „Eco konsultantas LT“ pasinaudojo spręsdamas darbo metu susidarančių atliekų panaudojimo galvosūkį.

„Dirbdami dažnai susiduriame su veikloje atsirandančių atliekų realizavimo problema. Atsakingai žiūrime į daromą žalą aplinkai. Iš savo partnerių, kurie naudojasi ta pačia priemone, sužinojome, kad yra galimybė konsultuotis beveik „nemokamai“. Iškart nutarėme ja pasinaudoti, nes jau seniai turėjome problemą, kuriai spręsti reikėjo žinių,“ – sako jis.

Įmonė konsultavosi atliekų perdirbimo ir jai ypač aktualaus antrinio jų panaudojimo gamyboje klausimais.

„Gavome visą reikiamą informaciją, kaip panaudoti veikloje susidarančias atliekas, kur jas realizuoti, kaip sutaupyti ir iš to uždirbti. Sužinojome, kokios atliekos rūšiuojamos, kur pristatomos, kokių atliekų ir kur negalima mesti. Gavome daug žinių apie pačias medžiagas ir kaip jas perdirba. Taip pat apie ES paramos galimybes. Buvo itin naudinga atrasti, kaip mūsų veikloje susidarančias atliekas panaudoti dar kartą. Manome, kad tai ne tik sumažins aplinkos taršą, bet ir sutaupys mūsų sąnaudas,“ – akcentuoja D. Čiulada.

Anot D. Zalieckės, temų verslo konsultacijoms net ir tokioje dar neįprastoje srityje – nemažai: atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje, ekologinis gaminių projektavimas, ekoinovacijų diegimas, taršos prevencija ir aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas. Taip pat kiekviena jų turi ir savo potemių sąrašą.

Statistiškai, vienai įmonei konsultacijas dažniausiai teikia net 4-5 skirtingų konsultacinių įmonių konsultantai. Konsultacijos nėra pavienės, vyksta pakankamai dažnai – tas pats projekto vykdytojas per mėnesį dalyvauja nuo 4 iki 10 konsultacijų, vidutinė jų trukmė – apie 3,5 val. Visas konsultacijų temas, jų potemes ir pačius konsultantus galima rasti VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamame „Verslo konsultantų tinkle“.

Naudingos žinios kiekvienam

Apšvietimo sprendimų specialistas D. Čiulada pasakoja, kad jau nuo pat pirmųjų konsultacijų pradėjo naudotis patarimais ir pritaikyti žinias praktikoje. Atliekų panaudojimas buvo viena prioritetinių veiklos efektyvinimo užduočių. Nauja veiklos strategija, apie kurią pašnekovas kol kas nelinkęs atvirauti, šiuo metu įgyvendinimo eigos procese.

„Galime drąsiai teigti, kad ši priemonė yra puiki galimybė smulkiems verslininkams efektyvinti veiklos procesą, sutaupyti lėšų bei įgyti žinių, kurios reikalingos ne tik versle, bet ir buityje. Pasinaudoti verta kiekvienam verslui, kuris susiduria su panašiomis problemomis,“ – sako jis.

„Invegos“ atstovė pritaria, kad priemonė „Eco konsultantas LT“ yra efektyvi ir, palyginti, populiari, kiek tai leidžia sudėtinga ir išmonės bei išlaidų reikalaujanti tematika.

„Vien tik per praėjusius 2018 m. gauta apie 300 paraiškų, o per tris 2019 m. ketvirčius – jau per 350,“ – teigia ji.

Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Parama gali pasinaudoti tik Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Jų paraiškų laukiama iki 2020 m. lapkričio 30 d.