R. Masiulis: švietimo ministerijai pavaldžių įstaigų auditas nustatė „labai negerų dalykų“

Rokas Masiulis, susisiekimo ministras, trečiadienį pranešė, kad auditoriai baigė Švietimo ministerijai pavaldžių įstaigų patikrinimą, o jo metu nustatyta „labai negerų dalykų“.

Auditas buvo inicijuotas per mokytojų streiką, žadant iš neefektyviai naudojamų įstaigų lėšų surasti papildomų išteklių pedagogų algoms didinti.

Tuo metu p. Masiulis laikinai vadovavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM).

„Mokytojai buvo teisūs. Sulaukiu vis daugiau klausimų, ar padarytas žadėtas švietimo sistemos pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų auditas. Taip, auditas baigtas – rezultatai perduoti ŠMSM prieš porą dienų“, – feisbuke parašė p. Masiulis.

Vėliau žurnalistams komentuodamas audito rezultatus p. Masiulis sakė, kad daugeliu atvejų nustatytas pirkimas iš vieno šaltinio, daugiau kaip 90% pirkimų buvo vykdomi be konkurso.

„Patikrino vieną atvejį, vienas tiekėjas be konkurso laimi vienoje įstaigoje jau kelintus metus. Jo akcininkai per 2 metus dividendais išsiėmė apie 4 mln. Eur. Jeigu ta įstaiga teikia paslaugas tik valstybiniam sektoriui, tai tikrai verta susimąstyti, kas čia per konkursai ir kaip gali būti tokie dideli pelnai“, – kalbėjo p. Masiulis.

Klausiamas, kokia tai įstaiga, ministras teigė detalių sakyti negalintis, informacija perduota ŠMSM, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Viešųjų pirkimų tarnybai.

„Kita vyraujanti dalis – tai pirkimai iš darbuotojų. Turime net tokių atvejų, kuomet darbuotojas dirba įstaigoje, įstaiga perka paslaugas, jas teikia tas pats darbuotojas, kuriam pagal darbo sutartį priklauso tuos darbus daryti. Tai susidaro toks vaizdas, kad sukurtas bendras voratinklis, kur viešųjų pirkimų pinigai pasidalinami tarp savų“, – kalbėjo p. Masiulis.

Jis taip pat pažymėjo nekaltinantis visų švietimo sektoriaus darbuotojų. Anot ministro, didžiausia kaltė tenka „ilgamečiams vadovams, kurie tą sistemą toleravo, palaikė ir ji liko egzistuoti iki dabar“.

Pasak p. Masiulio, auditoriai tikrino 2016–2018 metus. Per audituotą laikotarpį viešiesiems pirkimams čia skirta daugiau nei 100 mln. Eur.

„Galiu pasakyti apibendrintai, kad mokytojai buvo teisūs. Situacija tikrai nėra tokia, kokią mes tikėjomės rasti. Net visa ko matę auditoriai buvo nustebę“, – sakė ministras.

Jo teigimu, audito metu nustatytų pažeidimų sąrašas yra labai ilgas, o situacija švietimo sektoriuje – netoleruotina.

„Vyrauja neskelbiami pirkimai, vieno tiekėjo protegavimas, tiekėjai už laimėtus pirkimus įstaigoms atsilygina „parama“, masiškai naudojama schema „perkame paslaugas iš savų darbuotojų“, kurių tiesioginės pareigos yra tokios pačios, kaip ir pirkimo objektas, pirkimo galutinė suma procedūrų metu išauga kelis kartus ir t.t.“, – tvirtino R. Masiulis.

Anot ministro, sistema organizuota taip, kad „visi viešieji pirkimai liktų tarp savų“.

„Suskaldoma į mažus pirkimus, kad būtų galima lengviau visa tai daryti. Iš tikrųjų paėmus kiekvieną sumą, ji gal nėra didelė – nuo kelių šimtų eurų iki kelių šimtų tūkstančių. Milijoninių pirkimų nėra daug“, – sakė p. Masiulis.

Jis taip pat teigė negalintis įvardinti, kokia galimai padaryta žala valstybei, nes radus sisteminius pažeidimus informacija iškart buvo perduota tarnyboms.

R. Monkevičius: daugelį dalykų jau esame išsprendę

Algirdas Monkevičius, švietimo ministras, trečiadienį pranešė pašalinęs didelę dalį pavaldžiose įstaigose audito metu nustatytų trūkumų ir patvirtino dėl pažeidimų neketinantis atleisti nė vieno žmogaus.

„Daugelį dalykų mes jau esame išsprendę“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministras.

Jis teigė paprašęs auditorių informuoti, „jeigu reikėtų spręsti dėl bet kokio personalijos fakto“.

„To man iki šiol nieks nepateikė“, – kalbėjo p. Monkevičius.

Auditas pernai buvo inicijuotas per mokytojų streiką, žadant iš neefektyviai naudojamų įstaigų lėšų surasti papildomų išteklių pedagogų algoms didinti.

Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) laikinai vadovavo susisiekimo ministras p. Masiulis, pareiškęs, jog audito metu nustatyti pažeidimai yra netoleruotini.

Ponas Monkevičius teigė, jog reagavo jau į preliminarias audito išvadas, ir sausio pabaigoje buvo duoti nurodymai ministerijos padaliniams „parengti procedūras, kad būtų išvengta bet kokio neskaidrumo viešuosiuose pirkimuose“.

„Aš manau, kad ministerija jau nuo vasario mėnesio turėjo naujas teisines sąlygas ir priežiūrą, kad tokių dalykų nebūtų“, – sakė ministras.

Kaip dažniausią problemą p. Monkevičius įvardijo pirkimus iš vieno šaltinio, nors sakė, kad „kai kur tokie dalykai nėra rimti pažeidimai“, nors ir jų turėtų nelikti.

„Pirkimas iš vieno šaltinio. Iš tikrųjų to neturi būti. Šie negeri dalykai iš tikrųjų kelia daug abejonių. Tik kai kur tokie dalykai nėra rimti pažeidimai. Pavyzdžiui, Nacionalinis egzaminų centras mokytojų apgyvendinimui pirko iš vieno šaltinio – Lietuvių namų bendrabučio. Bet aš manau, kad ateityje neturėtų būtį abejonių, negali būti pažeistos pirkimų procedūros“, – kalbėjo p. Monkevičius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras tvirtino prašęs „žaibiškai informuoti, jei reikėtų reaguoti nedelsiant sprendžiant personalinį klausimą dėl pažeidimo“, ir jis gavo „apibendrintas pastabas, kuriose konkrečių dalykų nėra“.

„Daugelis dalykų savaime spręsis reorganizuojant įstaigas, atnaujinant valdymą, atnaujinant administravimą“, – aiškino p. Monkevičius.

Audito metu tikrintos 17 ŠMSM pavaldžių įstaigų. Viešųjų pirkimų patikrinimą atliko Susisiekimo ministerijos auditoriai.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.