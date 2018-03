Jungia Civilinės aviacijos ir Transporto saugos administracijas

Civilinės aviacijos administracija (CAA) bus prijungta prie Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA).

Tokį nutarimą trečiadienį priėmė Vyriausybė.

Rokas Masiulis, susisiekimo ministras, posėdyje informavo, kad toks dviejų „panašias funkcijas atliekančių įstaigų reorganizavimas jungimo būdu“ leis per metus sutaupyti apie ketvirtį milijono Eur.

Pasak ministro, abi administracijos yra panašios, skiriasi tik veiklos sritys – CAA veikia oro, LTSA – kelių, geležinkelių ir vandens transporto srityse.

„Konsoliduota institucija rūpinsis sauga kelių, geležinkelių, vandens ir oro transporte, be to, centralizuotai atliks veiklos planavimo, personalo administravimo, finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo, viešųjų pirkimų, materialinio aprūpinimo, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių ir kitas funkcijas, kas ir leis sutaupyti ne vieną šimtą tūkstančių Eur per metus“, – aiškino p. Masiulis.

Po reorganizavimo, kuris turi būti įgyvendintas dar šiemet, nauja jungtinė įstaiga vadinsis Transporto saugos administracija.

LTSA buvo įsteigta prieš pusmetį. Į ją buvo sujungtos Valstybinė kelių transporto inspekcija, Valstybinė geležinkelių transporto inspekcija ir Lietuvos saugios laivybos administracija.